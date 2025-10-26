Der Echtzeitpreis von iShares Gold Trust beträgt heute 78.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IAUON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IAUON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von iShares Gold Trust beträgt heute 78.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IAUON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IAUON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

iShares Gold Trust Logo

iShares Gold Trust Kurs(IAUON)

1 IAUON zu USD Echtzeitpreis:

$77.97
$77.97$77.97
+0.39%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:37 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 77.27
$ 77.27$ 77.27
24H Tief
$ 78.34
$ 78.34$ 78.34
24H Hoch

$ 77.27
$ 77.27$ 77.27

$ 78.34
$ 78.34$ 78.34

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.70%

+0.39%

-0.20%

-0.20%

Der Echtzeitpreis von iShares Gold Trust (IAUON) beträgt $ 78.02. In den letzten 24 Stunden wurde IAUON zwischen einem Tiefstpreis von $ 77.27 und einem Höchstpreis von $ 78.34 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IAUON liegt bei $ 82.53676920433921, der bisherige Tiefstpreis bei $ 66.2823140111318.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IAUON im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iShares Gold Trust (IAUON) Marktinformationen

No.1180

$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M

119.50K
119.50K 119.50K

119,502.59595408
119,502.59595408 119,502.59595408

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von iShares Gold Trust beträgt $ 9.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.92K. Das Umlaufangebot von IAUON liegt bei 119.50K, das Gesamtangebot bei 119502.59595408. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.32M.

iShares Gold Trust (IAUON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von iShares Gold Trust für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.3029+0.39%
30 Tage$ +7.31+10.33%
60 Tage$ +28.02+56.04%
90 Tage$ +28.02+56.04%
iShares Gold Trust-Preisänderung heute

Heute verzeichnete IAUON eine Veränderung von $ +0.3029 (+0.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

iShares Gold Trust 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +7.31(+10.33%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

iShares Gold Trust 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete IAUON eine Veränderung von $ +28.02 (+56.04%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

iShares Gold Trust 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +28.02 (+56.04%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von iShares Gold Trust (IAUON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem iShares Gold Trust-Preisverlauf an.

Was ist iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

iShares Gold Trust ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre iShares Gold Trust Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- IAUON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu iShares Gold Trust auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr iShares Gold Trust-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

iShares Gold Trust-Preisprognose (USD)

Wie viel wird iShares Gold Trust (IAUON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre iShares Gold Trust-(IAUON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für iShares Gold Trust zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die iShares Gold Trust-Preisprognose an!

iShares Gold Trust (IAUON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von iShares Gold Trust (IAUON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von IAUON Token!

Wie kauft man iShares Gold Trust IAUON

Suchen Sie nach wie man iShares Gold Trust kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können iShares Gold Trust direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

