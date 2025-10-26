Der Echtzeitpreis von Exotic Markets beträgt heute 1.319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EXO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EXO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Exotic Markets beträgt heute 1.319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EXO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EXO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Exotic Markets Logo

Exotic Markets Kurs(EXO)

1 EXO zu USD Echtzeitpreis:

$1.319
+0.30%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:59:32 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.276
24H Tief
$ 1.4
24H Hoch

$ 1.276
$ 1.4
--
--
-0.08%

+0.30%

-2.30%

-2.30%

Der Echtzeitpreis von Exotic Markets (EXO) beträgt $ 1.319. In den letzten 24 Stunden wurde EXO zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.276 und einem Höchstpreis von $ 1.4 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EXO liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EXO im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Exotic Markets (EXO) Marktinformationen

--
$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Exotic Markets beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.80K. Das Umlaufangebot von EXO liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Exotic Markets (EXO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Exotic Markets für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00395+0.30%
30 Tage$ -2.116-61.61%
60 Tage$ -3.681-73.62%
90 Tage$ -3.681-73.62%
Exotic Markets-Preisänderung heute

Heute verzeichnete EXO eine Veränderung von $ +0.00395 (+0.30%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Exotic Markets 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -2.116(-61.61%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Exotic Markets 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete EXO eine Veränderung von $ -3.681 (-73.62%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Exotic Markets 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -3.681 (-73.62%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Exotic Markets (EXO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Exotic Markets-Preisverlauf an.

Was ist Exotic Markets (EXO)

Options- und Derivate-Infrastruktur auf Solana.

Exotic Markets ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Exotic Markets Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- EXO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Exotic Markets auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Exotic Markets-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Exotic Markets-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Exotic Markets (EXO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Exotic Markets-(EXO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Exotic Markets zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Exotic Markets-Preisprognose an!

Exotic Markets (EXO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Exotic Markets (EXO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EXO Token!

Wie kauft man Exotic Markets EXO

Suchen Sie nach wie man Exotic Markets kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Exotic Markets direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

