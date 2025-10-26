Der Echtzeitpreis von DarkStar beträgt heute 0.14898 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DARKSTAR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DARKSTAR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DarkStar beträgt heute 0.14898 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DARKSTAR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DARKSTAR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DARKSTAR

DARKSTAR-Preisinformationen

DARKSTAR-Whitepaper

Offizielle DARKSTAR-Website

DARKSTAR-Tokenökonomie

DARKSTAR-Preisprognose

DARKSTAR Verlauf

DARKSTAR Kaufanleitung

DARKSTAR-zu-Fiat-Währungsrechner

DARKSTAR Spot

DARKSTAR USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

DarkStar Logo

DarkStar Kurs(DARKSTAR)

1 DARKSTAR zu USD Echtzeitpreis:

$0.14898
$0.14898$0.14898
+0.77%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:57 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.14778
$ 0.14778$ 0.14778
24H Tief
$ 0.14946
$ 0.14946$ 0.14946
24H Hoch

$ 0.14778
$ 0.14778$ 0.14778

$ 0.14946
$ 0.14946$ 0.14946

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.05%

+0.77%

+14.98%

+14.98%

Der Echtzeitpreis von DarkStar (DARKSTAR) beträgt $ 0.14898. In den letzten 24 Stunden wurde DARKSTAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.14778 und einem Höchstpreis von $ 0.14946 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DARKSTAR liegt bei $ 0.161582695041003, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.055093699723331745.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DARKSTAR im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DarkStar (DARKSTAR) Marktinformationen

No.561

$ 43.70M
$ 43.70M$ 43.70M

$ 54.88K
$ 54.88K$ 54.88K

$ 148.98M
$ 148.98M$ 148.98M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DarkStar beträgt $ 43.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.88K. Das Umlaufangebot von DARKSTAR liegt bei 293.33M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 148.98M.

DarkStar (DARKSTAR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von DarkStar für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0011384+0.77%
30 Tage$ +0.04194+39.18%
60 Tage$ +0.01649+12.44%
90 Tage$ +0.13898+1,389.80%
DarkStar-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DARKSTAR eine Veränderung von $ +0.0011384 (+0.77%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

DarkStar 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.04194(+39.18%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

DarkStar 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DARKSTAR eine Veränderung von $ +0.01649 (+12.44%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

DarkStar 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.13898 (+1,389.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von DarkStar (DARKSTAR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem DarkStar-Preisverlauf an.

Was ist DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar ist ein unterhaltsames, plattformübergreifendes Weltraumspiel, das Web2 und Web3 vereint. Es handelt sich um ein Level-basiertes Flugzeugspiel, das besonders einsteigerfreundlich ist – Spieler können einfach durch Kämpfe, Bossfights, Auto-Cruising und mehr in spannende Abenteuer eintauchen. Durch das Upgraden des Raumschiffs bleibt das Spiel dauerhaft fesselnd. Integrierte KI-Systeme in Echtzeit sorgen für dynamisches Gameplay: KI-gestützte Missionen und personalisierte Strategien ermöglichen jedem Spieler ein einzigartiges Erlebnis.

DarkStar ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre DarkStar Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DARKSTAR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu DarkStar auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr DarkStar-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

DarkStar-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DarkStar (DARKSTAR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DarkStar-(DARKSTAR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DarkStar zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DarkStar-Preisprognose an!

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DarkStar (DARKSTAR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DARKSTAR Token!

Wie kauft man DarkStar DARKSTAR

Suchen Sie nach wie man DarkStar kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können DarkStar direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DARKSTAR zu lokalen Währungen

