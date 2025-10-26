Der Echtzeitpreis von Jump Tom beträgt heute 0.00002817 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JUMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JUMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Jump Tom beträgt heute 0.00002817 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JUMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JUMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Jump Tom Logo

Jump Tom Kurs(JUMP)

1 JUMP zu USD Echtzeitpreis:

$0.00002817
-25.86%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:38:16 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000023
24H Tief
$ 0.0001905
24H Hoch

$ 0.000023
$ 0.0001905
--
--
+18.81%

-25.86%

-97.06%

-97.06%

Der Echtzeitpreis von Jump Tom (JUMP) beträgt $ 0.00002817. In den letzten 24 Stunden wurde JUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000023 und einem Höchstpreis von $ 0.0001905 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUMP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUMP im letzten Stunde um +18.81%, in den letzten 24 Stunden um -25.86% und in den vergangenen 7 Tagen um -97.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jump Tom (JUMP) Marktinformationen

--
$ 516.80K
$ 28.17K
--
1,000,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jump Tom beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 516.80K. Das Umlaufangebot von JUMP liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.17K.

Jump Tom (JUMP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Jump Tom für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000098257-25.86%
30 Tage$ -0.00097183-97.19%
60 Tage$ -0.00097183-97.19%
90 Tage$ -0.00097183-97.19%
Jump Tom-Preisänderung heute

Heute verzeichnete JUMP eine Veränderung von $ -0.0000098257 (-25.86%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Jump Tom 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00097183(-97.19%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Jump Tom 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete JUMP eine Veränderung von $ -0.00097183 (-97.19%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Jump Tom 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00097183 (-97.19%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Jump Tom (JUMP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Jump Tom-Preisverlauf an.

Was ist Jump Tom (JUMP)

Jump Tom ist ein innovatives Blockchain-Spiel, das klassische Sprungmechaniken mit einem Web3-Wirtschaftsmodell kombiniert und im BNB-Chain-Ökosystem bereitgestellt wird. Inspiriert vom weltweit viralen „Jump Jump“ verbessert es das Gameplay durch KI-optimierte Steuerungen und führt dezentralisierte PVP-Wettkämpfe sowie ein duales Anreizsystem ein, wodurch die Grenzen von „Play-to-Earn“ neu definiert werden.

Jump Tom ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Jump Tom Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- JUMP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Jump Tom auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Jump Tom-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Jump Tom-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Jump Tom (JUMP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Jump Tom-(JUMP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Jump Tom zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Jump Tom-Preisprognose an!

Jump Tom (JUMP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Jump Tom (JUMP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JUMP Token!

Wie kauft man Jump Tom JUMP

Suchen Sie nach wie man Jump Tom kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Jump Tom direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

JUMP zu lokalen Währungen

Jump Tom Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Jump Tom sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Jump Tom Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Jump Tom

Wie viel ist Jump Tom (JUMP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JUMP in USD beträgt 0.00002817 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JUMP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JUMP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002817. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jump Tom?
Die Marktkapitalisierung von JUMP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JUMP?
Das Umlaufangebot von JUMP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JUMP?
JUMP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JUMP?
JUMP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JUMP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JUMP beträgt $ 516.80K USD.
Wird JUMP dieses Jahr noch steigen?
JUMP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JUMP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:38:16 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

