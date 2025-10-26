Der Echtzeitpreis von DOWGE beträgt heute 0.011756 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DJI6930-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DJI6930-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DOWGE beträgt heute 0.011756 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DJI6930-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DJI6930-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

DOWGE Logo

DOWGE Kurs(DJI6930)

1 DJI6930 zu USD Echtzeitpreis:

$0.011753
$0.011753
-1.35%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:56:14 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0115
$ 0.0115
24H Tief
$ 0.013362
$ 0.013362
24H Hoch

$ 0.0115
$ 0.0115

$ 0.013362
$ 0.013362

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359

+0.53%

-1.35%

+0.89%

+0.89%

Der Echtzeitpreis von DOWGE (DJI6930) beträgt $ 0.011756. In den letzten 24 Stunden wurde DJI6930 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0115 und einem Höchstpreis von $ 0.013362 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DJI6930 liegt bei $ 0.08693921033884658, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000062434482660359.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DJI6930 im letzten Stunde um +0.53%, in den letzten 24 Stunden um -1.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DOWGE (DJI6930) Marktinformationen

No.1087

$ 11.76M
$ 11.76M

$ 60.40K
$ 60.40K

$ 11.76M
$ 11.76M

999.98M
999.98M

999,978,625
999,978,625

999,978,625
999,978,625

100.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DOWGE beträgt $ 11.76M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 60.40K. Das Umlaufangebot von DJI6930 liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999978625. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.76M.

DOWGE (DJI6930)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von DOWGE für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00016084-1.35%
30 Tage$ +0.000723+6.55%
60 Tage$ -0.007884-40.15%
90 Tage$ -0.008244-41.22%
DOWGE-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DJI6930 eine Veränderung von $ -0.00016084 (-1.35%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

DOWGE 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000723(+6.55%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

DOWGE 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DJI6930 eine Veränderung von $ -0.007884 (-40.15%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

DOWGE 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.008244 (-41.22%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von DOWGE (DJI6930) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem DOWGE-Preisverlauf an.

Was ist DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Drehen Sie den Dow. Treten Sie in das Zeitalter von Dowge ein. Der Index des Volkes.

DOWGE ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre DOWGE Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DJI6930 Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu DOWGE auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr DOWGE-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

DOWGE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DOWGE (DJI6930) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DOWGE-(DJI6930)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DOWGE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DOWGE-Preisprognose an!

DOWGE (DJI6930) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DOWGE (DJI6930) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DJI6930 Token!

Wie kauft man DOWGE DJI6930

Suchen Sie nach wie man DOWGE kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können DOWGE direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DJI6930 zu lokalen Währungen

