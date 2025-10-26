Der Echtzeitpreis von Figma beträgt heute 54.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIGON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIGON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Figma beträgt heute 54.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIGON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIGON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 FIGON zu USD Echtzeitpreis:

$54.16
+0.55%1D
USD
Figma (FIGON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:10 (UTC+8)

Figma (FIGON) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Figma (FIGON) beträgt $ 54.16. In den letzten 24 Stunden wurde FIGON zwischen einem Tiefstpreis von $ 53.65 und einem Höchstpreis von $ 54.3 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIGON liegt bei $ 71.95000313657503, der bisherige Tiefstpreis bei $ 49.64263991441947.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIGON im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um +0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Figma (FIGON) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Figma beträgt $ 445.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.57K. Das Umlaufangebot von FIGON liegt bei 8.22K, das Gesamtangebot bei 8219.05219345. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 445.14K.

Figma (FIGON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Figma für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.2963+0.55%
30 Tage$ +0.17+0.31%
60 Tage$ +24.16+80.53%
90 Tage$ +24.16+80.53%
Figma-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FIGON eine Veränderung von $ +0.2963 (+0.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Figma 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.17(+0.31%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Figma 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FIGON eine Veränderung von $ +24.16 (+80.53%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Figma 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +24.16 (+80.53%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Figma (FIGON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Figma-Preisverlauf an.

Was ist Figma (FIGON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Figma ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Figma Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FIGON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Figma auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Figma-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Figma-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Figma (FIGON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Figma-(FIGON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Figma zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Figma-Preisprognose an!

Figma (FIGON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Figma (FIGON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FIGON Token!

Wie kauft man Figma FIGON

Suchen Sie nach wie man Figma kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Figma direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FIGON zu lokalen Währungen

Figma Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Figma sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Figma Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Figma

Wie viel ist Figma (FIGON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FIGON in USD beträgt 54.16 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FIGON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FIGON-zu-USD-Preis beträgt $ 54.16. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Figma?
Die Marktkapitalisierung von FIGON beträgt $ 445.14K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FIGON?
Das Umlaufangebot von FIGON beträgt 8.22K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FIGON?
FIGON erreichte einen Allzeithochpreis von 71.95000313657503 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FIGON?
FIGON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 49.64263991441947 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FIGON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FIGON beträgt $ 55.57K USD.
Wird FIGON dieses Jahr noch steigen?
FIGON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FIGON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:10 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

