Dante Games ist ein KI-gestütztes Gaming-Ökosystem, das die Zukunft von GameFi neu definiert. Unsere fortschrittliche AI Layer liefert intelligente Spielagenten, dynamische Esports-Turniere und nahtlose Blockchain-Integration. Wir verbinden AAA-Qualitätsspiele mit KI-Werkzeugen der nächsten Generation, die Spieler und Entwickler stärken – und erschaffen ein Universum sich entwickelnder, miteinander verbundener Welten, in dem Können, Strategie und Gemeinschaft reale Belohnungen ermöglichen. Das ist #GameFiReborn – eine Bewegung, in der KI auf Gaming trifft, um unaufhaltsamen Spaß, Wettbewerb und nachhaltigen Wert freizusetzen.
Dante Games (DANTE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Dante Games (DANTE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von DANTE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele DANTE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von DANTE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DANTE -Tokens!
Dante Games (DANTE)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von DANTE hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
DANTE Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich DANTE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DANTE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
