Der Echtzeitpreis von HUMP AI beträgt heute 0.000034 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HUMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HUMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

HUMP AI Logo

HUMP AI Kurs(HUMP)

1 HUMP zu USD Echtzeitpreis:

$0.000034
+13.33%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:23 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000029
24H Tief
$ 0.00004
24H Hoch

$ 0.000029
$ 0.00004
--
--
-2.86%

+13.33%

-19.05%

-19.05%

Der Echtzeitpreis von HUMP AI (HUMP) beträgt $ 0.000034. In den letzten 24 Stunden wurde HUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000029 und einem Höchstpreis von $ 0.00004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HUMP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HUMP im letzten Stunde um -2.86%, in den letzten 24 Stunden um +13.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HUMP AI (HUMP) Marktinformationen

--
----

$ 1.84K
$ 170.00K
--
5,000,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HUMP AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.84K. Das Umlaufangebot von HUMP liegt bei --, das Gesamtangebot bei 5000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 170.00K.

HUMP AI (HUMP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von HUMP AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000004+13.33%
30 Tage$ -0.029686-99.89%
60 Tage$ -0.024966-99.87%
90 Tage$ -0.024966-99.87%
HUMP AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete HUMP eine Veränderung von $ +0.000004 (+13.33%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

HUMP AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.029686(-99.89%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

HUMP AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete HUMP eine Veränderung von $ -0.024966 (-99.87%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

HUMP AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.024966 (-99.87%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von HUMP AI (HUMP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem HUMP AI-Preisverlauf an.

Was ist HUMP AI (HUMP)

HUMP AI ist ein KI-gestütztes GameFi-Ökosystem, das rund um eine ikonische Figur – Humpty Dumpty – aufgebaut ist. Entwickelt für die nächste Generation von Telegram-nativen Benutzern nutzt die Plattform intelligente KI-Agenten, um Gameplay zu validieren, Schwierigkeitsgrade anzupassen und die Benutzerteilnahme zu belohnen. Ohne dass Downloads oder Wallets erforderlich sind, treten die Benutzer über eine interaktive Telegram Mini-App bei, absolvieren Missionen, verdienen Tokens und erklimmen Echtzeit-Ranglisten.

HUMP AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre HUMP AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- HUMP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu HUMP AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr HUMP AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

HUMP AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird HUMP AI (HUMP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre HUMP AI-(HUMP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für HUMP AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die HUMP AI-Preisprognose an!

HUMP AI (HUMP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von HUMP AI (HUMP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HUMP Token!

Wie kauft man HUMP AI HUMP

Suchen Sie nach wie man HUMP AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können HUMP AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

