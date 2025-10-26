Der Echtzeitpreis von GameStop beträgt heute 23.62 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GMEON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GMEON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GameStop beträgt heute 23.62 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GMEON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GMEON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

GameStop Logo

GameStop Kurs(GMEON)

1 GMEON zu USD Echtzeitpreis:

$23.56
$23.56$23.56
-1.46%1D
USD
GameStop (GMEON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:28 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 23.56
$ 23.56$ 23.56
24H Tief
$ 23.95
$ 23.95$ 23.95
24H Hoch

$ 23.56
$ 23.56$ 23.56

$ 23.95
$ 23.95$ 23.95

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834$ 22.309828913708834

-0.76%

-1.46%

+0.08%

+0.08%

Der Echtzeitpreis von GameStop (GMEON) beträgt $ 23.62. In den letzten 24 Stunden wurde GMEON zwischen einem Tiefstpreis von $ 23.56 und einem Höchstpreis von $ 23.95 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GMEON liegt bei $ 28.314705255572687, der bisherige Tiefstpreis bei $ 22.309828913708834.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GMEON im letzten Stunde um -0.76%, in den letzten 24 Stunden um -1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GameStop (GMEON) Marktinformationen

No.2803

$ 268.98K
$ 268.98K$ 268.98K

$ 53.84K
$ 53.84K$ 53.84K

$ 268.98K
$ 268.98K$ 268.98K

11.39K
11.39K 11.39K

11,387.97024846
11,387.97024846 11,387.97024846

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GameStop beträgt $ 268.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.84K. Das Umlaufangebot von GMEON liegt bei 11.39K, das Gesamtangebot bei 11387.97024846. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 268.98K.

GameStop (GMEON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von GameStop für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.3491-1.46%
30 Tage$ -1.75-6.90%
60 Tage$ +13.62+136.20%
90 Tage$ +13.62+136.20%
GameStop-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GMEON eine Veränderung von $ -0.3491 (-1.46%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

GameStop 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -1.75(-6.90%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

GameStop 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GMEON eine Veränderung von $ +13.62 (+136.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

GameStop 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +13.62 (+136.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von GameStop (GMEON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem GameStop-Preisverlauf an.

Was ist GameStop (GMEON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

GameStop ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre GameStop Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GMEON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu GameStop auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr GameStop-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

GameStop-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GameStop (GMEON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GameStop-(GMEON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GameStop zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GameStop-Preisprognose an!

GameStop (GMEON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GameStop (GMEON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GMEON Token!

Wie kauft man GameStop GMEON

Suchen Sie nach wie man GameStop kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können GameStop direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GMEON zu lokalen Währungen

