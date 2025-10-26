Der Echtzeitpreis von Circle xStock beträgt heute 140.98 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRCLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRCLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Circle xStock beträgt heute 140.98 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRCLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRCLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Circle xStock Logo

Circle xStock Kurs(CRCLX)

1 CRCLX zu USD Echtzeitpreis:

Circle xStock (CRCLX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:37 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Circle xStock (CRCLX) beträgt $ 140.98. In den letzten 24 Stunden wurde CRCLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 139.47 und einem Höchstpreis von $ 141.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRCLX liegt bei $ 258.3037707311062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 108.7001141157051.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRCLX im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um +0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Circle xStock (CRCLX) Marktinformationen

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43789643
79,598.43789643 79,598.43789643

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Circle xStock beträgt $ 11.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.02K. Das Umlaufangebot von CRCLX liegt bei 79.60K, das Gesamtangebot bei 79598.43789643. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.22M.

Circle xStock (CRCLX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Circle xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.464+0.33%
30 Tage$ +16.22+13.00%
60 Tage$ +12+9.30%
90 Tage$ -55.24-28.16%
Circle xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CRCLX eine Veränderung von $ +0.464 (+0.33%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Circle xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +16.22(+13.00%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Circle xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CRCLX eine Veränderung von $ +12 (+9.30%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Circle xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -55.24 (-28.16%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Circle xStock (CRCLX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Circle xStock-Preisverlauf an.

Was ist Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Circle xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CRCLX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Circle xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Circle xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Circle xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Circle xStock (CRCLX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Circle xStock-(CRCLX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Circle xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Circle xStock-Preisprognose an!

Circle xStock (CRCLX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Circle xStock (CRCLX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRCLX Token!

Wie kauft man Circle xStock CRCLX

Suchen Sie nach wie man Circle xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Circle xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CRCLX zu lokalen Währungen

