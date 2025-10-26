Der Echtzeitpreis von Delusional Coin beträgt heute 0.00013691 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DELULU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DELULU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Delusional Coin beträgt heute 0.00013691 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DELULU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DELULU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Delusional Coin Logo

Delusional Coin Kurs(DELULU)

1 DELULU zu USD Echtzeitpreis:

$0.00013696
$0.00013696$0.00013696
-20.80%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:55:54 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00011067
$ 0.00011067$ 0.00011067
24H Tief
$ 0.00017533
$ 0.00017533$ 0.00017533
24H Hoch

$ 0.00011067
$ 0.00011067$ 0.00011067

$ 0.00017533
$ 0.00017533$ 0.00017533

--
----

--
----

+1.01%

-20.80%

+47.19%

+47.19%

Der Echtzeitpreis von Delusional Coin (DELULU) beträgt $ 0.00013691. In den letzten 24 Stunden wurde DELULU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011067 und einem Höchstpreis von $ 0.00017533 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DELULU liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DELULU im letzten Stunde um +1.01%, in den letzten 24 Stunden um -20.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +47.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Delusional Coin (DELULU) Marktinformationen

--
----

$ 55.35K
$ 55.35K$ 55.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Delusional Coin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.35K. Das Umlaufangebot von DELULU liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Delusional Coin (DELULU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Delusional Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000359693-20.80%
30 Tage$ +0.000043+45.78%
60 Tage$ -0.00008669-38.78%
90 Tage$ -0.00101989-88.17%
Delusional Coin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DELULU eine Veränderung von $ -0.0000359693 (-20.80%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Delusional Coin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000043(+45.78%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Delusional Coin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DELULU eine Veränderung von $ -0.00008669 (-38.78%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Delusional Coin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00101989 (-88.17%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Delusional Coin (DELULU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Delusional Coin-Preisverlauf an.

Was ist Delusional Coin (DELULU)

„DELULU“ stammt von „delusional“ (wahnhaft) und steht für einen hingebungsvollen, träumerischen Glauben. Es fordert die Inhaber auf, den Hype, die Fantasie und das FOMO zu umarmen – und lebt von sozialem Rummel und viraler Kultur. Das Mantra lautet: „Kein Glaube, kein Gewinn – wage zu träumen, wage zu zahlen“ – ein Ausdruck meme-getriebener Überzeugung.

Delusional Coin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Delusional Coin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DELULU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Delusional Coin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Delusional Coin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Delusional Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Delusional Coin (DELULU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Delusional Coin-(DELULU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Delusional Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Delusional Coin-Preisprognose an!

Delusional Coin (DELULU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Delusional Coin (DELULU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DELULU Token!

Wie kauft man Delusional Coin DELULU

Suchen Sie nach wie man Delusional Coin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Delusional Coin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DELULU zu lokalen Währungen

