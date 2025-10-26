Der Echtzeitpreis von Grand Gangsta City beträgt heute 0.002232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GGC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GGC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Grand Gangsta City beträgt heute 0.002232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GGC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GGC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City Kurs(GGC)

1 GGC zu USD Echtzeitpreis:

$0.002232
$0.002232$0.002232
-0.22%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:07 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002184
$ 0.002184$ 0.002184
24H Tief
$ 0.002281
$ 0.002281$ 0.002281
24H Hoch

$ 0.002184
$ 0.002184$ 0.002184

$ 0.002281
$ 0.002281$ 0.002281

--
----

--
----

0.00%

-0.22%

+21.63%

+21.63%

Der Echtzeitpreis von Grand Gangsta City (GGC) beträgt $ 0.002232. In den letzten 24 Stunden wurde GGC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.002184 und einem Höchstpreis von $ 0.002281 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GGC liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GGC im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grand Gangsta City (GGC) Marktinformationen

--
----

$ 177.09K
$ 177.09K$ 177.09K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grand Gangsta City beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 177.09K. Das Umlaufangebot von GGC liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.23M.

Grand Gangsta City (GGC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Grand Gangsta City für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00000492-0.22%
30 Tage$ -0.001017-31.31%
60 Tage$ -0.002678-54.55%
90 Tage$ -0.003277-59.49%
Grand Gangsta City-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GGC eine Veränderung von $ -0.00000492 (-0.22%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Grand Gangsta City 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.001017(-31.31%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Grand Gangsta City 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GGC eine Veränderung von $ -0.002678 (-54.55%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Grand Gangsta City 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.003277 (-59.49%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Grand Gangsta City (GGC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Grand Gangsta City-Preisverlauf an.

Was ist Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City ist ein Open-World-Web3-Spiel, das vom Sei Network betrieben wird. Tauchen Sie in eine riesige virtuelle Stadt ein, erfüllen Sie Missionen, bauen Sie Ihre Gang auf und verdienen Sie reale Belohnungen. Besitzen Sie Fahrzeuge, passen Sie Ihren Charakter an und interagieren Sie mit einer lebendigen Welt aus NPCs und Spielern. Dank Blockchain-Technologie gehören Ihnen alle In-Game-Vermögenswerte wirklich – sicher, handelbar und dezentralisiert.

Grand Gangsta City ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Grand Gangsta City Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GGC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Grand Gangsta City auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Grand Gangsta City-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Grand Gangsta City-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Grand Gangsta City (GGC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Grand Gangsta City-(GGC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Grand Gangsta City zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Grand Gangsta City-Preisprognose an!

Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Grand Gangsta City (GGC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GGC Token!

Wie kauft man Grand Gangsta City GGC

Suchen Sie nach wie man Grand Gangsta City kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Grand Gangsta City direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GGC zu lokalen Währungen

