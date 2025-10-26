Der Echtzeitpreis von FactualAI beträgt heute 0.00015 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FCTAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FCTAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FactualAI beträgt heute 0.00015 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FCTAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FCTAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FactualAI Logo

FactualAI Kurs(FCTAI)

1 FCTAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00015
-16.66%1D
USD
FactualAI (FCTAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:03 (UTC+8)

FactualAI (FCTAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001
24H Tief
$ 0.00028
24H Hoch

$ 0.0001
$ 0.00028
--
--
0.00%

-16.66%

-60.53%

-60.53%

Der Echtzeitpreis von FactualAI (FCTAI) beträgt $ 0.00015. In den letzten 24 Stunden wurde FCTAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001 und einem Höchstpreis von $ 0.00028 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FCTAI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FCTAI im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -16.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -60.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FactualAI (FCTAI) Marktinformationen

$ 466.66
$ 1.50M
--
10,000,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FactualAI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 466.66. Das Umlaufangebot von FCTAI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.50M.

FactualAI (FCTAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von FactualAI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00003-16.66%
30 Tage$ -0.00029-65.91%
60 Tage$ -0.01235-98.80%
90 Tage$ -0.01235-98.80%
FactualAI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FCTAI eine Veränderung von $ -0.00003 (-16.66%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

FactualAI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00029(-65.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

FactualAI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FCTAI eine Veränderung von $ -0.01235 (-98.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

FactualAI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.01235 (-98.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von FactualAI (FCTAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem FactualAI-Preisverlauf an.

Was ist FactualAI (FCTAI)

FactualAI ist ein KI-gestütztes Protokoll zur Wahrheitsüberprüfung, das darauf ausgelegt ist, Rauschen aus dem Web3-Ökosystem zu filtern, indem es unbestätigte Marktrumors in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Aufbauend auf der Binance Smart Chain (BSC) kombiniert die Plattform Echtzeit-Blockchain-Daten, soziale Signale und Nachrichtenfeeds mit fortschrittlichen KI-Glaubwürdigkeitsmodellen, um die Vertrauenswürdigkeit von krypto-bezogenen Informationen zu bewerten.

FactualAI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre FactualAI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FCTAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu FactualAI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr FactualAI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

FactualAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FactualAI (FCTAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FactualAI-(FCTAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FactualAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FactualAI-Preisprognose an!

FactualAI (FCTAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FactualAI (FCTAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FCTAI Token!

Wie kauft man FactualAI FCTAI

Suchen Sie nach wie man FactualAI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können FactualAI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FCTAI zu lokalen Währungen