1 Delusional Coin(DELULU) in VND
3.60278665
1 Delusional Coin(DELULU) in AUD
A$0.0002094723
1 Delusional Coin(DELULU) in GBP
0.0001026825
1 Delusional Coin(DELULU) in EUR
0.0001177426
1 Delusional Coin(DELULU) in USD
$0.00013691
1 Delusional Coin(DELULU) in MYR
RM0.0005777602
1 Delusional Coin(DELULU) in TRY
0.0057420054
1 Delusional Coin(DELULU) in JPY
¥0.02081032
1 Delusional Coin(DELULU) in ARS
ARS$0.2040383421
1 Delusional Coin(DELULU) in RUB
0.0108994051
1 Delusional Coin(DELULU) in INR
0.0120220671
1 Delusional Coin(DELULU) in IDR
Rp2.2818324206
1 Delusional Coin(DELULU) in PHP
0.0080434625
1 Delusional Coin(DELULU) in EGP
￡E.0.0065045941
1 Delusional Coin(DELULU) in BRL
R$0.0007365758
1 Delusional Coin(DELULU) in CAD
C$0.000191674
1 Delusional Coin(DELULU) in BDT
0.0167755823
1 Delusional Coin(DELULU) in NGN
0.1998680635
1 Delusional Coin(DELULU) in COP
$0.5306576836
1 Delusional Coin(DELULU) in ZAR
R.0.0023630666
1 Delusional Coin(DELULU) in UAH
0.0057570655
1 Delusional Coin(DELULU) in TZS
T.Sh.0.3405718396
1 Delusional Coin(DELULU) in VES
Bs0.02902492
1 Delusional Coin(DELULU) in CLP
$0.12883231
1 Delusional Coin(DELULU) in PKR
Rs0.0384676027
1 Delusional Coin(DELULU) in KZT
0.073726035
1 Delusional Coin(DELULU) in THB
฿0.0044701115
1 Delusional Coin(DELULU) in TWD
NT$0.0042223044
1 Delusional Coin(DELULU) in AED
د.إ0.0005024597
1 Delusional Coin(DELULU) in CHF
Fr0.0001081589
1 Delusional Coin(DELULU) in HKD
HK$0.0010624216
1 Delusional Coin(DELULU) in AMD
֏0.0524351609
1 Delusional Coin(DELULU) in MAD
.د.م0.0012623102
1 Delusional Coin(DELULU) in MXN
$0.0025259895
1 Delusional Coin(DELULU) in SAR
ريال0.0005134125
1 Delusional Coin(DELULU) in ETB
Br0.0209047879
1 Delusional Coin(DELULU) in KES
KSh0.0176874029
1 Delusional Coin(DELULU) in JOD
د.أ0.00009706919
1 Delusional Coin(DELULU) in PLN
0.0004997215
1 Delusional Coin(DELULU) in RON
лв0.0005982967
1 Delusional Coin(DELULU) in SEK
kr0.001286954
1 Delusional Coin(DELULU) in BGN
лв0.0002300088
1 Delusional Coin(DELULU) in HUF
Ft0.0459264595
1 Delusional Coin(DELULU) in CZK
0.0028627881
1 Delusional Coin(DELULU) in KWD
د.ك0.00004189446
1 Delusional Coin(DELULU) in ILS
0.0004490648
1 Delusional Coin(DELULU) in BOB
Bs0.000944679
1 Delusional Coin(DELULU) in AZN
0.000232747
1 Delusional Coin(DELULU) in TJS
SM0.0012760012
1 Delusional Coin(DELULU) in GEL
0.0003710261
1 Delusional Coin(DELULU) in AOA
Kz0.1256053413
1 Delusional Coin(DELULU) in BHD
.د.ب0.00005147816
1 Delusional Coin(DELULU) in BMD
$0.00013691
1 Delusional Coin(DELULU) in DKK
kr0.0008789622
1 Delusional Coin(DELULU) in HNL
L0.0035788274
1 Delusional Coin(DELULU) in MUR
0.0062335123
1 Delusional Coin(DELULU) in NAD
$0.0023630666
1 Delusional Coin(DELULU) in NOK
kr0.0013691
1 Delusional Coin(DELULU) in NZD
$0.0002368543
1 Delusional Coin(DELULU) in PAB
B/.0.00013691
1 Delusional Coin(DELULU) in PGK
K0.0005763911
1 Delusional Coin(DELULU) in QAR
ر.ق0.0004983524
1 Delusional Coin(DELULU) in RSD
дин.0.0138265409
1 Delusional Coin(DELULU) in UZS
soʻm1.6696338792
1 Delusional Coin(DELULU) in ALL
L0.01136353
1 Delusional Coin(DELULU) in ANG
ƒ0.0002450689
1 Delusional Coin(DELULU) in AWG
ƒ0.0002450689
1 Delusional Coin(DELULU) in BBD
$0.00027382
1 Delusional Coin(DELULU) in BAM
KM0.0002300088
1 Delusional Coin(DELULU) in BIF
Fr0.40374759
1 Delusional Coin(DELULU) in BND
$0.0001766139
1 Delusional Coin(DELULU) in BSD
$0.00013691
1 Delusional Coin(DELULU) in JMD
$0.0219535185
1 Delusional Coin(DELULU) in KHR
0.5520553475
1 Delusional Coin(DELULU) in KMF
Fr0.05804984
1 Delusional Coin(DELULU) in LAK
2.9763042883
1 Delusional Coin(DELULU) in LKR
රු0.0415754597
1 Delusional Coin(DELULU) in MDL
L0.0023261009
1 Delusional Coin(DELULU) in MGA
Ar0.6195013208
1 Delusional Coin(DELULU) in MOP
P0.00109528
1 Delusional Coin(DELULU) in MVR
0.002094723
1 Delusional Coin(DELULU) in MWK
MK0.2376908201
1 Delusional Coin(DELULU) in MZN
MT0.008748549
1 Delusional Coin(DELULU) in NPR
रु0.0192207949
1 Delusional Coin(DELULU) in PYG
0.97096572
1 Delusional Coin(DELULU) in RWF
Fr0.19838259
1 Delusional Coin(DELULU) in SBD
$0.0011308766
1 Delusional Coin(DELULU) in SCR
0.0019140018
1 Delusional Coin(DELULU) in SRD
$0.0054394343
1 Delusional Coin(DELULU) in SVC
$0.0011965934
1 Delusional Coin(DELULU) in SZL
L0.0023589593
1 Delusional Coin(DELULU) in TMT
m0.0004805541
1 Delusional Coin(DELULU) in TND
د.ت0.00040128321
1 Delusional Coin(DELULU) in TTD
$0.0009282498
1 Delusional Coin(DELULU) in UGX
Sh0.47699444
1 Delusional Coin(DELULU) in XAF
Fr0.07721724
1 Delusional Coin(DELULU) in XCD
$0.000369657
1 Delusional Coin(DELULU) in XOF
Fr0.07721724
1 Delusional Coin(DELULU) in XPF
Fr0.01396482
1 Delusional Coin(DELULU) in BWP
P0.0019537057
1 Delusional Coin(DELULU) in BZD
$0.0002751891
1 Delusional Coin(DELULU) in CVE
$0.0130393084
1 Delusional Coin(DELULU) in DJF
Fr0.02423307
1 Delusional Coin(DELULU) in DOP
$0.0087704546
1 Delusional Coin(DELULU) in DZD
د.ج0.0178215747
1 Delusional Coin(DELULU) in FJD
$0.0003107857
1 Delusional Coin(DELULU) in GNF
Fr1.19043245
1 Delusional Coin(DELULU) in GTQ
Q0.0010473615
1 Delusional Coin(DELULU) in GYD
$0.028641572
1 Delusional Coin(DELULU) in ISK
kr0.01683993

Delusional Coin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Delusional Coin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Delusional Coin

Wie viel ist Delusional Coin (DELULU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DELULU in USD beträgt 0.00013691 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DELULU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DELULU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00013691. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Delusional Coin?
Die Marktkapitalisierung von DELULU beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DELULU?
Das Umlaufangebot von DELULU beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DELULU?
DELULU erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DELULU?
DELULU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DELULU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DELULU beträgt $ 55.35K USD.
Wird DELULU dieses Jahr noch steigen?
DELULU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DELULU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:55:54 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

DELULU-zu-USD-Rechner

Menge

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.0001369 USD

DELULU handeln

DELULU/USDT
$0.00013696
$0.00013696$0.00013696
-20.84%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