1 DarkStar(DARKSTAR) in VND
3,920.4087
1 DarkStar(DARKSTAR) in AUD
A$0.2279394
1 DarkStar(DARKSTAR) in GBP
0.111735
1 DarkStar(DARKSTAR) in EUR
0.1281228
1 DarkStar(DARKSTAR) in USD
$0.14898
1 DarkStar(DARKSTAR) in MYR
RM0.6286956
1 DarkStar(DARKSTAR) in TRY
6.2482212
1 DarkStar(DARKSTAR) in JPY
¥22.64496
1 DarkStar(DARKSTAR) in ARS
ARS$222.0263838
1 DarkStar(DARKSTAR) in RUB
11.8602978
1 DarkStar(DARKSTAR) in INR
13.0819338
1 DarkStar(DARKSTAR) in IDR
Rp2,482.9990068
1 DarkStar(DARKSTAR) in PHP
8.752575
1 DarkStar(DARKSTAR) in EGP
￡E.7.0780398
1 DarkStar(DARKSTAR) in BRL
R$0.8015124
1 DarkStar(DARKSTAR) in CAD
C$0.208572
1 DarkStar(DARKSTAR) in BDT
18.2545194
1 DarkStar(DARKSTAR) in NGN
217.488453
1 DarkStar(DARKSTAR) in COP
$577.4405208
1 DarkStar(DARKSTAR) in ZAR
R.2.5713948
1 DarkStar(DARKSTAR) in UAH
6.264609
1 DarkStar(DARKSTAR) in TZS
T.Sh.370.5966888
1 DarkStar(DARKSTAR) in VES
Bs31.58376
1 DarkStar(DARKSTAR) in CLP
$140.19018
1 DarkStar(DARKSTAR) in PKR
Rs41.8589106
1 DarkStar(DARKSTAR) in KZT
80.22573
1 DarkStar(DARKSTAR) in THB
฿4.864197
1 DarkStar(DARKSTAR) in TWD
NT$4.5945432
1 DarkStar(DARKSTAR) in AED
د.إ0.5467566
1 DarkStar(DARKSTAR) in CHF
Fr0.1176942
1 DarkStar(DARKSTAR) in HKD
HK$1.1560848
1 DarkStar(DARKSTAR) in AMD
֏57.0578502
1 DarkStar(DARKSTAR) in MAD
.د.م1.3735956
1 DarkStar(DARKSTAR) in MXN
$2.748681
1 DarkStar(DARKSTAR) in SAR
ريال0.558675
1 DarkStar(DARKSTAR) in ETB
Br22.7477562
1 DarkStar(DARKSTAR) in KES
KSh19.2467262
1 DarkStar(DARKSTAR) in JOD
د.أ0.10562682
1 DarkStar(DARKSTAR) in PLN
0.543777
1 DarkStar(DARKSTAR) in RON
лв0.6510426
1 DarkStar(DARKSTAR) in SEK
kr1.400412
1 DarkStar(DARKSTAR) in BGN
лв0.2502864
1 DarkStar(DARKSTAR) in HUF
Ft49.975341
1 DarkStar(DARKSTAR) in CZK
3.1151718
1 DarkStar(DARKSTAR) in KWD
د.ك0.04558788
1 DarkStar(DARKSTAR) in ILS
0.4886544
1 DarkStar(DARKSTAR) in BOB
Bs1.027962
1 DarkStar(DARKSTAR) in AZN
0.253266
1 DarkStar(DARKSTAR) in TJS
SM1.3884936
1 DarkStar(DARKSTAR) in GEL
0.4037358
1 DarkStar(DARKSTAR) in AOA
Kz136.6787214
1 DarkStar(DARKSTAR) in BHD
.د.ب0.05601648
1 DarkStar(DARKSTAR) in BMD
$0.14898
1 DarkStar(DARKSTAR) in DKK
kr0.9564516
1 DarkStar(DARKSTAR) in HNL
L3.8943372
1 DarkStar(DARKSTAR) in MUR
6.7830594
1 DarkStar(DARKSTAR) in NAD
$2.5713948
1 DarkStar(DARKSTAR) in NOK
kr1.4898
1 DarkStar(DARKSTAR) in NZD
$0.2577354
1 DarkStar(DARKSTAR) in PAB
B/.0.14898
1 DarkStar(DARKSTAR) in PGK
K0.6272058
1 DarkStar(DARKSTAR) in QAR
ر.ق0.5422872
1 DarkStar(DARKSTAR) in RSD
дин.15.0454902
1 DarkStar(DARKSTAR) in UZS
soʻm1,816.8289776
1 DarkStar(DARKSTAR) in ALL
L12.36534
1 DarkStar(DARKSTAR) in ANG
ƒ0.2666742
1 DarkStar(DARKSTAR) in AWG
ƒ0.2666742
1 DarkStar(DARKSTAR) in BBD
$0.29796
1 DarkStar(DARKSTAR) in BAM
KM0.2502864
1 DarkStar(DARKSTAR) in BIF
Fr439.34202
1 DarkStar(DARKSTAR) in BND
$0.1921842
1 DarkStar(DARKSTAR) in BSD
$0.14898
1 DarkStar(DARKSTAR) in JMD
$23.888943
1 DarkStar(DARKSTAR) in KHR
600.724605
1 DarkStar(DARKSTAR) in KMF
Fr63.16752
1 DarkStar(DARKSTAR) in LAK
3,238.6955874
1 DarkStar(DARKSTAR) in LKR
රු45.2407566
1 DarkStar(DARKSTAR) in MDL
L2.5311702
1 DarkStar(DARKSTAR) in MGA
Ar674.1166224
1 DarkStar(DARKSTAR) in MOP
P1.19184
1 DarkStar(DARKSTAR) in MVR
2.279394
1 DarkStar(DARKSTAR) in MWK
MK258.6456678
1 DarkStar(DARKSTAR) in MZN
MT9.519822
1 DarkStar(DARKSTAR) in NPR
रु20.9153022
1 DarkStar(DARKSTAR) in PYG
1,056.56616
1 DarkStar(DARKSTAR) in RWF
Fr215.87202
1 DarkStar(DARKSTAR) in SBD
$1.2305748
1 DarkStar(DARKSTAR) in SCR
2.0827404
1 DarkStar(DARKSTAR) in SRD
$5.9189754
1 DarkStar(DARKSTAR) in SVC
$1.3020852
1 DarkStar(DARKSTAR) in SZL
L2.5669254
1 DarkStar(DARKSTAR) in TMT
m0.5229198
1 DarkStar(DARKSTAR) in TND
د.ت0.43666038
1 DarkStar(DARKSTAR) in TTD
$1.0100844
1 DarkStar(DARKSTAR) in UGX
Sh519.04632
1 DarkStar(DARKSTAR) in XAF
Fr84.02472
1 DarkStar(DARKSTAR) in XCD
$0.402246
1 DarkStar(DARKSTAR) in XOF
Fr84.02472
1 DarkStar(DARKSTAR) in XPF
Fr15.19596
1 DarkStar(DARKSTAR) in BWP
P2.1259446
1 DarkStar(DARKSTAR) in BZD
$0.2994498
1 DarkStar(DARKSTAR) in CVE
$14.1888552
1 DarkStar(DARKSTAR) in DJF
Fr26.36946
1 DarkStar(DARKSTAR) in DOP
$9.5436588
1 DarkStar(DARKSTAR) in DZD
د.ج19.3927266
1 DarkStar(DARKSTAR) in FJD
$0.3381846
1 DarkStar(DARKSTAR) in GNF
Fr1,295.3811
1 DarkStar(DARKSTAR) in GTQ
Q1.139697
1 DarkStar(DARKSTAR) in GYD
$31.166616
1 DarkStar(DARKSTAR) in ISK
kr18.32454

