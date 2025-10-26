Was ist KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KaratDAO sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu KaratDAO Wie viel ist KaratDAO (KARAT) heute wert? Der Echtzeitpreis von KARAT in USD beträgt 0.0005858 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle KARAT-zu-USD-Preis? $ 0.0005858 . Nutzen Sie den Der aktuelle KARAT-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KaratDAO? Die Marktkapitalisierung von KARAT beträgt $ 149.69K USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von KARAT? Das Umlaufangebot von KARAT beträgt 255.54M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KARAT? KARAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.05802041506845649 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KARAT? KARAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000463150077110209 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von KARAT? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KARAT beträgt $ 55.93K USD . Wird KARAT dieses Jahr noch steigen? KARAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KARAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

KaratDAO (KARAT) – Wichtige Branchen‑Updates

