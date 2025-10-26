Der Echtzeitpreis von Cycle Network beträgt heute 0.02643 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CYC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CYC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cycle Network beträgt heute 0.02643 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CYC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CYC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CYC

CYC-Preisinformationen

CYC-Whitepaper

Offizielle CYC-Website

CYC-Tokenökonomie

CYC-Preisprognose

CYC Verlauf

CYC Kaufanleitung

CYC-zu-Fiat-Währungsrechner

CYC Spot

CYC USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Cycle Network Logo

Cycle Network Kurs(CYC)

1 CYC zu USD Echtzeitpreis:

$0.02643
$0.02643$0.02643
-0.15%1D
USD
Cycle Network (CYC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:28 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629
24H Tief
$ 0.02704
$ 0.02704$ 0.02704
24H Hoch

$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629

$ 0.02704
$ 0.02704$ 0.02704

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.025305918698313595
$ 0.025305918698313595$ 0.025305918698313595

-0.16%

-0.15%

-1.50%

-1.50%

Der Echtzeitpreis von Cycle Network (CYC) beträgt $ 0.02643. In den letzten 24 Stunden wurde CYC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02629 und einem Höchstpreis von $ 0.02704 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CYC liegt bei $ 0.1190066848445152, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.025305918698313595.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CYC im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um -0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cycle Network (CYC) Marktinformationen

No.1528

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

$ 26.43M
$ 26.43M$ 26.43M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cycle Network beträgt $ 4.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 29.68K. Das Umlaufangebot von CYC liegt bei 153.70M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.43M.

Cycle Network (CYC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Cycle Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000397-0.15%
30 Tage$ -0.02904-52.36%
60 Tage$ -0.05059-65.69%
90 Tage$ +0.00643+32.15%
Cycle Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CYC eine Veränderung von $ -0.0000397 (-0.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Cycle Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02904(-52.36%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Cycle Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CYC eine Veränderung von $ -0.05059 (-65.69%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Cycle Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00643 (+32.15%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Cycle Network (CYC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Cycle Network-Preisverlauf an.

Was ist Cycle Network (CYC)

Cycle Network baut eine universelle All-Chain-Abwicklungsschicht und ein bridgeloses Liquiditätsnetzwerk für das gesamte Blockchain-Ökosystem auf. Das Projekt wird von YZi Labs inkubiert und von Vertex Ventures (führender Investor, ein Subfonds von Temasek Holdings) finanziert.

Cycle Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Cycle Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CYC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Cycle Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Cycle Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Cycle Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cycle Network (CYC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cycle Network-(CYC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cycle Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cycle Network-Preisprognose an!

Cycle Network (CYC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cycle Network (CYC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CYC Token!

Wie kauft man Cycle Network CYC

Suchen Sie nach wie man Cycle Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Cycle Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CYC zu lokalen Währungen