1 Grand Gangsta City(GGC) in VND
58.73508
1 Grand Gangsta City(GGC) in AUD
A$0.00341496
1 Grand Gangsta City(GGC) in GBP
0.001674
1 Grand Gangsta City(GGC) in EUR
0.00191952
1 Grand Gangsta City(GGC) in USD
$0.002232
1 Grand Gangsta City(GGC) in MYR
RM0.00941904
1 Grand Gangsta City(GGC) in TRY
0.09361008
1 Grand Gangsta City(GGC) in JPY
¥0.339264
1 Grand Gangsta City(GGC) in ARS
ARS$3.32637192
1 Grand Gangsta City(GGC) in RUB
0.17768952
1 Grand Gangsta City(GGC) in INR
0.19599192
1 Grand Gangsta City(GGC) in IDR
Rp37.19998512
1 Grand Gangsta City(GGC) in PHP
0.13113
1 Grand Gangsta City(GGC) in EGP
￡E.0.10604232
1 Grand Gangsta City(GGC) in BRL
R$0.01200816
1 Grand Gangsta City(GGC) in CAD
C$0.0031248
1 Grand Gangsta City(GGC) in BDT
0.27348696
1 Grand Gangsta City(GGC) in NGN
3.2583852
1 Grand Gangsta City(GGC) in COP
$8.65114272
1 Grand Gangsta City(GGC) in ZAR
R.0.03852432
1 Grand Gangsta City(GGC) in UAH
0.0938556
1 Grand Gangsta City(GGC) in TZS
T.Sh.5.55223392
1 Grand Gangsta City(GGC) in VES
Bs0.473184
1 Grand Gangsta City(GGC) in CLP
$2.100312
1 Grand Gangsta City(GGC) in PKR
Rs0.62712504
1 Grand Gangsta City(GGC) in KZT
1.201932
1 Grand Gangsta City(GGC) in THB
฿0.0728748
1 Grand Gangsta City(GGC) in TWD
NT$0.06883488
1 Grand Gangsta City(GGC) in AED
د.إ0.00819144
1 Grand Gangsta City(GGC) in CHF
Fr0.00176328
1 Grand Gangsta City(GGC) in HKD
HK$0.01732032
1 Grand Gangsta City(GGC) in AMD
֏0.85483368
1 Grand Gangsta City(GGC) in MAD
.د.م0.02057904
1 Grand Gangsta City(GGC) in MXN
$0.0411804
1 Grand Gangsta City(GGC) in SAR
ريال0.00837
1 Grand Gangsta City(GGC) in ETB
Br0.34080408
1 Grand Gangsta City(GGC) in KES
KSh0.28835208
1 Grand Gangsta City(GGC) in JOD
د.أ0.001582488
1 Grand Gangsta City(GGC) in PLN
0.0081468
1 Grand Gangsta City(GGC) in RON
лв0.00975384
1 Grand Gangsta City(GGC) in SEK
kr0.0209808
1 Grand Gangsta City(GGC) in BGN
лв0.00374976
1 Grand Gangsta City(GGC) in HUF
Ft0.7487244
1 Grand Gangsta City(GGC) in CZK
0.04667112
1 Grand Gangsta City(GGC) in KWD
د.ك0.000682992
1 Grand Gangsta City(GGC) in ILS
0.00732096
1 Grand Gangsta City(GGC) in BOB
Bs0.0154008
1 Grand Gangsta City(GGC) in AZN
0.0037944
1 Grand Gangsta City(GGC) in TJS
SM0.02080224
1 Grand Gangsta City(GGC) in GEL
0.00604872
1 Grand Gangsta City(GGC) in AOA
Kz2.04770376
1 Grand Gangsta City(GGC) in BHD
.د.ب0.000839232
1 Grand Gangsta City(GGC) in BMD
$0.002232
1 Grand Gangsta City(GGC) in DKK
kr0.01432944
1 Grand Gangsta City(GGC) in HNL
L0.05834448
1 Grand Gangsta City(GGC) in MUR
0.10162296
1 Grand Gangsta City(GGC) in NAD
$0.03852432
1 Grand Gangsta City(GGC) in NOK
kr0.02232
1 Grand Gangsta City(GGC) in NZD
$0.00386136
1 Grand Gangsta City(GGC) in PAB
B/.0.002232
1 Grand Gangsta City(GGC) in PGK
K0.00939672
1 Grand Gangsta City(GGC) in QAR
ر.ق0.00812448
1 Grand Gangsta City(GGC) in RSD
дин.0.22540968
1 Grand Gangsta City(GGC) in UZS
soʻm27.21950784
1 Grand Gangsta City(GGC) in ALL
L0.185256
1 Grand Gangsta City(GGC) in ANG
ƒ0.00399528
1 Grand Gangsta City(GGC) in AWG
ƒ0.00399528
1 Grand Gangsta City(GGC) in BBD
$0.004464
1 Grand Gangsta City(GGC) in BAM
KM0.00374976
1 Grand Gangsta City(GGC) in BIF
Fr6.582168
1 Grand Gangsta City(GGC) in BND
$0.00287928
1 Grand Gangsta City(GGC) in BSD
$0.002232
1 Grand Gangsta City(GGC) in JMD
$0.3579012
1 Grand Gangsta City(GGC) in KHR
8.999982
1 Grand Gangsta City(GGC) in KMF
Fr0.946368
1 Grand Gangsta City(GGC) in LAK
48.52173816
1 Grand Gangsta City(GGC) in LKR
රු0.67779144
1 Grand Gangsta City(GGC) in MDL
L0.03792168
1 Grand Gangsta City(GGC) in MGA
Ar10.09953216
1 Grand Gangsta City(GGC) in MOP
P0.017856
1 Grand Gangsta City(GGC) in MVR
0.0341496
1 Grand Gangsta City(GGC) in MWK
MK3.87499752
1 Grand Gangsta City(GGC) in MZN
MT0.1426248
1 Grand Gangsta City(GGC) in NPR
रु0.31335048
1 Grand Gangsta City(GGC) in PYG
15.829344
1 Grand Gangsta City(GGC) in RWF
Fr3.234168
1 Grand Gangsta City(GGC) in SBD
$0.01843632
1 Grand Gangsta City(GGC) in SCR
0.03120336
1 Grand Gangsta City(GGC) in SRD
$0.08867736
1 Grand Gangsta City(GGC) in SVC
$0.01950768
1 Grand Gangsta City(GGC) in SZL
L0.03845736
1 Grand Gangsta City(GGC) in TMT
m0.00783432
1 Grand Gangsta City(GGC) in TND
د.ت0.006541992
1 Grand Gangsta City(GGC) in TTD
$0.01513296
1 Grand Gangsta City(GGC) in UGX
Sh7.776288
1 Grand Gangsta City(GGC) in XAF
Fr1.258848
1 Grand Gangsta City(GGC) in XCD
$0.0060264
1 Grand Gangsta City(GGC) in XOF
Fr1.258848
1 Grand Gangsta City(GGC) in XPF
Fr0.227664
1 Grand Gangsta City(GGC) in BWP
P0.03185064
1 Grand Gangsta City(GGC) in BZD
$0.00448632
1 Grand Gangsta City(GGC) in CVE
$0.21257568
1 Grand Gangsta City(GGC) in DJF
Fr0.395064
1 Grand Gangsta City(GGC) in DOP
$0.14298192
1 Grand Gangsta City(GGC) in DZD
د.ج0.29053944
1 Grand Gangsta City(GGC) in FJD
$0.00506664
1 Grand Gangsta City(GGC) in GNF
Fr19.40724
1 Grand Gangsta City(GGC) in GTQ
Q0.0170748
1 Grand Gangsta City(GGC) in GYD
$0.4669344
1 Grand Gangsta City(GGC) in ISK
kr0.274536

Grand Gangsta City Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Grand Gangsta City sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Grand Gangsta City Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Grand Gangsta City

Wie viel ist Grand Gangsta City (GGC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GGC in USD beträgt 0.002232 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GGC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GGC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.002232. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grand Gangsta City?
Die Marktkapitalisierung von GGC beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GGC?
Das Umlaufangebot von GGC beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GGC?
GGC erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GGC?
GGC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GGC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GGC beträgt $ 177.09K USD.
Wird GGC dieses Jahr noch steigen?
GGC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GGC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Grand Gangsta City (GGC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

