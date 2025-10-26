Was ist KIND (KIND)

$KIND wurde vom YouTube-Creator @ColeCaetano_ ins Leben gerufen, um kleine Streamer ohne Publikum durch Krypto zu unterstützen. Es setzt sein zweijähriges Charity-Engagement fort.

KIND (KIND) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KIND (KIND) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KIND Token!

KIND Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KIND sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

KIND (KIND) – Wichtige Branchen‑Updates

