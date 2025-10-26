Der Echtzeitpreis von GPTON beträgt heute 0.0193 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GPTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GPTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GPTON beträgt heute 0.0193 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GPTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GPTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 GPTON zu USD Echtzeitpreis:

$0.0193
-0.72%1D
USD
GPTON (GPTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:03:05 (UTC+8)

GPTON (GPTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01904
24H Tief
$ 0.01974
24H Hoch

$ 0.01904
$ 0.01974
$ 0.04540726520022076
$ 0.024354338596202823
+0.05%

-0.72%

-6.59%

-6.59%

Der Echtzeitpreis von GPTON (GPTON) beträgt $ 0.0193. In den letzten 24 Stunden wurde GPTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01904 und einem Höchstpreis von $ 0.01974 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GPTON liegt bei $ 0.04540726520022076, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.024354338596202823.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GPTON im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.72% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GPTON (GPTON) Marktinformationen

No.4053

$ 19.30M
$ 82.09K
$ 19.30M
1000.00M
999,999,933
999,999,933
100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
TONCOIN

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GPTON beträgt $ 19.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 82.09K. Das Umlaufangebot von GPTON liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999933. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.30M.

GPTON (GPTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von GPTON für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00014-0.72%
30 Tage$ -0.01193-38.21%
60 Tage$ +0.0003+1.57%
90 Tage$ +0.0003+1.57%
GPTON-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GPTON eine Veränderung von $ -0.00014 (-0.72%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

GPTON 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01193(-38.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

GPTON 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GPTON eine Veränderung von $ +0.0003 (+1.57%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

GPTON 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0003 (+1.57%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von GPTON (GPTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem GPTON-Preisverlauf an.

Was ist GPTON (GPTON)

AI Messenger mit P2P-Gaming-Plattform auf TON. Benutzer können Token einsetzen, um P2P-Spiele zu spielen und als Zahlungssystem für die KI im Messenger zu nutzen.

GPTON ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre GPTON Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GPTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu GPTON auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr GPTON-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

GPTON-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GPTON (GPTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GPTON-(GPTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GPTON zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GPTON-Preisprognose an!

GPTON (GPTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GPTON (GPTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GPTON Token!

Wie kauft man GPTON GPTON

Suchen Sie nach wie man GPTON kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können GPTON direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GPTON zu lokalen Währungen

GPTON Ressource

Für ein tieferes Verständnis von GPTON sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle GPTON Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu GPTON

Wie viel ist GPTON (GPTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GPTON in USD beträgt 0.0193 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GPTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GPTON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0193. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GPTON?
Die Marktkapitalisierung von GPTON beträgt $ 19.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GPTON?
Das Umlaufangebot von GPTON beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GPTON?
GPTON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04540726520022076 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GPTON?
GPTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.024354338596202823 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GPTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GPTON beträgt $ 82.09K USD.
Wird GPTON dieses Jahr noch steigen?
GPTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GPTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:03:05 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

