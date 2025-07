Cratos (CRTS)-Informationen

CRATOS ist ein V2E-Token (Vote to Earn), das in der CRATOS-App verwendet wird, einer Echtzeit-Abstimmungsplattform, die bei weitem eine Gesamtzahl von 350.000 Downloads und über 150.000 Benutzern gesichert hat. Benutzer können durch ihre Aktivitäten in der App Token als Belohnung verdienen. Das Abstimmungsergebnis wird sofort mit den geografischen Daten angezeigt und in die Blockchain aufgenommen.