IdleTradeX (IDLETRADEX) Tokenomics & Preisanalyse
IdleTradeX (IDLETRADEX)-Informationen
IdleTradeX ist ein dezentraler Marktplatz für ungenutzte Güter, der NFT-Authentifizierung, Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) und On-Chain-Abwicklung kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass Secondhand-Artikel mit nachgewiesener Echtheit, Transparenz und nachhaltigen Anreizen gehandelt werden.
IdleTradeX (IDLETRADEX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von IdleTradeX (IDLETRADEX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von IDLETRADEX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele IDLETRADEX-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von IDLETRADEX verstehen
So kaufen Sie IDLETRADEX
Möchten Sie IdleTradeX (IDLETRADEX) zu Ihrem Portfolio hinzufügen?
IdleTradeX (IDLETRADEX)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von IDLETRADEX hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
IDLETRADEX Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich IDLETRADEX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose IDLETRADEX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