IAUON zu lokalen Währungen

1 iShares Gold Trust(IAUON) in VND
2,053,096.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AUD
A$119.3706
1 iShares Gold Trust(IAUON) in GBP
58.515
1 iShares Gold Trust(IAUON) in EUR
67.0972
1 iShares Gold Trust(IAUON) in USD
$78.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MYR
RM329.2444
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TRY
3,272.1588
1 iShares Gold Trust(IAUON) in JPY
¥11,859.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ARS
ARS$116,273.9862
1 iShares Gold Trust(IAUON) in RUB
6,211.1722
1 iShares Gold Trust(IAUON) in INR
6,850.9362
1 iShares Gold Trust(IAUON) in IDR
Rp1,300,332.8132
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PHP
4,583.675
1 iShares Gold Trust(IAUON) in EGP
￡E.3,706.7302
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BRL
R$419.7476
1 iShares Gold Trust(IAUON) in CAD
C$109.228
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BDT
9,559.7906
1 iShares Gold Trust(IAUON) in NGN
113,897.497
1 iShares Gold Trust(IAUON) in COP
$302,402.3992
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ZAR
R.1,346.6252
1 iShares Gold Trust(IAUON) in UAH
3,280.741
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TZS
T.Sh.194,079.4312
1 iShares Gold Trust(IAUON) in VES
Bs16,540.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) in CLP
$73,416.82
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PKR
Rs21,921.2794
1 iShares Gold Trust(IAUON) in KZT
42,013.77
1 iShares Gold Trust(IAUON) in THB
฿2,547.353
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TWD
NT$2,406.1368
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AED
د.إ286.3334
1 iShares Gold Trust(IAUON) in CHF
Fr61.6358
1 iShares Gold Trust(IAUON) in HKD
HK$605.4352
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AMD
֏29,880.8798
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MAD
.د.م719.3444
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MXN
$1,439.469
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SAR
ريال292.575
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ETB
Br11,912.8738
1 iShares Gold Trust(IAUON) in KES
KSh10,079.4038
1 iShares Gold Trust(IAUON) in JOD
د.أ55.31618
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PLN
284.773
1 iShares Gold Trust(IAUON) in RON
лв340.9474
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SEK
kr733.388
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BGN
лв131.0736
1 iShares Gold Trust(IAUON) in HUF
Ft26,171.809
1 iShares Gold Trust(IAUON) in CZK
1,631.3982
1 iShares Gold Trust(IAUON) in KWD
د.ك23.87412
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ILS
255.9056
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BOB
Bs538.338
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AZN
132.634
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TJS
SM727.1464
1 iShares Gold Trust(IAUON) in GEL
211.4342
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AOA
Kz71,577.8886
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BHD
.د.ب29.33552
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BMD
$78.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) in DKK
kr500.8884
1 iShares Gold Trust(IAUON) in HNL
L2,039.4428
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MUR
3,552.2506
1 iShares Gold Trust(IAUON) in NAD
$1,346.6252
1 iShares Gold Trust(IAUON) in NOK
kr780.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) in NZD
$134.9746
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PAB
B/.78.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PGK
K328.4642
1 iShares Gold Trust(IAUON) in QAR
ر.ق283.9928
1 iShares Gold Trust(IAUON) in RSD
дин.7,879.2398
1 iShares Gold Trust(IAUON) in UZS
soʻm951,463.2624
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ALL
L6,475.66
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ANG
ƒ139.6558
1 iShares Gold Trust(IAUON) in AWG
ƒ139.6558
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BBD
$156.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BAM
KM131.0736
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BIF
Fr230,080.98
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BND
$100.6458
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BSD
$78.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) in JMD
$12,510.507
1 iShares Gold Trust(IAUON) in KHR
314,596.145
1 iShares Gold Trust(IAUON) in KMF
Fr33,080.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) in LAK
1,696,086.9226
1 iShares Gold Trust(IAUON) in LKR
රු23,692.3334
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MDL
L1,325.5598
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MGA
Ar353,031.1376
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MOP
P624.16
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MVR
1,193.706
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MWK
MK135,451.3022
1 iShares Gold Trust(IAUON) in MZN
MT4,985.478
1 iShares Gold Trust(IAUON) in NPR
रु10,953.2278
1 iShares Gold Trust(IAUON) in PYG
553,317.84
1 iShares Gold Trust(IAUON) in RWF
Fr113,050.98
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SBD
$644.4452
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SCR
1,090.7196
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SRD
$3,099.7346
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SVC
$681.8948
1 iShares Gold Trust(IAUON) in SZL
L1,344.2846
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TMT
m273.8502
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TND
د.ت228.67662
1 iShares Gold Trust(IAUON) in TTD
$528.9756
1 iShares Gold Trust(IAUON) in UGX
Sh271,821.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) in XAF
Fr44,003.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) in XCD
$210.654
1 iShares Gold Trust(IAUON) in XOF
Fr44,003.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) in XPF
Fr7,958.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BWP
P1,113.3454
1 iShares Gold Trust(IAUON) in BZD
$156.8202
1 iShares Gold Trust(IAUON) in CVE
$7,430.6248
1 iShares Gold Trust(IAUON) in DJF
Fr13,809.54
1 iShares Gold Trust(IAUON) in DOP
$4,997.9612
1 iShares Gold Trust(IAUON) in DZD
د.ج10,155.8634
1 iShares Gold Trust(IAUON) in FJD
$177.1054
1 iShares Gold Trust(IAUON) in GNF
Fr678,383.9
1 iShares Gold Trust(IAUON) in GTQ
Q596.853
1 iShares Gold Trust(IAUON) in GYD
$16,321.784
1 iShares Gold Trust(IAUON) in ISK
kr9,596.46

iShares Gold Trust Ressource

Für ein tieferes Verständnis von iShares Gold Trust sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle iShares Gold Trust Website
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu iShares Gold Trust

Wie viel ist iShares Gold Trust (IAUON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von IAUON in USD beträgt 78.02 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle IAUON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle IAUON-zu-USD-Preis beträgt $ 78.02. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von iShares Gold Trust?
Die Marktkapitalisierung von IAUON beträgt $ 9.32M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von IAUON?
Das Umlaufangebot von IAUON beträgt 119.50K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von IAUON?
IAUON erreichte einen Allzeithochpreis von 82.53676920433921 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von IAUON?
IAUON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 66.2823140111318 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von IAUON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für IAUON beträgt $ 56.92K USD.
Wird IAUON dieses Jahr noch steigen?
IAUON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die IAUON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

