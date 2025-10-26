Der Echtzeitpreis von Egg Smash beträgt heute 0.00000119 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGSM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGSM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Egg Smash beträgt heute 0.00000119 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGSM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGSM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Egg Smash Logo

Egg Smash Kurs(EGSM)

1 EGSM zu USD Echtzeitpreis:

$0.00000119
$0.00000119$0.00000119
-7.75%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:07 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000095
$ 0.00000095$ 0.00000095
24H Tief
$ 0.00000135
$ 0.00000135$ 0.00000135
24H Hoch

$ 0.00000095
$ 0.00000095$ 0.00000095

$ 0.00000135
$ 0.00000135$ 0.00000135

--
----

--
----

0.00%

-7.75%

-1.66%

-1.66%

Der Echtzeitpreis von Egg Smash (EGSM) beträgt $ 0.00000119. In den letzten 24 Stunden wurde EGSM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000095 und einem Höchstpreis von $ 0.00000135 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGSM liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGSM im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -7.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Egg Smash (EGSM) Marktinformationen

--
----

$ 1.18K
$ 1.18K$ 1.18K

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Egg Smash beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.18K. Das Umlaufangebot von EGSM liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.90K.

Egg Smash (EGSM)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Egg Smash für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000001-7.75%
30 Tage$ -0.00000157-56.89%
60 Tage$ -0.00099881-99.89%
90 Tage$ -0.00099881-99.89%
Egg Smash-Preisänderung heute

Heute verzeichnete EGSM eine Veränderung von $ -0.0000001 (-7.75%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Egg Smash 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00000157(-56.89%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Egg Smash 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete EGSM eine Veränderung von $ -0.00099881 (-99.89%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Egg Smash 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00099881 (-99.89%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Egg Smash (EGSM) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Egg Smash-Preisverlauf an.

Was ist Egg Smash (EGSM)

EGG ist ein interaktives Mini-Game auf Telegram, das den Benutzern ein unterhaltsames und lohnendes Erlebnis mit Blockchain-Integration bietet.

Egg Smash ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Egg Smash Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- EGSM Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Egg Smash auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Egg Smash-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Egg Smash-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Egg Smash (EGSM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Egg Smash-(EGSM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Egg Smash zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Egg Smash-Preisprognose an!

Egg Smash (EGSM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Egg Smash (EGSM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EGSM Token!

Wie kauft man Egg Smash EGSM

Suchen Sie nach wie man Egg Smash kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Egg Smash direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

