GAMEE (GMEE)-Informationen

"GMEE ist ein Utility-Token, das darauf ausgelegt ist, Gaming-Fähigkeiten anzuerkennen und zu belohnen und das Engagement von Spielern auf der Casual-Gaming-Plattform von GAMEE zu fördern. GMEE-Token werden den Spielern als Preise zur Verfügung gestellt, die in Titeln verdient werden, die auf der GAMEE-Plattform gespielt werden. Die Token werden verwendet, um Eintrittsgebühren in speziellen Turnieren zu bezahlen, und haben Governance-Funktionen, einschließlich der Möglichkeit für Token-Inhaber, über die Roadmaps von GAMEE-Spielen abzustimmen und Belohnungspools zu verteilen. GAMEE, eine Tochtergesellschaft von Animoca Brands, ist eine Hyper-Casual-Gaming-Plattform mit hohem Engagement, auf der Benutzer Spielmissionen abschließen, an Turnieren teilnehmen und Preise für ihre Aktivitäten verdienen. GAMEE wurde 2015 in Tschechien gegründet und hat mittlerweile 25 Millionen registrierte Nutzer."