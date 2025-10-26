Der Echtzeitpreis von Alphabet Class A beträgt heute 259.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOOGLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOOGLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Alphabet Class A beträgt heute 259.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOOGLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOOGLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Alphabet Class A Logo

Alphabet Class A Kurs(GOOGLON)

1 GOOGLON zu USD Echtzeitpreis:

$259.15
$259.15$259.15
+0.72%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:50 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 254.62
$ 254.62$ 254.62
24H Tief
$ 259.58
$ 259.58$ 259.58
24H Hoch

$ 254.62
$ 254.62$ 254.62

$ 259.58
$ 259.58$ 259.58

$ 261.6683169509644
$ 261.6683169509644$ 261.6683169509644

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

+1.55%

+0.72%

+5.06%

+5.06%

Der Echtzeitpreis von Alphabet Class A (GOOGLON) beträgt $ 259.33. In den letzten 24 Stunden wurde GOOGLON zwischen einem Tiefstpreis von $ 254.62 und einem Höchstpreis von $ 259.58 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOOGLON liegt bei $ 261.6683169509644, der bisherige Tiefstpreis bei $ 225.81003632470686.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOOGLON im letzten Stunde um +1.55%, in den letzten 24 Stunden um +0.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alphabet Class A (GOOGLON) Marktinformationen

No.1814

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 56.25K
$ 56.25K$ 56.25K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

8.24K
8.24K 8.24K

8,237.68156612
8,237.68156612 8,237.68156612

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alphabet Class A beträgt $ 2.14M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.25K. Das Umlaufangebot von GOOGLON liegt bei 8.24K, das Gesamtangebot bei 8237.68156612. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.14M.

Alphabet Class A (GOOGLON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Alphabet Class A für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.8525+0.72%
30 Tage$ +12.24+4.95%
60 Tage$ +79.33+44.07%
90 Tage$ +79.33+44.07%
Alphabet Class A-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GOOGLON eine Veränderung von $ +1.8525 (+0.72%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Alphabet Class A 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +12.24(+4.95%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Alphabet Class A 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GOOGLON eine Veränderung von $ +79.33 (+44.07%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Alphabet Class A 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +79.33 (+44.07%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Alphabet Class A (GOOGLON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Alphabet Class A-Preisverlauf an.

Was ist Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Alphabet Class A ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Alphabet Class A Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GOOGLON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Alphabet Class A auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Alphabet Class A-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Alphabet Class A-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Alphabet Class A (GOOGLON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Alphabet Class A-(GOOGLON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Alphabet Class A zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Alphabet Class A-Preisprognose an!

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Alphabet Class A (GOOGLON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOOGLON Token!

Wie kauft man Alphabet Class A GOOGLON

Suchen Sie nach wie man Alphabet Class A kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Alphabet Class A direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GOOGLON zu lokalen Währungen

1 Alphabet Class A(GOOGLON) in VND
6,824,268.95
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AUD
A$396.7749
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in GBP
194.4975
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in EUR
223.0238
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in USD
$259.33
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MYR
RM1,094.3726
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TRY
10,876.3002
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in JPY
¥39,418.16
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ARS
ARS$386,482.0923
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in RUB
20,645.2613
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in INR
22,771.7673
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in IDR
Rp4,322,164.9378
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PHP
15,235.6375
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in EGP
￡E.12,320.7683
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BRL
R$1,395.1954
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in CAD
C$363.062
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BDT
31,775.7049
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in NGN
378,582.9005
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in COP
$1,005,152.7068
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ZAR
R.4,476.0358
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in UAH
10,904.8265
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TZS
T.Sh.645,098.9348
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in VES
Bs54,977.96
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in CLP
$244,029.53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PKR
Rs72,863.9501
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in KZT
139,649.205
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in THB
฿8,467.1245
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TWD
NT$7,997.7372
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AED
د.إ951.7411
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in CHF
Fr204.8707
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in HKD
HK$2,012.4008
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AMD
֏99,320.7967
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MAD
.د.م2,391.0226
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MXN
$4,784.6385
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SAR
ريال972.4875
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ETB
Br39,597.0977
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in KES
KSh33,502.8427
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in JOD
د.أ183.86497
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PLN
946.5545
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in RON
лв1,133.2721
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SEK
kr2,437.702
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BGN
лв435.6744
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in HUF
Ft86,992.2485
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in CZK
5,422.5903
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in KWD
د.ك79.35498
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ILS
850.6024
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BOB
Bs1,789.377
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AZN
440.861
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TJS
SM2,416.9556
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in GEL
702.7843
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AOA
Kz237,917.1219
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BHD
.د.ب97.50808
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BMD
$259.33
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in DKK
kr1,664.8986
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in HNL
L6,778.8862
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MUR
11,807.2949
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in NAD
$4,476.0358
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in NOK
kr2,593.3
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in NZD
$448.6409
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PAB
B/.259.33
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PGK
K1,091.7793
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in QAR
ر.ق943.9612
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in RSD
дин.26,189.7367
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in UZS
soʻm3,162,560.4696
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ALL
L21,524.39
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ANG
ƒ464.2007
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in AWG
ƒ464.2007
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BBD
$518.66
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BAM
KM435.6744
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BIF
Fr764,764.17
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BND
$334.5357
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BSD
$259.33
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in JMD
$41,583.5655
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in KHR
1,045,683.3925
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in KMF
Fr109,955.92
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in LAK
5,637,608.5829
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in LKR
රු78,750.7411
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MDL
L4,406.0167
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MGA
Ar1,173,437.1304
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MOP
P2,074.64
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MVR
3,967.749
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MWK
MK450,225.4063
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in MZN
MT16,571.187
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in NPR
रु36,407.3387
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in PYG
1,839,168.36
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in RWF
Fr375,769.17
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SBD
$2,142.0658
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SCR
3,625.4334
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SRD
$10,303.1809
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SVC
$2,266.5442
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in SZL
L4,468.2559
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TMT
m910.2483
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TND
د.ت760.09623
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in TTD
$1,758.2574
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in UGX
Sh903,505.72
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in XAF
Fr146,262.12
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in XCD
$700.191
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in XOF
Fr146,262.12
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in XPF
Fr26,451.66
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BWP
P3,700.6391
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in BZD
$521.2533
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in CVE
$24,698.5892
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in DJF
Fr45,901.41
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in DOP
$16,612.6798
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in DZD
د.ج33,756.9861
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in FJD
$588.6791
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in GNF
Fr2,254,874.35
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in GTQ
Q1,983.8745
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in GYD
$54,251.836
1 Alphabet Class A(GOOGLON) in ISK
kr31,897.59

Für ein tieferes Verständnis von Alphabet Class A sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Alphabet Class A Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Alphabet Class A

Wie viel ist Alphabet Class A (GOOGLON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOOGLON in USD beträgt 259.33 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOOGLON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOOGLON-zu-USD-Preis beträgt $ 259.33. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alphabet Class A?
Die Marktkapitalisierung von GOOGLON beträgt $ 2.14M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOOGLON?
Das Umlaufangebot von GOOGLON beträgt 8.24K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOOGLON?
GOOGLON erreichte einen Allzeithochpreis von 261.6683169509644 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOOGLON?
GOOGLON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 225.81003632470686 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOOGLON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOOGLON beträgt $ 56.25K USD.
Wird GOOGLON dieses Jahr noch steigen?
GOOGLON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOOGLON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:50 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