EXO zu lokalen Währungen

1 Exotic Markets(EXO) in VND
34,709.485
1 Exotic Markets(EXO) in AUD
A$2.01807
1 Exotic Markets(EXO) in GBP
0.98925
1 Exotic Markets(EXO) in EUR
1.13434
1 Exotic Markets(EXO) in USD
$1.319
1 Exotic Markets(EXO) in MYR
RM5.56618
1 Exotic Markets(EXO) in TRY
55.31886
1 Exotic Markets(EXO) in JPY
¥200.488
1 Exotic Markets(EXO) in ARS
ARS$1,965.71889
1 Exotic Markets(EXO) in RUB
105.00559
1 Exotic Markets(EXO) in INR
115.82139
1 Exotic Markets(EXO) in IDR
Rp21,983.32454
1 Exotic Markets(EXO) in PHP
77.49125
1 Exotic Markets(EXO) in EGP
￡E.62.66569
1 Exotic Markets(EXO) in BRL
R$7.09622
1 Exotic Markets(EXO) in CAD
C$1.8466
1 Exotic Markets(EXO) in BDT
161.61707
1 Exotic Markets(EXO) in NGN
1,925.54215
1 Exotic Markets(EXO) in COP
$5,112.39124
1 Exotic Markets(EXO) in ZAR
R.22.76594
1 Exotic Markets(EXO) in UAH
55.46395
1 Exotic Markets(EXO) in TZS
T.Sh.3,281.09164
1 Exotic Markets(EXO) in VES
Bs279.628
1 Exotic Markets(EXO) in CLP
$1,241.179
1 Exotic Markets(EXO) in PKR
Rs370.59943
1 Exotic Markets(EXO) in KZT
710.2815
1 Exotic Markets(EXO) in THB
฿43.06535
1 Exotic Markets(EXO) in TWD
NT$40.67796
1 Exotic Markets(EXO) in AED
د.إ4.84073
1 Exotic Markets(EXO) in CHF
Fr1.04201
1 Exotic Markets(EXO) in HKD
HK$10.23544
1 Exotic Markets(EXO) in AMD
֏505.16381
1 Exotic Markets(EXO) in MAD
.د.م12.16118
1 Exotic Markets(EXO) in MXN
$24.33555
1 Exotic Markets(EXO) in SAR
ريال4.94625
1 Exotic Markets(EXO) in ETB
Br201.39811
1 Exotic Markets(EXO) in KES
KSh170.40161
1 Exotic Markets(EXO) in JOD
د.أ0.935171
1 Exotic Markets(EXO) in PLN
4.81435
1 Exotic Markets(EXO) in RON
лв5.76403
1 Exotic Markets(EXO) in SEK
kr12.3986
1 Exotic Markets(EXO) in BGN
лв2.21592
1 Exotic Markets(EXO) in HUF
Ft442.45855
1 Exotic Markets(EXO) in CZK
27.58029
1 Exotic Markets(EXO) in KWD
د.ك0.403614
1 Exotic Markets(EXO) in ILS
4.32632
1 Exotic Markets(EXO) in BOB
Bs9.1011
1 Exotic Markets(EXO) in AZN
2.2423
1 Exotic Markets(EXO) in TJS
SM12.29308
1 Exotic Markets(EXO) in GEL
3.57449
1 Exotic Markets(EXO) in AOA
Kz1,210.09017
1 Exotic Markets(EXO) in BHD
.د.ب0.495944
1 Exotic Markets(EXO) in BMD
$1.319
1 Exotic Markets(EXO) in DKK
kr8.46798
1 Exotic Markets(EXO) in HNL
L34.47866
1 Exotic Markets(EXO) in MUR
60.05407
1 Exotic Markets(EXO) in NAD
$22.76594
1 Exotic Markets(EXO) in NOK
kr13.19
1 Exotic Markets(EXO) in NZD
$2.28187
1 Exotic Markets(EXO) in PAB
B/.1.319
1 Exotic Markets(EXO) in PGK
K5.55299
1 Exotic Markets(EXO) in QAR
ر.ق4.80116
1 Exotic Markets(EXO) in RSD
дин.133.20581
1 Exotic Markets(EXO) in UZS
soʻm16,085.36328
1 Exotic Markets(EXO) in ALL
L109.477
1 Exotic Markets(EXO) in ANG
ƒ2.36101
1 Exotic Markets(EXO) in AWG
ƒ2.36101
1 Exotic Markets(EXO) in BBD
$2.638
1 Exotic Markets(EXO) in BAM
KM2.21592
1 Exotic Markets(EXO) in BIF
Fr3,889.731
1 Exotic Markets(EXO) in BND
$1.70151
1 Exotic Markets(EXO) in BSD
$1.319
1 Exotic Markets(EXO) in JMD
$211.50165
1 Exotic Markets(EXO) in KHR
5,318.53775
1 Exotic Markets(EXO) in KMF
Fr559.256
1 Exotic Markets(EXO) in LAK
28,673.91247
1 Exotic Markets(EXO) in LKR
රු400.54073
1 Exotic Markets(EXO) in MDL
L22.40981
1 Exotic Markets(EXO) in MGA
Ar5,968.31672
1 Exotic Markets(EXO) in MOP
P10.552
1 Exotic Markets(EXO) in MVR
20.1807
1 Exotic Markets(EXO) in MWK
MK2,289.92909
1 Exotic Markets(EXO) in MZN
MT84.2841
1 Exotic Markets(EXO) in NPR
रु185.17441
1 Exotic Markets(EXO) in PYG
9,354.348
1 Exotic Markets(EXO) in RWF
Fr1,911.231
1 Exotic Markets(EXO) in SBD
$10.89494
1 Exotic Markets(EXO) in SCR
18.43962
1 Exotic Markets(EXO) in SRD
$52.40387
1 Exotic Markets(EXO) in SVC
$11.52806
1 Exotic Markets(EXO) in SZL
L22.72637
1 Exotic Markets(EXO) in TMT
m4.62969
1 Exotic Markets(EXO) in TND
د.ت3.865989
1 Exotic Markets(EXO) in TTD
$8.94282
1 Exotic Markets(EXO) in UGX
Sh4,595.396
1 Exotic Markets(EXO) in XAF
Fr743.916
1 Exotic Markets(EXO) in XCD
$3.5613
1 Exotic Markets(EXO) in XOF
Fr743.916
1 Exotic Markets(EXO) in XPF
Fr134.538
1 Exotic Markets(EXO) in BWP
P18.82213
1 Exotic Markets(EXO) in BZD
$2.65119
1 Exotic Markets(EXO) in CVE
$125.62156
1 Exotic Markets(EXO) in DJF
Fr233.463
1 Exotic Markets(EXO) in DOP
$84.49514
1 Exotic Markets(EXO) in DZD
د.ج171.69423
1 Exotic Markets(EXO) in FJD
$2.99413
1 Exotic Markets(EXO) in GNF
Fr11,468.705
1 Exotic Markets(EXO) in GTQ
Q10.09035
1 Exotic Markets(EXO) in GYD
$275.9348
1 Exotic Markets(EXO) in ISK
kr162.237

Exotic Markets Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Exotic Markets sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Exotic Markets

Wie viel ist Exotic Markets (EXO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EXO in USD beträgt 1.319 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EXO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EXO-zu-USD-Preis beträgt $ 1.319. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Exotic Markets?
Die Marktkapitalisierung von EXO beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EXO?
Das Umlaufangebot von EXO beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EXO?
EXO erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EXO?
EXO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EXO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EXO beträgt $ 57.80K USD.
Wird EXO dieses Jahr noch steigen?
EXO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EXO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Exotic Markets (EXO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