1 DOWGE(DJI6930) in VND
309.35914
1 DOWGE(DJI6930) in AUD
A$0.01798668
1 DOWGE(DJI6930) in GBP
0.008817
1 DOWGE(DJI6930) in EUR
0.01011016
1 DOWGE(DJI6930) in USD
$0.011756
1 DOWGE(DJI6930) in MYR
RM0.04961032
1 DOWGE(DJI6930) in TRY
0.49304664
1 DOWGE(DJI6930) in JPY
¥1.786912
1 DOWGE(DJI6930) in ARS
ARS$17.52008436
1 DOWGE(DJI6930) in RUB
0.93589516
1 DOWGE(DJI6930) in INR
1.03229436
1 DOWGE(DJI6930) in IDR
Rp195.93325496
1 DOWGE(DJI6930) in PHP
0.690665
1 DOWGE(DJI6930) in EGP
￡E.0.55852756
1 DOWGE(DJI6930) in BRL
R$0.06324728
1 DOWGE(DJI6930) in CAD
C$0.0164584
1 DOWGE(DJI6930) in BDT
1.44046268
1 DOWGE(DJI6930) in NGN
17.1619966
1 DOWGE(DJI6930) in COP
$45.56578576
1 DOWGE(DJI6930) in ZAR
R.0.20290856
1 DOWGE(DJI6930) in UAH
0.4943398
1 DOWGE(DJI6930) in TZS
T.Sh.29.24375536
1 DOWGE(DJI6930) in VES
Bs2.492272
1 DOWGE(DJI6930) in CLP
$11.062396
1 DOWGE(DJI6930) in PKR
Rs3.30308332
1 DOWGE(DJI6930) in KZT
6.330606
1 DOWGE(DJI6930) in THB
฿0.3838334
1 DOWGE(DJI6930) in TWD
NT$0.36255504
1 DOWGE(DJI6930) in AED
د.إ0.04314452
1 DOWGE(DJI6930) in CHF
Fr0.00928724
1 DOWGE(DJI6930) in HKD
HK$0.09122656
1 DOWGE(DJI6930) in AMD
֏4.50243044
1 DOWGE(DJI6930) in MAD
.د.م0.10839032
1 DOWGE(DJI6930) in MXN
$0.2168982
1 DOWGE(DJI6930) in SAR
ريال0.044085
1 DOWGE(DJI6930) in ETB
Br1.79502364
1 DOWGE(DJI6930) in KES
KSh1.51875764
1 DOWGE(DJI6930) in JOD
د.أ0.008335004
1 DOWGE(DJI6930) in PLN
0.0429094
1 DOWGE(DJI6930) in RON
лв0.05137372
1 DOWGE(DJI6930) in SEK
kr0.1105064
1 DOWGE(DJI6930) in BGN
лв0.01975008
1 DOWGE(DJI6930) in HUF
Ft3.9435502
1 DOWGE(DJI6930) in CZK
0.24581796
1 DOWGE(DJI6930) in KWD
د.ك0.003597336
1 DOWGE(DJI6930) in ILS
0.03855968
1 DOWGE(DJI6930) in BOB
Bs0.0811164
1 DOWGE(DJI6930) in AZN
0.0199852
1 DOWGE(DJI6930) in TJS
SM0.10956592
1 DOWGE(DJI6930) in GEL
0.03185876
1 DOWGE(DJI6930) in AOA
Kz10.78530708
1 DOWGE(DJI6930) in BHD
.د.ب0.004420256
1 DOWGE(DJI6930) in BMD
$0.011756
1 DOWGE(DJI6930) in DKK
kr0.07547352
1 DOWGE(DJI6930) in HNL
L0.30730184
1 DOWGE(DJI6930) in MUR
0.53525068
1 DOWGE(DJI6930) in NAD
$0.20290856
1 DOWGE(DJI6930) in NOK
kr0.11756
1 DOWGE(DJI6930) in NZD
$0.02033788
1 DOWGE(DJI6930) in PAB
B/.0.011756
1 DOWGE(DJI6930) in PGK
K0.04949276
1 DOWGE(DJI6930) in QAR
ر.ق0.04279184
1 DOWGE(DJI6930) in RSD
дин.1.18723844
1 DOWGE(DJI6930) in UZS
soʻm143.36583072
1 DOWGE(DJI6930) in ALL
L0.975748
1 DOWGE(DJI6930) in ANG
ƒ0.02104324
1 DOWGE(DJI6930) in AWG
ƒ0.02104324
1 DOWGE(DJI6930) in BBD
$0.023512
1 DOWGE(DJI6930) in BAM
KM0.01975008
1 DOWGE(DJI6930) in BIF
Fr34.668444
1 DOWGE(DJI6930) in BND
$0.01516524
1 DOWGE(DJI6930) in BSD
$0.011756
1 DOWGE(DJI6930) in JMD
$1.8850746
1 DOWGE(DJI6930) in KHR
47.403131
1 DOWGE(DJI6930) in KMF
Fr4.984544
1 DOWGE(DJI6930) in LAK
255.56521228
1 DOWGE(DJI6930) in LKR
රු3.56994452
1 DOWGE(DJI6930) in MDL
L0.19973444
1 DOWGE(DJI6930) in MGA
Ar53.19448928
1 DOWGE(DJI6930) in MOP
P0.094048
1 DOWGE(DJI6930) in MVR
0.1798668
1 DOWGE(DJI6930) in MWK
MK20.40970916
1 DOWGE(DJI6930) in MZN
MT0.7512084
1 DOWGE(DJI6930) in NPR
रु1.65042484
1 DOWGE(DJI6930) in PYG
83.373552
1 DOWGE(DJI6930) in RWF
Fr17.034444
1 DOWGE(DJI6930) in SBD
$0.09710456
1 DOWGE(DJI6930) in SCR
0.16434888
1 DOWGE(DJI6930) in SRD
$0.46706588
1 DOWGE(DJI6930) in SVC
$0.10274744
1 DOWGE(DJI6930) in SZL
L0.20255588
1 DOWGE(DJI6930) in TMT
m0.04126356
1 DOWGE(DJI6930) in TND
د.ت0.034456836
1 DOWGE(DJI6930) in TTD
$0.07970568
1 DOWGE(DJI6930) in UGX
Sh40.957904
1 DOWGE(DJI6930) in XAF
Fr6.630384
1 DOWGE(DJI6930) in XCD
$0.0317412
1 DOWGE(DJI6930) in XOF
Fr6.630384
1 DOWGE(DJI6930) in XPF
Fr1.199112
1 DOWGE(DJI6930) in BWP
P0.16775812
1 DOWGE(DJI6930) in BZD
$0.02362956
1 DOWGE(DJI6930) in CVE
$1.11964144
1 DOWGE(DJI6930) in DJF
Fr2.080812
1 DOWGE(DJI6930) in DOP
$0.75308936
1 DOWGE(DJI6930) in DZD
د.ج1.53027852
1 DOWGE(DJI6930) in FJD
$0.02668612
1 DOWGE(DJI6930) in GNF
Fr102.21842
1 DOWGE(DJI6930) in GTQ
Q0.0899334
1 DOWGE(DJI6930) in GYD
$2.4593552
1 DOWGE(DJI6930) in ISK
kr1.445988

DOWGE Ressource

Für ein tieferes Verständnis von DOWGE sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle DOWGE Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu DOWGE

Wie viel ist DOWGE (DJI6930) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DJI6930 in USD beträgt 0.011756 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DJI6930-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DJI6930-zu-USD-Preis beträgt $ 0.011756. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DOWGE?
Die Marktkapitalisierung von DJI6930 beträgt $ 11.76M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DJI6930?
Das Umlaufangebot von DJI6930 beträgt 999.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DJI6930?
DJI6930 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.08693921033884658 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DJI6930?
DJI6930 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000062434482660359 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DJI6930?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DJI6930 beträgt $ 60.40K USD.
Wird DJI6930 dieses Jahr noch steigen?
DJI6930 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DJI6930-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:56:14 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

DJI6930-zu-USD-Rechner

Menge

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0.011756 USD

DJI6930 handeln

DJI6930/USDT
$0.011753
$0.011753
-1.30%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

