Der Echtzeitpreis von Circle Internet beträgt heute 142.11 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRCLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRCLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Circle Internet beträgt heute 142.11 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRCLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRCLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CRCLON

CRCLON-Preisinformationen

Offizielle CRCLON-Website

CRCLON-Tokenökonomie

CRCLON-Preisprognose

CRCLON Verlauf

CRCLON Kaufanleitung

CRCLON-zu-Fiat-Währungsrechner

CRCLON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Circle Internet Logo

Circle Internet Kurs(CRCLON)

1 CRCLON zu USD Echtzeitpreis:

$142.11
$142.11$142.11
+1.08%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:30 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 140.34
$ 140.34$ 140.34
24H Tief
$ 144.95
$ 144.95$ 144.95
24H Hoch

$ 140.34
$ 140.34$ 140.34

$ 144.95
$ 144.95$ 144.95

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

+0.88%

+1.08%

+10.35%

+10.35%

Der Echtzeitpreis von Circle Internet (CRCLON) beträgt $ 142.11. In den letzten 24 Stunden wurde CRCLON zwischen einem Tiefstpreis von $ 140.34 und einem Höchstpreis von $ 144.95 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRCLON liegt bei $ 157.6281918017911, der bisherige Tiefstpreis bei $ 108.2495922443734.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRCLON im letzten Stunde um +0.88%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Circle Internet (CRCLON) Marktinformationen

No.1895

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

12.61K
12.61K 12.61K

12,612.55192457
12,612.55192457 12,612.55192457

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Circle Internet beträgt $ 1.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.74K. Das Umlaufangebot von CRCLON liegt bei 12.61K, das Gesamtangebot bei 12612.55192457. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.79M.

Circle Internet (CRCLON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Circle Internet für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.5184+1.08%
30 Tage$ +17.17+13.74%
60 Tage$ +62.11+77.63%
90 Tage$ +62.11+77.63%
Circle Internet-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CRCLON eine Veränderung von $ +1.5184 (+1.08%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Circle Internet 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +17.17(+13.74%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Circle Internet 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CRCLON eine Veränderung von $ +62.11 (+77.63%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Circle Internet 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +62.11 (+77.63%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Circle Internet (CRCLON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Circle Internet-Preisverlauf an.

Was ist Circle Internet (CRCLON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Circle Internet ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Circle Internet Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CRCLON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Circle Internet auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Circle Internet-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Circle Internet-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Circle Internet (CRCLON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Circle Internet-(CRCLON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Circle Internet zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Circle Internet-Preisprognose an!

Circle Internet (CRCLON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Circle Internet (CRCLON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRCLON Token!

Wie kauft man Circle Internet CRCLON

Suchen Sie nach wie man Circle Internet kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Circle Internet direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CRCLON zu lokalen Währungen