DarkStar Ressource

Für ein tieferes Verständnis von DarkStar sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle DarkStar Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu DarkStar

Wie viel ist DarkStar (DARKSTAR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DARKSTAR in USD beträgt 0.14898 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DARKSTAR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DARKSTAR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.14898. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DarkStar?
Die Marktkapitalisierung von DARKSTAR beträgt $ 43.70M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DARKSTAR?
Das Umlaufangebot von DARKSTAR beträgt 293.33M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DARKSTAR?
DARKSTAR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.161582695041003 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DARKSTAR?
DARKSTAR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.055093699723331745 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DARKSTAR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DARKSTAR beträgt $ 54.88K USD.
Wird DARKSTAR dieses Jahr noch steigen?
DARKSTAR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DARKSTAR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:57 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

DARKSTAR-zu-USD-Rechner

Menge

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.14898 USD

DARKSTAR handeln

DARKSTAR/USDT
$0.14898
$0.14898$0.14898
+0.76%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,830.83
$111,830.83$111,830.83

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,962.03
$3,962.03$3,962.03

+0.74%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04960
$0.04960$0.04960

-27.69%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0053
$6.0053$6.0053

-18.20%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.28
$194.28$194.28

+1.24%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,830.83
$111,830.83$111,830.83

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,962.03
$3,962.03$3,962.03

+0.74%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6346
$2.6346$2.6346

+1.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.28
$194.28$194.28

+1.24%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19719
$0.19719$0.19719

+0.48%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1445
$1.1445$1.1445

+1,807.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052429
$0.052429$0.052429

+6,890.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1296
$0.1296$0.1296

-88.02%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1445
$1.1445$1.1445

+1,807.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000225
$0.0000000000000000000225$0.0000000000000000000225

+104.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15957
$0.15957$0.15957

+95.31%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03382
$0.03382$0.03382

+37.14%