1 FactualAI(FCTAI) in VND
3.94725
1 FactualAI(FCTAI) in AUD
A$0.0002295
1 FactualAI(FCTAI) in GBP
0.0001125
1 FactualAI(FCTAI) in EUR
0.000129
1 FactualAI(FCTAI) in USD
$0.00015
1 FactualAI(FCTAI) in MYR
RM0.000633
1 FactualAI(FCTAI) in TRY
0.006291
1 FactualAI(FCTAI) in JPY
¥0.0228
1 FactualAI(FCTAI) in ARS
ARS$0.2235465
1 FactualAI(FCTAI) in RUB
0.0119415
1 FactualAI(FCTAI) in INR
0.0131715
1 FactualAI(FCTAI) in IDR
Rp2.499999
1 FactualAI(FCTAI) in PHP
0.0088125
1 FactualAI(FCTAI) in EGP
￡E.0.0071265
1 FactualAI(FCTAI) in BRL
R$0.000807
1 FactualAI(FCTAI) in CAD
C$0.00021
1 FactualAI(FCTAI) in BDT
0.0183795
1 FactualAI(FCTAI) in NGN
0.2189775
1 FactualAI(FCTAI) in COP
$0.581394
1 FactualAI(FCTAI) in ZAR
R.0.002589
1 FactualAI(FCTAI) in UAH
0.0063075
1 FactualAI(FCTAI) in TZS
T.Sh.0.373134
1 FactualAI(FCTAI) in VES
Bs0.0318
1 FactualAI(FCTAI) in CLP
$0.14115
1 FactualAI(FCTAI) in PKR
Rs0.0421455
1 FactualAI(FCTAI) in KZT
0.080775
1 FactualAI(FCTAI) in THB
฿0.0048975
1 FactualAI(FCTAI) in TWD
NT$0.004626
1 FactualAI(FCTAI) in AED
د.إ0.0005505
1 FactualAI(FCTAI) in CHF
Fr0.0001185
1 FactualAI(FCTAI) in HKD
HK$0.001164
1 FactualAI(FCTAI) in AMD
֏0.0574485
1 FactualAI(FCTAI) in MAD
.د.م0.001383
1 FactualAI(FCTAI) in MXN
$0.0027675
1 FactualAI(FCTAI) in SAR
ريال0.0005625
1 FactualAI(FCTAI) in ETB
Br0.0229035
1 FactualAI(FCTAI) in KES
KSh0.0193785
1 FactualAI(FCTAI) in JOD
د.أ0.00010635
1 FactualAI(FCTAI) in PLN
0.0005475
1 FactualAI(FCTAI) in RON
лв0.0006555
1 FactualAI(FCTAI) in SEK
kr0.00141
1 FactualAI(FCTAI) in BGN
лв0.000252
1 FactualAI(FCTAI) in HUF
Ft0.0503175
1 FactualAI(FCTAI) in CZK
0.0031365
1 FactualAI(FCTAI) in KWD
د.ك0.0000459
1 FactualAI(FCTAI) in ILS
0.000492
1 FactualAI(FCTAI) in BOB
Bs0.001035
1 FactualAI(FCTAI) in AZN
0.000255
1 FactualAI(FCTAI) in TJS
SM0.001398
1 FactualAI(FCTAI) in GEL
0.0004065
1 FactualAI(FCTAI) in AOA
Kz0.1376145
1 FactualAI(FCTAI) in BHD
.د.ب0.0000564
1 FactualAI(FCTAI) in BMD
$0.00015
1 FactualAI(FCTAI) in DKK
kr0.000963
1 FactualAI(FCTAI) in HNL
L0.003921
1 FactualAI(FCTAI) in MUR
0.0068295
1 FactualAI(FCTAI) in NAD
$0.002589
1 FactualAI(FCTAI) in NOK
kr0.0015
1 FactualAI(FCTAI) in NZD
$0.0002595
1 FactualAI(FCTAI) in PAB
B/.0.00015
1 FactualAI(FCTAI) in PGK
K0.0006315
1 FactualAI(FCTAI) in QAR
ر.ق0.000546
1 FactualAI(FCTAI) in RSD
дин.0.0151485
1 FactualAI(FCTAI) in UZS
soʻm1.829268
1 FactualAI(FCTAI) in ALL
L0.01245
1 FactualAI(FCTAI) in ANG
ƒ0.0002685
1 FactualAI(FCTAI) in AWG
ƒ0.0002685
1 FactualAI(FCTAI) in BBD
$0.0003
1 FactualAI(FCTAI) in BAM
KM0.000252
1 FactualAI(FCTAI) in BIF
Fr0.44235
1 FactualAI(FCTAI) in BND
$0.0001935
1 FactualAI(FCTAI) in BSD
$0.00015
1 FactualAI(FCTAI) in JMD
$0.0240525
1 FactualAI(FCTAI) in KHR
0.6048375
1 FactualAI(FCTAI) in KMF
Fr0.0636
1 FactualAI(FCTAI) in LAK
3.2608695
1 FactualAI(FCTAI) in LKR
රු0.0455505
1 FactualAI(FCTAI) in MDL
L0.0025485
1 FactualAI(FCTAI) in MGA
Ar0.678732
1 FactualAI(FCTAI) in MOP
P0.0012
1 FactualAI(FCTAI) in MVR
0.002295
1 FactualAI(FCTAI) in MWK
MK0.2604165
1 FactualAI(FCTAI) in MZN
MT0.009585
1 FactualAI(FCTAI) in NPR
रु0.0210585
1 FactualAI(FCTAI) in PYG
1.0638
1 FactualAI(FCTAI) in RWF
Fr0.21735
1 FactualAI(FCTAI) in SBD
$0.001239
1 FactualAI(FCTAI) in SCR
0.002097
1 FactualAI(FCTAI) in SRD
$0.0059595
1 FactualAI(FCTAI) in SVC
$0.001311
1 FactualAI(FCTAI) in SZL
L0.0025845
1 FactualAI(FCTAI) in TMT
m0.0005265
1 FactualAI(FCTAI) in TND
د.ت0.00043965
1 FactualAI(FCTAI) in TTD
$0.001017
1 FactualAI(FCTAI) in UGX
Sh0.5226
1 FactualAI(FCTAI) in XAF
Fr0.0846
1 FactualAI(FCTAI) in XCD
$0.000405
1 FactualAI(FCTAI) in XOF
Fr0.0846
1 FactualAI(FCTAI) in XPF
Fr0.0153
1 FactualAI(FCTAI) in BWP
P0.0021405
1 FactualAI(FCTAI) in BZD
$0.0003015
1 FactualAI(FCTAI) in CVE
$0.014286
1 FactualAI(FCTAI) in DJF
Fr0.02655
1 FactualAI(FCTAI) in DOP
$0.009609
1 FactualAI(FCTAI) in DZD
د.ج0.0195255
1 FactualAI(FCTAI) in FJD
$0.0003405
1 FactualAI(FCTAI) in GNF
Fr1.30425
1 FactualAI(FCTAI) in GTQ
Q0.0011475
1 FactualAI(FCTAI) in GYD
$0.03138
1 FactualAI(FCTAI) in ISK
kr0.01845

FactualAI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von FactualAI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle FactualAI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu FactualAI

Wie viel ist FactualAI (FCTAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FCTAI in USD beträgt 0.00015 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FCTAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FCTAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00015. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FactualAI?
Die Marktkapitalisierung von FCTAI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FCTAI?
Das Umlaufangebot von FCTAI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FCTAI?
FCTAI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FCTAI?
FCTAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FCTAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FCTAI beträgt $ 466.66 USD.
Wird FCTAI dieses Jahr noch steigen?
FCTAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FCTAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
FactualAI (FCTAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FCTAI-zu-USD-Rechner

Menge

FCTAI
FCTAI
USD
USD

1 FCTAI = 0.00014 USD

FCTAI handeln

FCTAI/USDT
$0.00015
-16.66%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

