Der Echtzeitpreis von Intel beträgt heute 38.09 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum INTCON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den INTCON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Intel Logo

Intel Kurs(INTCON)

1 INTCON zu USD Echtzeitpreis:

$38.31
$38.31$38.31
+0.57%1D
USD
Intel (INTCON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:05:12 (UTC+8)

Intel (INTCON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 37.7
$ 37.7$ 37.7
24H Tief
$ 38.71
$ 38.71$ 38.71
24H Hoch

$ 37.7
$ 37.7$ 37.7

$ 38.71
$ 38.71$ 38.71

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-1.07%

+0.57%

+1.08%

+1.08%

Der Echtzeitpreis von Intel (INTCON) beträgt $ 38.09. In den letzten 24 Stunden wurde INTCON zwischen einem Tiefstpreis von $ 37.7 und einem Höchstpreis von $ 38.71 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INTCON liegt bei $ 41.50030651788028, der bisherige Tiefstpreis bei $ 23.741402264383435.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INTCON im letzten Stunde um -1.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Intel (INTCON) Marktinformationen

No.1863

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 69.69K
$ 69.69K$ 69.69K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

49.67K
49.67K 49.67K

49,673.45645061
49,673.45645061 49,673.45645061

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Intel beträgt $ 1.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 69.69K. Das Umlaufangebot von INTCON liegt bei 49.67K, das Gesamtangebot bei 49673.45645061. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.89M.

Intel (INTCON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Intel für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.2171+0.57%
30 Tage$ +2.83+8.02%
60 Tage$ +23.09+153.93%
90 Tage$ +23.09+153.93%
Intel-Preisänderung heute

Heute verzeichnete INTCON eine Veränderung von $ +0.2171 (+0.57%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Intel 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.83(+8.02%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Intel 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete INTCON eine Veränderung von $ +23.09 (+153.93%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Intel 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +23.09 (+153.93%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Intel (INTCON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Intel-Preisverlauf an.

Was ist Intel (INTCON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Intel ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Intel Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- INTCON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Intel auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Intel-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Intel-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Intel (INTCON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Intel-(INTCON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Intel zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Intel-Preisprognose an!

Intel (INTCON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Intel (INTCON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von INTCON Token!

Wie kauft man Intel INTCON

Suchen Sie nach wie man Intel kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Intel direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

INTCON zu lokalen Währungen

Intel Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Intel sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Intel Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Intel

Wie viel ist Intel (INTCON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von INTCON in USD beträgt 38.09 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle INTCON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle INTCON-zu-USD-Preis beträgt $ 38.09. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Intel?
Die Marktkapitalisierung von INTCON beträgt $ 1.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von INTCON?
Das Umlaufangebot von INTCON beträgt 49.67K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von INTCON?
INTCON erreichte einen Allzeithochpreis von 41.50030651788028 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von INTCON?
INTCON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 23.741402264383435 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von INTCON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für INTCON beträgt $ 69.69K USD.
Wird INTCON dieses Jahr noch steigen?
INTCON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die INTCON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:05:12 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

