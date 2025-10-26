Der Echtzeitpreis von Delabs Games beträgt heute 0.007408 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DELABS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DELABS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Delabs Games beträgt heute 0.007408 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DELABS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DELABS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DELABS

DELABS-Preisinformationen

DELABS-Whitepaper

Offizielle DELABS-Website

DELABS-Tokenökonomie

DELABS-Preisprognose

DELABS Verlauf

DELABS Kaufanleitung

DELABS-zu-Fiat-Währungsrechner

DELABS Spot

DELABS USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Delabs Games Logo

Delabs Games Kurs(DELABS)

1 DELABS zu USD Echtzeitpreis:

$0.007408
$0.007408$0.007408
+5.25%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:55:46 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.006994
$ 0.006994$ 0.006994
24H Tief
$ 0.007417
$ 0.007417$ 0.007417
24H Hoch

$ 0.006994
$ 0.006994$ 0.006994

$ 0.007417
$ 0.007417$ 0.007417

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.00694452878312584
$ 0.00694452878312584$ 0.00694452878312584

+2.06%

+5.25%

+2.53%

+2.53%

Der Echtzeitpreis von Delabs Games (DELABS) beträgt $ 0.007408. In den letzten 24 Stunden wurde DELABS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.006994 und einem Höchstpreis von $ 0.007417 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DELABS liegt bei $ 0.02049703623689548, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00694452878312584.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DELABS im letzten Stunde um +2.06%, in den letzten 24 Stunden um +5.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Delabs Games (DELABS) Marktinformationen

No.1378

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

$ 55.95K
$ 55.95K$ 55.95K

$ 22.22M
$ 22.22M$ 22.22M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Delabs Games beträgt $ 5.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.95K. Das Umlaufangebot von DELABS liegt bei 750.30M, das Gesamtangebot bei 3000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.22M.

Delabs Games (DELABS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Delabs Games für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00036952+5.25%
30 Tage$ -0.000758-9.29%
60 Tage$ -0.002342-24.03%
90 Tage$ -0.011632-61.10%
Delabs Games-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DELABS eine Veränderung von $ +0.00036952 (+5.25%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Delabs Games 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000758(-9.29%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Delabs Games 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DELABS eine Veränderung von $ -0.002342 (-24.03%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Delabs Games 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.011632 (-61.10%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Delabs Games (DELABS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Delabs Games-Preisverlauf an.

Was ist Delabs Games (DELABS)

Delabs Games gestaltet unser Spielverhalten neu – und bringt etablierte Web2-IP-Adressen in mutige Mid-Core-Erlebnisse, die mobil zuerst, sozial integriert und blockchain-gestützt konzipiert sind.

Delabs Games ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Delabs Games Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DELABS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Delabs Games auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Delabs Games-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Delabs Games-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Delabs Games (DELABS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Delabs Games-(DELABS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Delabs Games zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Delabs Games-Preisprognose an!

Delabs Games (DELABS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Delabs Games (DELABS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DELABS Token!

Wie kauft man Delabs Games DELABS

Suchen Sie nach wie man Delabs Games kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Delabs Games direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DELABS zu lokalen Währungen

