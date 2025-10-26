Der Echtzeitpreis von DANGNN DAYA COIN beträgt heute 0.00003696 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DANGNN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DANGNN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DANGNN DAYA COIN beträgt heute 0.00003696 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DANGNN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DANGNN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

DANGNN DAYA COIN Logo

DANGNN DAYA COIN Kurs(DANGNN)

1 DANGNN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00003697
$0.00003697$0.00003697
+0.16%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Echtzeit-Preis-Diagramm
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
24H Tief
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
24H Hoch

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

-0.06%

+0.16%

+0.05%

+0.05%

Der Echtzeitpreis von DANGNN DAYA COIN (DANGNN) beträgt $ 0.00003696. In den letzten 24 Stunden wurde DANGNN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003686 und einem Höchstpreis von $ 0.00003705 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DANGNN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DANGNN im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um +0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Marktinformationen

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.83K
$ 51.83K$ 51.83K

$ 369.60K
$ 369.60K$ 369.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DANGNN DAYA COIN beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 51.83K. Das Umlaufangebot von DANGNN liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 369.60K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von DANGNN DAYA COIN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000000591+0.16%
30 Tage$ -0.00000387-9.48%
60 Tage$ -0.00001544-29.47%
90 Tage$ +0.00000856+30.14%
DANGNN DAYA COIN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DANGNN eine Veränderung von $ +0.0000000591 (+0.16%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

DANGNN DAYA COIN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00000387(-9.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

DANGNN DAYA COIN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DANGNN eine Veränderung von $ -0.00001544 (-29.47%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

DANGNN DAYA COIN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00000856 (+30.14%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von DANGNN DAYA COIN (DANGNN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem DANGNN DAYA COIN-Preisverlauf an.

Was ist DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre DANGNN DAYA COIN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DANGNN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu DANGNN DAYA COIN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr DANGNN DAYA COIN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

DANGNN DAYA COIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DANGNN DAYA COIN (DANGNN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DANGNN DAYA COIN-(DANGNN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DANGNN DAYA COIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DANGNN DAYA COIN-Preisprognose an!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DANGNN DAYA COIN (DANGNN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DANGNN Token!

Wie kauft man DANGNN DAYA COIN DANGNN

Suchen Sie nach wie man DANGNN DAYA COIN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können DANGNN DAYA COIN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DANGNN zu lokalen Währungen

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu DANGNN DAYA COIN

Wie viel ist DANGNN DAYA COIN (DANGNN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DANGNN in USD beträgt 0.00003696 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DANGNN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DANGNN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00003696. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DANGNN DAYA COIN?
Die Marktkapitalisierung von DANGNN beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DANGNN?
Das Umlaufangebot von DANGNN beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DANGNN?
DANGNN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DANGNN?
DANGNN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DANGNN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DANGNN beträgt $ 51.83K USD.
Wird DANGNN dieses Jahr noch steigen?
DANGNN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DANGNN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