1 GameStop(GMEON) in VND
621,560.3
1 GameStop(GMEON) in AUD
A$36.1386
1 GameStop(GMEON) in GBP
17.715
1 GameStop(GMEON) in EUR
20.3132
1 GameStop(GMEON) in USD
$23.62
1 GameStop(GMEON) in MYR
RM99.6764
1 GameStop(GMEON) in TRY
990.6228
1 GameStop(GMEON) in JPY
¥3,590.24
1 GameStop(GMEON) in ARS
ARS$35,201.1222
1 GameStop(GMEON) in RUB
1,880.3882
1 GameStop(GMEON) in INR
2,074.0722
1 GameStop(GMEON) in IDR
Rp393,666.5092
1 GameStop(GMEON) in PHP
1,387.675
1 GameStop(GMEON) in EGP
￡E.1,122.1862
1 GameStop(GMEON) in BRL
R$127.0756
1 GameStop(GMEON) in CAD
C$33.068
1 GameStop(GMEON) in BDT
2,894.1586
1 GameStop(GMEON) in NGN
34,481.657
1 GameStop(GMEON) in COP
$91,550.1752
1 GameStop(GMEON) in ZAR
R.407.6812
1 GameStop(GMEON) in UAH
993.221
1 GameStop(GMEON) in TZS
T.Sh.58,756.1672
1 GameStop(GMEON) in VES
Bs5,007.44
1 GameStop(GMEON) in CLP
$22,226.42
1 GameStop(GMEON) in PKR
Rs6,636.5114
1 GameStop(GMEON) in KZT
12,719.37
1 GameStop(GMEON) in THB
฿771.193
1 GameStop(GMEON) in TWD
NT$728.4408
1 GameStop(GMEON) in AED
د.إ86.6854
1 GameStop(GMEON) in CHF
Fr18.6598
1 GameStop(GMEON) in HKD
HK$183.2912
1 GameStop(GMEON) in AMD
֏9,046.2238
1 GameStop(GMEON) in MAD
.د.م217.7764
1 GameStop(GMEON) in MXN
$435.789
1 GameStop(GMEON) in SAR
ريال88.575
1 GameStop(GMEON) in ETB
Br3,606.5378
1 GameStop(GMEON) in KES
KSh3,051.4678
1 GameStop(GMEON) in JOD
د.أ16.74658
1 GameStop(GMEON) in PLN
86.213
1 GameStop(GMEON) in RON
лв103.2194
1 GameStop(GMEON) in SEK
kr222.028
1 GameStop(GMEON) in BGN
лв39.6816
1 GameStop(GMEON) in HUF
Ft7,923.329
1 GameStop(GMEON) in CZK
493.8942
1 GameStop(GMEON) in KWD
د.ك7.22772
1 GameStop(GMEON) in ILS
77.4736
1 GameStop(GMEON) in BOB
Bs162.978
1 GameStop(GMEON) in AZN
40.154
1 GameStop(GMEON) in TJS
SM220.1384
1 GameStop(GMEON) in GEL
64.0102
1 GameStop(GMEON) in AOA
Kz21,669.6966
1 GameStop(GMEON) in BHD
.د.ب8.88112
1 GameStop(GMEON) in BMD
$23.62
1 GameStop(GMEON) in DKK
kr151.6404
1 GameStop(GMEON) in HNL
L617.4268
1 GameStop(GMEON) in MUR
1,075.4186
1 GameStop(GMEON) in NAD
$407.6812
1 GameStop(GMEON) in NOK
kr236.2
1 GameStop(GMEON) in NZD
$40.8626
1 GameStop(GMEON) in PAB
B/.23.62
1 GameStop(GMEON) in PGK
K99.4402
1 GameStop(GMEON) in QAR
ر.ق85.9768
1 GameStop(GMEON) in RSD
дин.2,385.3838
1 GameStop(GMEON) in UZS
soʻm288,048.7344
1 GameStop(GMEON) in ALL
L1,960.46
1 GameStop(GMEON) in ANG
ƒ42.2798
1 GameStop(GMEON) in AWG
ƒ42.2798
1 GameStop(GMEON) in BBD
$47.24
1 GameStop(GMEON) in BAM
KM39.6816
1 GameStop(GMEON) in BIF
Fr69,655.38
1 GameStop(GMEON) in BND
$30.4698
1 GameStop(GMEON) in BSD
$23.62
1 GameStop(GMEON) in JMD
$3,787.467
1 GameStop(GMEON) in KHR
95,241.745
1 GameStop(GMEON) in KMF
Fr10,014.88
1 GameStop(GMEON) in LAK
513,478.2506
1 GameStop(GMEON) in LKR
රු7,172.6854
1 GameStop(GMEON) in MDL
L401.3038
1 GameStop(GMEON) in MGA
Ar106,877.6656
1 GameStop(GMEON) in MOP
P188.96
1 GameStop(GMEON) in MVR
361.386
1 GameStop(GMEON) in MWK
MK41,006.9182
1 GameStop(GMEON) in MZN
MT1,509.318
1 GameStop(GMEON) in NPR
रु3,316.0118
1 GameStop(GMEON) in PYG
167,513.04
1 GameStop(GMEON) in RWF
Fr34,225.38
1 GameStop(GMEON) in SBD
$195.1012
1 GameStop(GMEON) in SCR
330.2076
1 GameStop(GMEON) in SRD
$938.4226
1 GameStop(GMEON) in SVC
$206.4388
1 GameStop(GMEON) in SZL
L406.9726
1 GameStop(GMEON) in TMT
m82.9062
1 GameStop(GMEON) in TND
د.ت69.23022
1 GameStop(GMEON) in TTD
$160.1436
1 GameStop(GMEON) in UGX
Sh82,292.08
1 GameStop(GMEON) in XAF
Fr13,321.68
1 GameStop(GMEON) in XCD
$63.774
1 GameStop(GMEON) in XOF
Fr13,321.68
1 GameStop(GMEON) in XPF
Fr2,409.24
1 GameStop(GMEON) in BWP
P337.0574
1 GameStop(GMEON) in BZD
$47.4762
1 GameStop(GMEON) in CVE
$2,249.5688
1 GameStop(GMEON) in DJF
Fr4,180.74
1 GameStop(GMEON) in DOP
$1,513.0972
1 GameStop(GMEON) in DZD
د.ج3,074.6154
1 GameStop(GMEON) in FJD
$53.6174
1 GameStop(GMEON) in GNF
Fr205,375.9
1 GameStop(GMEON) in GTQ
Q180.693
1 GameStop(GMEON) in GYD
$4,941.304
1 GameStop(GMEON) in ISK
kr2,905.26

GameStop Ressource

Für ein tieferes Verständnis von GameStop sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle GameStop Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu GameStop

Wie viel ist GameStop (GMEON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GMEON in USD beträgt 23.62 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GMEON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GMEON-zu-USD-Preis beträgt $ 23.62. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GameStop?
Die Marktkapitalisierung von GMEON beträgt $ 268.98K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GMEON?
Das Umlaufangebot von GMEON beträgt 11.39K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GMEON?
GMEON erreichte einen Allzeithochpreis von 28.314705255572687 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GMEON?
GMEON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 22.309828913708834 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GMEON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GMEON beträgt $ 53.84K USD.
Wird GMEON dieses Jahr noch steigen?
GMEON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GMEON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:28 (UTC+8)

GameStop (GMEON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