1 Delabs Games(DELABS) in VND
194.94152
1 Delabs Games(DELABS) in AUD
A$0.01133424
1 Delabs Games(DELABS) in GBP
0.005556
1 Delabs Games(DELABS) in EUR
0.00637088
1 Delabs Games(DELABS) in USD
$0.007408
1 Delabs Games(DELABS) in MYR
RM0.03126176
1 Delabs Games(DELABS) in TRY
0.31069152
1 Delabs Games(DELABS) in JPY
¥1.126016
1 Delabs Games(DELABS) in ARS
ARS$11.04021648
1 Delabs Games(DELABS) in RUB
0.58975088
1 Delabs Games(DELABS) in INR
0.65049648
1 Delabs Games(DELABS) in IDR
Rp123.46661728
1 Delabs Games(DELABS) in PHP
0.43522
1 Delabs Games(DELABS) in EGP
￡E.0.35195408
1 Delabs Games(DELABS) in BRL
R$0.03985504
1 Delabs Games(DELABS) in CAD
C$0.0103712
1 Delabs Games(DELABS) in BDT
0.90770224
1 Delabs Games(DELABS) in NGN
10.8145688
1 Delabs Games(DELABS) in COP
$28.71311168
1 Delabs Games(DELABS) in ZAR
R.0.12786208
1 Delabs Games(DELABS) in UAH
0.3115064
1 Delabs Games(DELABS) in TZS
T.Sh.18.42784448
1 Delabs Games(DELABS) in VES
Bs1.570496
1 Delabs Games(DELABS) in CLP
$6.970928
1 Delabs Games(DELABS) in PKR
Rs2.08142576
1 Delabs Games(DELABS) in KZT
3.989208
1 Delabs Games(DELABS) in THB
฿0.2418712
1 Delabs Games(DELABS) in TWD
NT$0.22846272
1 Delabs Games(DELABS) in AED
د.إ0.02718736
1 Delabs Games(DELABS) in CHF
Fr0.00585232
1 Delabs Games(DELABS) in HKD
HK$0.05748608
1 Delabs Games(DELABS) in AMD
֏2.83718992
1 Delabs Games(DELABS) in MAD
.د.م0.06830176
1 Delabs Games(DELABS) in MXN
$0.1366776
1 Delabs Games(DELABS) in SAR
ريال0.02778
1 Delabs Games(DELABS) in ETB
Br1.13112752
1 Delabs Games(DELABS) in KES
KSh0.95703952
1 Delabs Games(DELABS) in JOD
د.أ0.005252272
1 Delabs Games(DELABS) in PLN
0.0270392
1 Delabs Games(DELABS) in RON
лв0.03237296
1 Delabs Games(DELABS) in SEK
kr0.0696352
1 Delabs Games(DELABS) in BGN
лв0.01244544
1 Delabs Games(DELABS) in HUF
Ft2.4850136
1 Delabs Games(DELABS) in CZK
0.15490128
1 Delabs Games(DELABS) in KWD
د.ك0.002266848
1 Delabs Games(DELABS) in ILS
0.02429824
1 Delabs Games(DELABS) in BOB
Bs0.0511152
1 Delabs Games(DELABS) in AZN
0.0125936
1 Delabs Games(DELABS) in TJS
SM0.06904256
1 Delabs Games(DELABS) in GEL
0.02007568
1 Delabs Games(DELABS) in AOA
Kz6.79632144
1 Delabs Games(DELABS) in BHD
.د.ب0.002785408
1 Delabs Games(DELABS) in BMD
$0.007408
1 Delabs Games(DELABS) in DKK
kr0.04755936
1 Delabs Games(DELABS) in HNL
L0.19364512
1 Delabs Games(DELABS) in MUR
0.33728624
1 Delabs Games(DELABS) in NAD
$0.12786208
1 Delabs Games(DELABS) in NOK
kr0.07408
1 Delabs Games(DELABS) in NZD
$0.01281584
1 Delabs Games(DELABS) in PAB
B/.0.007408
1 Delabs Games(DELABS) in PGK
K0.03118768
1 Delabs Games(DELABS) in QAR
ر.ق0.02696512
1 Delabs Games(DELABS) in RSD
дин.0.74813392
1 Delabs Games(DELABS) in UZS
soʻm90.34144896
1 Delabs Games(DELABS) in ALL
L0.614864
1 Delabs Games(DELABS) in ANG
ƒ0.01326032
1 Delabs Games(DELABS) in AWG
ƒ0.01326032
1 Delabs Games(DELABS) in BBD
$0.014816
1 Delabs Games(DELABS) in BAM
KM0.01244544
1 Delabs Games(DELABS) in BIF
Fr21.846192
1 Delabs Games(DELABS) in BND
$0.00955632
1 Delabs Games(DELABS) in BSD
$0.007408
1 Delabs Games(DELABS) in JMD
$1.1878728
1 Delabs Games(DELABS) in KHR
29.870908
1 Delabs Games(DELABS) in KMF
Fr3.140992
1 Delabs Games(DELABS) in LAK
161.04347504
1 Delabs Games(DELABS) in LKR
රු2.24958736
1 Delabs Games(DELABS) in MDL
L0.12586192
1 Delabs Games(DELABS) in MGA
Ar33.52031104
1 Delabs Games(DELABS) in MOP
P0.059264
1 Delabs Games(DELABS) in MVR
0.1133424
1 Delabs Games(DELABS) in MWK
MK12.86110288
1 Delabs Games(DELABS) in MZN
MT0.4733712
1 Delabs Games(DELABS) in NPR
रु1.04000912
1 Delabs Games(DELABS) in PYG
52.537536
1 Delabs Games(DELABS) in RWF
Fr10.734192
1 Delabs Games(DELABS) in SBD
$0.06119008
1 Delabs Games(DELABS) in SCR
0.10356384
1 Delabs Games(DELABS) in SRD
$0.29431984
1 Delabs Games(DELABS) in SVC
$0.06474592
1 Delabs Games(DELABS) in SZL
L0.12763984
1 Delabs Games(DELABS) in TMT
m0.02600208
1 Delabs Games(DELABS) in TND
د.ت0.021712848
1 Delabs Games(DELABS) in TTD
$0.05022624
1 Delabs Games(DELABS) in UGX
Sh25.809472
1 Delabs Games(DELABS) in XAF
Fr4.178112
1 Delabs Games(DELABS) in XCD
$0.0200016
1 Delabs Games(DELABS) in XOF
Fr4.178112
1 Delabs Games(DELABS) in XPF
Fr0.755616
1 Delabs Games(DELABS) in BWP
P0.10571216
1 Delabs Games(DELABS) in BZD
$0.01489008
1 Delabs Games(DELABS) in CVE
$0.70553792
1 Delabs Games(DELABS) in DJF
Fr1.311216
1 Delabs Games(DELABS) in DOP
$0.47455648
1 Delabs Games(DELABS) in DZD
د.ج0.96429936
1 Delabs Games(DELABS) in FJD
$0.01681616
1 Delabs Games(DELABS) in GNF
Fr64.41256
1 Delabs Games(DELABS) in GTQ
Q0.0566712
1 Delabs Games(DELABS) in GYD
$1.5497536
1 Delabs Games(DELABS) in ISK
kr0.911184