EGSM zu lokalen Währungen

1 Egg Smash(EGSM) in VND
0.03131485
1 Egg Smash(EGSM) in AUD
A$0.0000018207
1 Egg Smash(EGSM) in GBP
0.0000008925
1 Egg Smash(EGSM) in EUR
0.0000010234
1 Egg Smash(EGSM) in USD
$0.00000119
1 Egg Smash(EGSM) in MYR
RM0.0000050218
1 Egg Smash(EGSM) in TRY
0.0000499086
1 Egg Smash(EGSM) in JPY
¥0.00018088
1 Egg Smash(EGSM) in ARS
ARS$0.0017734689
1 Egg Smash(EGSM) in RUB
0.0000947359
1 Egg Smash(EGSM) in INR
0.0001044939
1 Egg Smash(EGSM) in IDR
Rp0.0198333254
1 Egg Smash(EGSM) in PHP
0.0000699125
1 Egg Smash(EGSM) in EGP
￡E.0.0000565369
1 Egg Smash(EGSM) in BRL
R$0.0000064022
1 Egg Smash(EGSM) in CAD
C$0.000001666
1 Egg Smash(EGSM) in BDT
0.0001458107
1 Egg Smash(EGSM) in NGN
0.0017372215
1 Egg Smash(EGSM) in COP
$0.0046123924
1 Egg Smash(EGSM) in ZAR
R.0.0000205394
1 Egg Smash(EGSM) in UAH
0.0000500395
1 Egg Smash(EGSM) in TZS
T.Sh.0.0029601964
1 Egg Smash(EGSM) in VES
Bs0.00025228
1 Egg Smash(EGSM) in CLP
$0.00111979
1 Egg Smash(EGSM) in PKR
Rs0.0003343543
1 Egg Smash(EGSM) in KZT
0.000640815
1 Egg Smash(EGSM) in THB
฿0.0000388535
1 Egg Smash(EGSM) in TWD
NT$0.0000366996
1 Egg Smash(EGSM) in AED
د.إ0.0000043673
1 Egg Smash(EGSM) in CHF
Fr0.0000009401
1 Egg Smash(EGSM) in HKD
HK$0.0000092344
1 Egg Smash(EGSM) in AMD
֏0.0004557581
1 Egg Smash(EGSM) in MAD
.د.م0.0000109718
1 Egg Smash(EGSM) in MXN
$0.0000219555
1 Egg Smash(EGSM) in SAR
ريال0.0000044625
1 Egg Smash(EGSM) in ETB
Br0.0001817011
1 Egg Smash(EGSM) in KES
KSh0.0001537361
1 Egg Smash(EGSM) in JOD
د.أ0.00000084371
1 Egg Smash(EGSM) in PLN
0.0000043435
1 Egg Smash(EGSM) in RON
лв0.0000052003
1 Egg Smash(EGSM) in SEK
kr0.000011186
1 Egg Smash(EGSM) in BGN
лв0.0000019992
1 Egg Smash(EGSM) in HUF
Ft0.0003991855
1 Egg Smash(EGSM) in CZK
0.0000248829
1 Egg Smash(EGSM) in KWD
د.ك0.00000036414
1 Egg Smash(EGSM) in ILS
0.0000039032
1 Egg Smash(EGSM) in BOB
Bs0.000008211
1 Egg Smash(EGSM) in AZN
0.000002023
1 Egg Smash(EGSM) in TJS
SM0.0000110908
1 Egg Smash(EGSM) in GEL
0.0000032249
1 Egg Smash(EGSM) in AOA
Kz0.0010917417
1 Egg Smash(EGSM) in BHD
.د.ب0.00000044744
1 Egg Smash(EGSM) in BMD
$0.00000119
1 Egg Smash(EGSM) in DKK
kr0.0000076398
1 Egg Smash(EGSM) in HNL
L0.0000311066
1 Egg Smash(EGSM) in MUR
0.0000541807
1 Egg Smash(EGSM) in NAD
$0.0000205394
1 Egg Smash(EGSM) in NOK
kr0.0000119
1 Egg Smash(EGSM) in NZD
$0.0000020587
1 Egg Smash(EGSM) in PAB
B/.0.00000119
1 Egg Smash(EGSM) in PGK
K0.0000050099
1 Egg Smash(EGSM) in QAR
ر.ق0.0000043316
1 Egg Smash(EGSM) in RSD
дин.0.0001201781
1 Egg Smash(EGSM) in UZS
soʻm0.0145121928
1 Egg Smash(EGSM) in ALL
L0.00009877
1 Egg Smash(EGSM) in ANG
ƒ0.0000021301
1 Egg Smash(EGSM) in AWG
ƒ0.0000021301
1 Egg Smash(EGSM) in BBD
$0.00000238
1 Egg Smash(EGSM) in BAM
KM0.0000019992
1 Egg Smash(EGSM) in BIF
Fr0.00350931
1 Egg Smash(EGSM) in BND
$0.0000015351
1 Egg Smash(EGSM) in BSD
$0.00000119
1 Egg Smash(EGSM) in JMD
$0.0001908165
1 Egg Smash(EGSM) in KHR
0.0047983775
1 Egg Smash(EGSM) in KMF
Fr0.00050456
1 Egg Smash(EGSM) in LAK
0.0258695647
1 Egg Smash(EGSM) in LKR
රු0.0003613673
1 Egg Smash(EGSM) in MDL
L0.0000202181
1 Egg Smash(EGSM) in MGA
Ar0.0053846072
1 Egg Smash(EGSM) in MOP
P0.00000952
1 Egg Smash(EGSM) in MVR
0.000018207
1 Egg Smash(EGSM) in MWK
MK0.0020659709
1 Egg Smash(EGSM) in MZN
MT0.000076041
1 Egg Smash(EGSM) in NPR
रु0.0001670641
1 Egg Smash(EGSM) in PYG
0.00843948
1 Egg Smash(EGSM) in RWF
Fr0.00172431
1 Egg Smash(EGSM) in SBD
$0.0000098294
1 Egg Smash(EGSM) in SCR
0.0000166362
1 Egg Smash(EGSM) in SRD
$0.0000472787
1 Egg Smash(EGSM) in SVC
$0.0000104006
1 Egg Smash(EGSM) in SZL
L0.0000205037
1 Egg Smash(EGSM) in TMT
m0.0000041769
1 Egg Smash(EGSM) in TND
د.ت0.00000348789
1 Egg Smash(EGSM) in TTD
$0.0000080682
1 Egg Smash(EGSM) in UGX
Sh0.00414596
1 Egg Smash(EGSM) in XAF
Fr0.00067116
1 Egg Smash(EGSM) in XCD
$0.000003213
1 Egg Smash(EGSM) in XOF
Fr0.00067116
1 Egg Smash(EGSM) in XPF
Fr0.00012138
1 Egg Smash(EGSM) in BWP
P0.0000169813
1 Egg Smash(EGSM) in BZD
$0.0000023919
1 Egg Smash(EGSM) in CVE
$0.0001133356
1 Egg Smash(EGSM) in DJF
Fr0.00021063
1 Egg Smash(EGSM) in DOP
$0.0000762314
1 Egg Smash(EGSM) in DZD
د.ج0.0001549023
1 Egg Smash(EGSM) in FJD
$0.0000027013
1 Egg Smash(EGSM) in GNF
Fr0.01034705
1 Egg Smash(EGSM) in GTQ
Q0.0000091035
1 Egg Smash(EGSM) in GYD
$0.000248948
1 Egg Smash(EGSM) in ISK
kr0.00014637

Für ein tieferes Verständnis von Egg Smash sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Egg Smash Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Egg Smash

Wie viel ist Egg Smash (EGSM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EGSM in USD beträgt 0.00000119 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EGSM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EGSM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000119. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Egg Smash?
Die Marktkapitalisierung von EGSM beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EGSM?
Das Umlaufangebot von EGSM beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EGSM?
EGSM erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EGSM?
EGSM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EGSM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EGSM beträgt $ 1.18K USD.
Wird EGSM dieses Jahr noch steigen?
EGSM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EGSM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:07 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

