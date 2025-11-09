Delusional Coin (DELULU) Tokenomics
Delusional Coin (DELULU)-Informationen
„DELULU“ stammt von „delusional“ (wahnhaft) und steht für einen hingebungsvollen, träumerischen Glauben. Es fordert die Inhaber auf, den Hype, die Fantasie und das FOMO zu umarmen – und lebt von sozialem Rummel und viraler Kultur. Das Mantra lautet: „Kein Glaube, kein Gewinn – wage zu träumen, wage zu zahlen“ – ein Ausdruck meme-getriebener Überzeugung.
Delusional Coin (DELULU) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Delusional Coin (DELULU) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von DELULU-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele DELULU-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von DELULU verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DELULU -Tokens!
So kaufen Sie DELULU
Möchten Sie Delusional Coin (DELULU) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf DELULU, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
Delusional Coin (DELULU)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von DELULU hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
DELULU Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich DELULU entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DELULU kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