HUMP zu lokalen Währungen

1 HUMP AI(HUMP) in VND
0.89471
1 HUMP AI(HUMP) in AUD
A$0.00005202
1 HUMP AI(HUMP) in GBP
0.0000255
1 HUMP AI(HUMP) in EUR
0.00002924
1 HUMP AI(HUMP) in USD
$0.000034
1 HUMP AI(HUMP) in MYR
RM0.00014348
1 HUMP AI(HUMP) in TRY
0.00142596
1 HUMP AI(HUMP) in JPY
¥0.005168
1 HUMP AI(HUMP) in ARS
ARS$0.05067054
1 HUMP AI(HUMP) in RUB
0.00270674
1 HUMP AI(HUMP) in INR
0.00298554
1 HUMP AI(HUMP) in IDR
Rp0.56666644
1 HUMP AI(HUMP) in PHP
0.0019975
1 HUMP AI(HUMP) in EGP
￡E.0.00161534
1 HUMP AI(HUMP) in BRL
R$0.00018292
1 HUMP AI(HUMP) in CAD
C$0.0000476
1 HUMP AI(HUMP) in BDT
0.00416602
1 HUMP AI(HUMP) in NGN
0.0496349
1 HUMP AI(HUMP) in COP
$0.13178264
1 HUMP AI(HUMP) in ZAR
R.0.00058684
1 HUMP AI(HUMP) in UAH
0.0014297
1 HUMP AI(HUMP) in TZS
T.Sh.0.08457704
1 HUMP AI(HUMP) in VES
Bs0.007208
1 HUMP AI(HUMP) in CLP
$0.031994
1 HUMP AI(HUMP) in PKR
Rs0.00955298
1 HUMP AI(HUMP) in KZT
0.018309
1 HUMP AI(HUMP) in THB
฿0.0011101
1 HUMP AI(HUMP) in TWD
NT$0.00104856
1 HUMP AI(HUMP) in AED
د.إ0.00012478
1 HUMP AI(HUMP) in CHF
Fr0.00002686
1 HUMP AI(HUMP) in HKD
HK$0.00026384
1 HUMP AI(HUMP) in AMD
֏0.01302166
1 HUMP AI(HUMP) in MAD
.د.م0.00031348
1 HUMP AI(HUMP) in MXN
$0.0006273
1 HUMP AI(HUMP) in SAR
ريال0.0001275
1 HUMP AI(HUMP) in ETB
Br0.00519146
1 HUMP AI(HUMP) in KES
KSh0.00439246
1 HUMP AI(HUMP) in JOD
د.أ0.000024106
1 HUMP AI(HUMP) in PLN
0.0001241
1 HUMP AI(HUMP) in RON
лв0.00014858
1 HUMP AI(HUMP) in SEK
kr0.0003196
1 HUMP AI(HUMP) in BGN
лв0.00005712
1 HUMP AI(HUMP) in HUF
Ft0.0114053
1 HUMP AI(HUMP) in CZK
0.00071094
1 HUMP AI(HUMP) in KWD
د.ك0.000010404
1 HUMP AI(HUMP) in ILS
0.00011152
1 HUMP AI(HUMP) in BOB
Bs0.0002346
1 HUMP AI(HUMP) in AZN
0.0000578
1 HUMP AI(HUMP) in TJS
SM0.00031688
1 HUMP AI(HUMP) in GEL
0.00009214
1 HUMP AI(HUMP) in AOA
Kz0.03119262
1 HUMP AI(HUMP) in BHD
.د.ب0.000012784
1 HUMP AI(HUMP) in BMD
$0.000034
1 HUMP AI(HUMP) in DKK
kr0.00021828
1 HUMP AI(HUMP) in HNL
L0.00088876
1 HUMP AI(HUMP) in MUR
0.00154802
1 HUMP AI(HUMP) in NAD
$0.00058684
1 HUMP AI(HUMP) in NOK
kr0.00034
1 HUMP AI(HUMP) in NZD
$0.00005882
1 HUMP AI(HUMP) in PAB
B/.0.000034
1 HUMP AI(HUMP) in PGK
K0.00014314
1 HUMP AI(HUMP) in QAR
ر.ق0.00012376
1 HUMP AI(HUMP) in RSD
дин.0.00343366
1 HUMP AI(HUMP) in UZS
soʻm0.41463408
1 HUMP AI(HUMP) in ALL
L0.002822
1 HUMP AI(HUMP) in ANG
ƒ0.00006086
1 HUMP AI(HUMP) in AWG
ƒ0.00006086
1 HUMP AI(HUMP) in BBD
$0.000068
1 HUMP AI(HUMP) in BAM
KM0.00005712
1 HUMP AI(HUMP) in BIF
Fr0.100266
1 HUMP AI(HUMP) in BND
$0.00004386
1 HUMP AI(HUMP) in BSD
$0.000034
1 HUMP AI(HUMP) in JMD
$0.0054519
1 HUMP AI(HUMP) in KHR
0.1370965
1 HUMP AI(HUMP) in KMF
Fr0.014416
1 HUMP AI(HUMP) in LAK
0.73913042
1 HUMP AI(HUMP) in LKR
රු0.01032478
1 HUMP AI(HUMP) in MDL
L0.00057766
1 HUMP AI(HUMP) in MGA
Ar0.15384592
1 HUMP AI(HUMP) in MOP
P0.000272
1 HUMP AI(HUMP) in MVR
0.0005202
1 HUMP AI(HUMP) in MWK
MK0.05902774
1 HUMP AI(HUMP) in MZN
MT0.0021726
1 HUMP AI(HUMP) in NPR
रु0.00477326
1 HUMP AI(HUMP) in PYG
0.241128
1 HUMP AI(HUMP) in RWF
Fr0.049266
1 HUMP AI(HUMP) in SBD
$0.00028084
1 HUMP AI(HUMP) in SCR
0.00047532
1 HUMP AI(HUMP) in SRD
$0.00135082
1 HUMP AI(HUMP) in SVC
$0.00029716
1 HUMP AI(HUMP) in SZL
L0.00058582
1 HUMP AI(HUMP) in TMT
m0.00011934
1 HUMP AI(HUMP) in TND
د.ت0.000099654
1 HUMP AI(HUMP) in TTD
$0.00023052
1 HUMP AI(HUMP) in UGX
Sh0.118456
1 HUMP AI(HUMP) in XAF
Fr0.019176
1 HUMP AI(HUMP) in XCD
$0.0000918
1 HUMP AI(HUMP) in XOF
Fr0.019176
1 HUMP AI(HUMP) in XPF
Fr0.003468
1 HUMP AI(HUMP) in BWP
P0.00048518
1 HUMP AI(HUMP) in BZD
$0.00006834
1 HUMP AI(HUMP) in CVE
$0.00323816
1 HUMP AI(HUMP) in DJF
Fr0.006018
1 HUMP AI(HUMP) in DOP
$0.00217804
1 HUMP AI(HUMP) in DZD
د.ج0.00442578
1 HUMP AI(HUMP) in FJD
$0.00007718
1 HUMP AI(HUMP) in GNF
Fr0.29563
1 HUMP AI(HUMP) in GTQ
Q0.0002601
1 HUMP AI(HUMP) in GYD
$0.0071128
1 HUMP AI(HUMP) in ISK
kr0.004182

HUMP AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von HUMP AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle HUMP AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu HUMP AI

Wie viel ist HUMP AI (HUMP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HUMP in USD beträgt 0.000034 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HUMP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HUMP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000034. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HUMP AI?
Die Marktkapitalisierung von HUMP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HUMP?
Das Umlaufangebot von HUMP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HUMP?
HUMP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HUMP?
HUMP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HUMP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HUMP beträgt $ 1.84K USD.
Wird HUMP dieses Jahr noch steigen?
HUMP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HUMP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:23 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HUMP-zu-USD-Rechner

Menge

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000034 USD

HUMP handeln

HUMP/USDT
$0.000034
+13.33%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

