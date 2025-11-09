HUMP AI (HUMP) Tokenomics
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für HUMP AI (HUMP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
HUMP AI (HUMP)-Informationen
HUMP AI ist ein KI-gestütztes GameFi-Ökosystem, das rund um eine ikonische Figur – Humpty Dumpty – aufgebaut ist. Entwickelt für die nächste Generation von Telegram-nativen Benutzern nutzt die Plattform intelligente KI-Agenten, um Gameplay zu validieren, Schwierigkeitsgrade anzupassen und die Benutzerteilnahme zu belohnen. Ohne dass Downloads oder Wallets erforderlich sind, treten die Benutzer über eine interaktive Telegram Mini-App bei, absolvieren Missionen, verdienen Tokens und erklimmen Echtzeit-Ranglisten.
HUMP AI (HUMP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von HUMP AI (HUMP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von HUMP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele HUMP-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
HUMP AI (HUMP)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von HUMP hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
HUMP Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich HUMP entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HUMP kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