1 Cycle Network(CYC) in VND
695.50545
1 Cycle Network(CYC) in AUD
A$0.0404379
1 Cycle Network(CYC) in GBP
0.0198225
1 Cycle Network(CYC) in EUR
0.0227298
1 Cycle Network(CYC) in USD
$0.02643
1 Cycle Network(CYC) in MYR
RM0.1115346
1 Cycle Network(CYC) in TRY
1.1084742
1 Cycle Network(CYC) in JPY
¥4.01736
1 Cycle Network(CYC) in ARS
ARS$39.3888933
1 Cycle Network(CYC) in RUB
2.1040923
1 Cycle Network(CYC) in INR
2.3208183
1 Cycle Network(CYC) in IDR
Rp440.4998238
1 Cycle Network(CYC) in PHP
1.5527625
1 Cycle Network(CYC) in EGP
￡E.1.2556893
1 Cycle Network(CYC) in BRL
R$0.1421934
1 Cycle Network(CYC) in CAD
C$0.037002
1 Cycle Network(CYC) in BDT
3.2384679
1 Cycle Network(CYC) in NGN
38.5838355
1 Cycle Network(CYC) in COP
$102.4416228
1 Cycle Network(CYC) in ZAR
R.0.4561818
1 Cycle Network(CYC) in UAH
1.1113815
1 Cycle Network(CYC) in TZS
T.Sh.65.7462108
1 Cycle Network(CYC) in VES
Bs5.60316
1 Cycle Network(CYC) in CLP
$24.87063
1 Cycle Network(CYC) in PKR
Rs7.4260371
1 Cycle Network(CYC) in KZT
14.232555
1 Cycle Network(CYC) in THB
฿0.8629395
1 Cycle Network(CYC) in TWD
NT$0.8151012
1 Cycle Network(CYC) in AED
د.إ0.0969981
1 Cycle Network(CYC) in CHF
Fr0.0208797
1 Cycle Network(CYC) in HKD
HK$0.2050968
1 Cycle Network(CYC) in AMD
֏10.1224257
1 Cycle Network(CYC) in MAD
.د.م0.2436846
1 Cycle Network(CYC) in MXN
$0.4876335
1 Cycle Network(CYC) in SAR
ريال0.0991125
1 Cycle Network(CYC) in ETB
Br4.0355967
1 Cycle Network(CYC) in KES
KSh3.4144917
1 Cycle Network(CYC) in JOD
د.أ0.01873887
1 Cycle Network(CYC) in PLN
0.0964695
1 Cycle Network(CYC) in RON
лв0.1154991
1 Cycle Network(CYC) in SEK
kr0.248442
1 Cycle Network(CYC) in BGN
лв0.0444024
1 Cycle Network(CYC) in HUF
Ft8.8659435
1 Cycle Network(CYC) in CZK
0.5526513
1 Cycle Network(CYC) in KWD
د.ك0.00808758
1 Cycle Network(CYC) in ILS
0.0866904
1 Cycle Network(CYC) in BOB
Bs0.182367
1 Cycle Network(CYC) in AZN
0.044931
1 Cycle Network(CYC) in TJS
SM0.2463276
1 Cycle Network(CYC) in GEL
0.0716253
1 Cycle Network(CYC) in AOA
Kz24.2476749
1 Cycle Network(CYC) in BHD
.د.ب0.00993768
1 Cycle Network(CYC) in BMD
$0.02643
1 Cycle Network(CYC) in DKK
kr0.1696806
1 Cycle Network(CYC) in HNL
L0.6908802
1 Cycle Network(CYC) in MUR
1.2033579
1 Cycle Network(CYC) in NAD
$0.4561818
1 Cycle Network(CYC) in NOK
kr0.2643
1 Cycle Network(CYC) in NZD
$0.0457239
1 Cycle Network(CYC) in PAB
B/.0.02643
1 Cycle Network(CYC) in PGK
K0.1112703
1 Cycle Network(CYC) in QAR
ر.ق0.0962052
1 Cycle Network(CYC) in RSD
дин.2.6691657
1 Cycle Network(CYC) in UZS
soʻm322.3170216
1 Cycle Network(CYC) in ALL
L2.19369
1 Cycle Network(CYC) in ANG
ƒ0.0473097
1 Cycle Network(CYC) in AWG
ƒ0.0473097
1 Cycle Network(CYC) in BBD
$0.05286
1 Cycle Network(CYC) in BAM
KM0.0444024
1 Cycle Network(CYC) in BIF
Fr77.94207
1 Cycle Network(CYC) in BND
$0.0340947
1 Cycle Network(CYC) in BSD
$0.02643
1 Cycle Network(CYC) in JMD
$4.2380505
1 Cycle Network(CYC) in KHR
106.5723675
1 Cycle Network(CYC) in KMF
Fr11.20632
1 Cycle Network(CYC) in LAK
574.5652059
1 Cycle Network(CYC) in LKR
රු8.0259981
1 Cycle Network(CYC) in MDL
L0.4490457
1 Cycle Network(CYC) in MGA
Ar119.5925784
1 Cycle Network(CYC) in MOP
P0.21144
1 Cycle Network(CYC) in MVR
0.404379
1 Cycle Network(CYC) in MWK
MK45.8853873
1 Cycle Network(CYC) in MZN
MT1.688877
1 Cycle Network(CYC) in NPR
रु3.7105077
1 Cycle Network(CYC) in PYG
187.44156
1 Cycle Network(CYC) in RWF
Fr38.29707
1 Cycle Network(CYC) in SBD
$0.2183118
1 Cycle Network(CYC) in SCR
0.3694914
1 Cycle Network(CYC) in SRD
$1.0500639
1 Cycle Network(CYC) in SVC
$0.2309982
1 Cycle Network(CYC) in SZL
L0.4553889
1 Cycle Network(CYC) in TMT
m0.0927693
1 Cycle Network(CYC) in TND
د.ت0.07746633
1 Cycle Network(CYC) in TTD
$0.1791954
1 Cycle Network(CYC) in UGX
Sh92.08212
1 Cycle Network(CYC) in XAF
Fr14.90652
1 Cycle Network(CYC) in XCD
$0.071361
1 Cycle Network(CYC) in XOF
Fr14.90652
1 Cycle Network(CYC) in XPF
Fr2.69586
1 Cycle Network(CYC) in BWP
P0.3771561
1 Cycle Network(CYC) in BZD
$0.0531243
1 Cycle Network(CYC) in CVE
$2.5171932
1 Cycle Network(CYC) in DJF
Fr4.67811
1 Cycle Network(CYC) in DOP
$1.6931058
1 Cycle Network(CYC) in DZD
د.ج3.4403931
1 Cycle Network(CYC) in FJD
$0.0599961
1 Cycle Network(CYC) in GNF
Fr229.80885
1 Cycle Network(CYC) in GTQ
Q0.2021895
1 Cycle Network(CYC) in GYD
$5.529156
1 Cycle Network(CYC) in ISK
kr3.25089

Cycle Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cycle Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Cycle Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Cycle Network

Wie viel ist Cycle Network (CYC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CYC in USD beträgt 0.02643 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CYC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CYC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02643. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cycle Network?
Die Marktkapitalisierung von CYC beträgt $ 4.06M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CYC?
Das Umlaufangebot von CYC beträgt 153.70M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CYC?
CYC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.1190066848445152 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CYC?
CYC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.025305918698313595 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CYC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CYC beträgt $ 29.68K USD.
Wird CYC dieses Jahr noch steigen?
CYC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CYC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:28 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CYC-zu-USD-Rechner

Menge

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02643 USD

CYC handeln

CYC/USDC
$0.0264
$0.0264$0.0264
-1.16%
CYC/USDT
$0.02643
$0.02643$0.02643
-0.33%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.99
$3,957.99$3,957.99

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04960
$0.04960$0.04960

-27.69%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9818
$5.9818$5.9818

-18.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

+1.20%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.99
$3,957.99$3,957.99

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6343
$2.6343$2.6343

+1.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

+1.20%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19711
$0.19711$0.19711

+0.44%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1150
$1.1150$1.1150

+1,758.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000105
$0.000000000000105$0.000000000000105

+5.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052526
$0.052526$0.052526

+6,903.46%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1325
$0.1325$0.1325

-87.76%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1150
$1.1150$1.1150

+1,758.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000236
$0.0000000000000000000236$0.0000000000000000000236

+114.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15932
$0.15932$0.15932

+95.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03375
$0.03375$0.03375

+36.86%