Delabs Games Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Delabs Games sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Delabs Games Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Delabs Games

Wie viel ist Delabs Games (DELABS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DELABS in USD beträgt 0.007408 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DELABS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DELABS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.007408. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Delabs Games?
Die Marktkapitalisierung von DELABS beträgt $ 5.56M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DELABS?
Das Umlaufangebot von DELABS beträgt 750.30M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DELABS?
DELABS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02049703623689548 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DELABS?
DELABS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00694452878312584 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DELABS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DELABS beträgt $ 55.95K USD.
Wird DELABS dieses Jahr noch steigen?
DELABS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DELABS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:55:46 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

DELABS-zu-USD-Rechner

Menge

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.007408 USD

DELABS handeln

DELABS/USDT
$0.007408
$0.007408$0.007408
+5.28%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,803.43
$111,803.43$111,803.43

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.33
$3,960.33$3,960.33

+0.70%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05012
$0.05012$0.05012

-26.93%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0800
$6.0800$6.0800

-17.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

+1.19%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,803.43
$111,803.43$111,803.43

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.33
$3,960.33$3,960.33

+0.70%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6322
$2.6322$2.6322

+1.31%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

+1.19%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19706
$0.19706$0.19706

+0.42%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1426
$1.1426$1.1426

+1,804.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052849
$0.052849$0.052849

+6,946.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1250
$0.1250$0.1250

-88.45%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1426
$1.1426$1.1426

+1,804.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000206
$0.0000000000000000000206$0.0000000000000000000206

+87.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15932
$0.15932$0.15932

+95.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03383
$0.03383$0.03383

+37.18%