1 Circle xStock(CRCLX) in VND
3,709,888.7
1 Circle xStock(CRCLX) in AUD
A$215.6994
1 Circle xStock(CRCLX) in GBP
105.735
1 Circle xStock(CRCLX) in EUR
121.2428
1 Circle xStock(CRCLX) in USD
$140.98
1 Circle xStock(CRCLX) in MYR
RM594.9356
1 Circle xStock(CRCLX) in TRY
5,912.7012
1 Circle xStock(CRCLX) in JPY
¥21,428.96
1 Circle xStock(CRCLX) in ARS
ARS$210,103.9038
1 Circle xStock(CRCLX) in RUB
11,223.4178
1 Circle xStock(CRCLX) in INR
12,379.4538
1 Circle xStock(CRCLX) in IDR
Rp2,349,665.7268
1 Circle xStock(CRCLX) in PHP
8,282.575
1 Circle xStock(CRCLX) in EGP
￡E.6,697.9598
1 Circle xStock(CRCLX) in BRL
R$758.4724
1 Circle xStock(CRCLX) in CAD
C$197.372
1 Circle xStock(CRCLX) in BDT
17,274.2794
1 Circle xStock(CRCLX) in NGN
205,809.653
1 Circle xStock(CRCLX) in COP
$546,432.8408
1 Circle xStock(CRCLX) in ZAR
R.2,433.3148
1 Circle xStock(CRCLX) in UAH
5,928.209
1 Circle xStock(CRCLX) in TZS
T.Sh.350,696.2088
1 Circle xStock(CRCLX) in VES
Bs29,887.76
1 Circle xStock(CRCLX) in CLP
$132,662.18
1 Circle xStock(CRCLX) in PKR
Rs39,611.1506
1 Circle xStock(CRCLX) in KZT
75,917.73
1 Circle xStock(CRCLX) in THB
฿4,602.997
1 Circle xStock(CRCLX) in TWD
NT$4,347.8232
1 Circle xStock(CRCLX) in AED
د.إ517.3966
1 Circle xStock(CRCLX) in CHF
Fr111.3742
1 Circle xStock(CRCLX) in HKD
HK$1,094.0048
1 Circle xStock(CRCLX) in AMD
֏53,993.9302
1 Circle xStock(CRCLX) in MAD
.د.م1,299.8356
1 Circle xStock(CRCLX) in MXN
$2,601.081
1 Circle xStock(CRCLX) in SAR
ريال528.675
1 Circle xStock(CRCLX) in ETB
Br21,526.2362
1 Circle xStock(CRCLX) in KES
KSh18,213.2062
1 Circle xStock(CRCLX) in JOD
د.أ99.95482
1 Circle xStock(CRCLX) in PLN
514.577
1 Circle xStock(CRCLX) in RON
лв616.0826
1 Circle xStock(CRCLX) in SEK
kr1,325.212
1 Circle xStock(CRCLX) in BGN
лв236.8464
1 Circle xStock(CRCLX) in HUF
Ft47,291.741
1 Circle xStock(CRCLX) in CZK
2,947.8918
1 Circle xStock(CRCLX) in KWD
د.ك43.13988
1 Circle xStock(CRCLX) in ILS
462.4144
1 Circle xStock(CRCLX) in BOB
Bs972.762
1 Circle xStock(CRCLX) in AZN
239.666
1 Circle xStock(CRCLX) in TJS
SM1,313.9336
1 Circle xStock(CRCLX) in GEL
382.0558
1 Circle xStock(CRCLX) in AOA
Kz129,339.2814
1 Circle xStock(CRCLX) in BHD
.د.ب53.00848
1 Circle xStock(CRCLX) in BMD
$140.98
1 Circle xStock(CRCLX) in DKK
kr905.0916
1 Circle xStock(CRCLX) in HNL
L3,685.2172
1 Circle xStock(CRCLX) in MUR
6,418.8194
1 Circle xStock(CRCLX) in NAD
$2,433.3148
1 Circle xStock(CRCLX) in NOK
kr1,409.8
1 Circle xStock(CRCLX) in NZD
$243.8954
1 Circle xStock(CRCLX) in PAB
B/.140.98
1 Circle xStock(CRCLX) in PGK
K593.5258
1 Circle xStock(CRCLX) in QAR
ر.ق513.1672
1 Circle xStock(CRCLX) in RSD
дин.14,237.5702
1 Circle xStock(CRCLX) in UZS
soʻm1,719,268.0176
1 Circle xStock(CRCLX) in ALL
L11,701.34
1 Circle xStock(CRCLX) in ANG
ƒ252.3542
1 Circle xStock(CRCLX) in AWG
ƒ252.3542
1 Circle xStock(CRCLX) in BBD
$281.96
1 Circle xStock(CRCLX) in BAM
KM236.8464
1 Circle xStock(CRCLX) in BIF
Fr415,750.02
1 Circle xStock(CRCLX) in BND
$181.8642
1 Circle xStock(CRCLX) in BSD
$140.98
1 Circle xStock(CRCLX) in JMD
$22,606.143
1 Circle xStock(CRCLX) in KHR
568,466.605
1 Circle xStock(CRCLX) in KMF
Fr59,775.52
1 Circle xStock(CRCLX) in LAK
3,064,782.5474
1 Circle xStock(CRCLX) in LKR
රු42,811.3966
1 Circle xStock(CRCLX) in MDL
L2,395.2502
1 Circle xStock(CRCLX) in MGA
Ar637,917.5824
1 Circle xStock(CRCLX) in MOP
P1,127.84
1 Circle xStock(CRCLX) in MVR
2,156.994
1 Circle xStock(CRCLX) in MWK
MK244,756.7878
1 Circle xStock(CRCLX) in MZN
MT9,008.622
1 Circle xStock(CRCLX) in NPR
रु19,792.1822
1 Circle xStock(CRCLX) in PYG
999,830.16
1 Circle xStock(CRCLX) in RWF
Fr204,280.02
1 Circle xStock(CRCLX) in SBD
$1,164.4948
1 Circle xStock(CRCLX) in SCR
1,970.9004
1 Circle xStock(CRCLX) in SRD
$5,601.1354
1 Circle xStock(CRCLX) in SVC
$1,232.1652
1 Circle xStock(CRCLX) in SZL
L2,429.0854
1 Circle xStock(CRCLX) in TMT
m494.8398
1 Circle xStock(CRCLX) in TND
د.ت413.21238
1 Circle xStock(CRCLX) in TTD
$955.8444
1 Circle xStock(CRCLX) in UGX
Sh491,174.32
1 Circle xStock(CRCLX) in XAF
Fr79,512.72
1 Circle xStock(CRCLX) in XCD
$380.646
1 Circle xStock(CRCLX) in XOF
Fr79,512.72
1 Circle xStock(CRCLX) in XPF
Fr14,379.96
1 Circle xStock(CRCLX) in BWP
P2,011.7846
1 Circle xStock(CRCLX) in BZD
$283.3698
1 Circle xStock(CRCLX) in CVE
$13,426.9352
1 Circle xStock(CRCLX) in DJF
Fr24,953.46
1 Circle xStock(CRCLX) in DOP
$9,031.1788
1 Circle xStock(CRCLX) in DZD
د.ج18,351.3666
1 Circle xStock(CRCLX) in FJD
$320.0246
1 Circle xStock(CRCLX) in GNF
Fr1,225,821.1
1 Circle xStock(CRCLX) in GTQ
Q1,078.497
1 Circle xStock(CRCLX) in GYD
$29,493.016
1 Circle xStock(CRCLX) in ISK
kr17,340.54

Für ein tieferes Verständnis von Circle xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Circle xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Circle xStock

Wie viel ist Circle xStock (CRCLX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRCLX in USD beträgt 140.98 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRCLX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRCLX-zu-USD-Preis beträgt $ 140.98. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Circle xStock?
Die Marktkapitalisierung von CRCLX beträgt $ 11.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRCLX?
Das Umlaufangebot von CRCLX beträgt 79.60K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRCLX?
CRCLX erreichte einen Allzeithochpreis von 258.3037707311062 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRCLX?
CRCLX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 108.7001141157051 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRCLX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRCLX beträgt $ 57.02K USD.
Wird CRCLX dieses Jahr noch steigen?
CRCLX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRCLX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:37 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