1 Circle Internet(CRCLON) in VND
3,739,624.65
1 Circle Internet(CRCLON) in AUD
A$217.4283
1 Circle Internet(CRCLON) in GBP
106.5825
1 Circle Internet(CRCLON) in EUR
122.2146
1 Circle Internet(CRCLON) in USD
$142.11
1 Circle Internet(CRCLON) in MYR
RM599.7042
1 Circle Internet(CRCLON) in TRY
5,960.0934
1 Circle Internet(CRCLON) in JPY
¥21,600.72
1 Circle Internet(CRCLON) in ARS
ARS$211,787.9541
1 Circle Internet(CRCLON) in RUB
11,313.3771
1 Circle Internet(CRCLON) in INR
12,478.6791
1 Circle Internet(CRCLON) in IDR
Rp2,368,499.0526
1 Circle Internet(CRCLON) in PHP
8,348.9625
1 Circle Internet(CRCLON) in EGP
￡E.6,751.6461
1 Circle Internet(CRCLON) in BRL
R$764.5518
1 Circle Internet(CRCLON) in CAD
C$198.954
1 Circle Internet(CRCLON) in BDT
17,412.7383
1 Circle Internet(CRCLON) in NGN
207,459.2835
1 Circle Internet(CRCLON) in COP
$550,812.6756
1 Circle Internet(CRCLON) in ZAR
R.2,452.8186
1 Circle Internet(CRCLON) in UAH
5,975.7255
1 Circle Internet(CRCLON) in TZS
T.Sh.353,507.1516
1 Circle Internet(CRCLON) in VES
Bs30,127.32
1 Circle Internet(CRCLON) in CLP
$133,725.51
1 Circle Internet(CRCLON) in PKR
Rs39,928.6467
1 Circle Internet(CRCLON) in KZT
76,526.235
1 Circle Internet(CRCLON) in THB
฿4,639.8915
1 Circle Internet(CRCLON) in TWD
NT$4,382.6724
1 Circle Internet(CRCLON) in AED
د.إ521.5437
1 Circle Internet(CRCLON) in CHF
Fr112.2669
1 Circle Internet(CRCLON) in HKD
HK$1,102.7736
1 Circle Internet(CRCLON) in AMD
֏54,426.7089
1 Circle Internet(CRCLON) in MAD
.د.م1,310.2542
1 Circle Internet(CRCLON) in MXN
$2,621.9295
1 Circle Internet(CRCLON) in SAR
ريال532.9125
1 Circle Internet(CRCLON) in ETB
Br21,698.7759
1 Circle Internet(CRCLON) in KES
KSh18,359.1909
1 Circle Internet(CRCLON) in JOD
د.أ100.75599
1 Circle Internet(CRCLON) in PLN
518.7015
1 Circle Internet(CRCLON) in RON
лв621.0207
1 Circle Internet(CRCLON) in SEK
kr1,335.834
1 Circle Internet(CRCLON) in BGN
лв238.7448
1 Circle Internet(CRCLON) in HUF
Ft47,670.7995
1 Circle Internet(CRCLON) in CZK
2,971.5201
1 Circle Internet(CRCLON) in KWD
د.ك43.48566
1 Circle Internet(CRCLON) in ILS
466.1208
1 Circle Internet(CRCLON) in BOB
Bs980.559
1 Circle Internet(CRCLON) in AZN
241.587
1 Circle Internet(CRCLON) in TJS
SM1,324.4652
1 Circle Internet(CRCLON) in GEL
385.1181
1 Circle Internet(CRCLON) in AOA
Kz130,375.9773
1 Circle Internet(CRCLON) in BHD
.د.ب53.43336
1 Circle Internet(CRCLON) in BMD
$142.11
1 Circle Internet(CRCLON) in DKK
kr912.3462
1 Circle Internet(CRCLON) in HNL
L3,714.7554
1 Circle Internet(CRCLON) in MUR
6,470.2683
1 Circle Internet(CRCLON) in NAD
$2,452.8186
1 Circle Internet(CRCLON) in NOK
kr1,421.1
1 Circle Internet(CRCLON) in NZD
$245.8503
1 Circle Internet(CRCLON) in PAB
B/.142.11
1 Circle Internet(CRCLON) in PGK
K598.2831
1 Circle Internet(CRCLON) in QAR
ر.ق517.2804
1 Circle Internet(CRCLON) in RSD
дин.14,351.6889
1 Circle Internet(CRCLON) in UZS
soʻm1,733,048.5032
1 Circle Internet(CRCLON) in ALL
L11,795.13
1 Circle Internet(CRCLON) in ANG
ƒ254.3769
1 Circle Internet(CRCLON) in AWG
ƒ254.3769
1 Circle Internet(CRCLON) in BBD
$284.22
1 Circle Internet(CRCLON) in BAM
KM238.7448
1 Circle Internet(CRCLON) in BIF
Fr419,082.39
1 Circle Internet(CRCLON) in BND
$183.3219
1 Circle Internet(CRCLON) in BSD
$142.11
1 Circle Internet(CRCLON) in JMD
$22,787.3385
1 Circle Internet(CRCLON) in KHR
573,023.0475
1 Circle Internet(CRCLON) in KMF
Fr60,254.64
1 Circle Internet(CRCLON) in LAK
3,089,347.7643
1 Circle Internet(CRCLON) in LKR
රු43,154.5437
1 Circle Internet(CRCLON) in MDL
L2,414.4489
1 Circle Internet(CRCLON) in MGA
Ar643,030.6968
1 Circle Internet(CRCLON) in MOP
P1,136.88
1 Circle Internet(CRCLON) in MVR
2,174.283
1 Circle Internet(CRCLON) in MWK
MK246,718.5921
1 Circle Internet(CRCLON) in MZN
MT9,080.829
1 Circle Internet(CRCLON) in NPR
रु19,950.8229
1 Circle Internet(CRCLON) in PYG
1,007,844.12
1 Circle Internet(CRCLON) in RWF
Fr205,917.39
1 Circle Internet(CRCLON) in SBD
$1,173.8286
1 Circle Internet(CRCLON) in SCR
1,986.6978
1 Circle Internet(CRCLON) in SRD
$5,646.0303
1 Circle Internet(CRCLON) in SVC
$1,242.0414
1 Circle Internet(CRCLON) in SZL
L2,448.5553
1 Circle Internet(CRCLON) in TMT
m498.8061
1 Circle Internet(CRCLON) in TND
د.ت416.52441
1 Circle Internet(CRCLON) in TTD
$963.5058
1 Circle Internet(CRCLON) in UGX
Sh495,111.24
1 Circle Internet(CRCLON) in XAF
Fr80,150.04
1 Circle Internet(CRCLON) in XCD
$383.697
1 Circle Internet(CRCLON) in XOF
Fr80,150.04
1 Circle Internet(CRCLON) in XPF
Fr14,495.22
1 Circle Internet(CRCLON) in BWP
P2,027.9097
1 Circle Internet(CRCLON) in BZD
$285.6411
1 Circle Internet(CRCLON) in CVE
$13,534.5564
1 Circle Internet(CRCLON) in DJF
Fr25,153.47
1 Circle Internet(CRCLON) in DOP
$9,103.5666
1 Circle Internet(CRCLON) in DZD
د.ج18,498.4587
1 Circle Internet(CRCLON) in FJD
$322.5897
1 Circle Internet(CRCLON) in GNF
Fr1,235,646.45
1 Circle Internet(CRCLON) in GTQ
Q1,087.1415
1 Circle Internet(CRCLON) in GYD
$29,729.412
1 Circle Internet(CRCLON) in ISK
kr17,479.53

Circle Internet Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Circle Internet sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Circle Internet Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Circle Internet

Wie viel ist Circle Internet (CRCLON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRCLON in USD beträgt 142.11 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRCLON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRCLON-zu-USD-Preis beträgt $ 142.11. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Circle Internet?
Die Marktkapitalisierung von CRCLON beträgt $ 1.79M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRCLON?
Das Umlaufangebot von CRCLON beträgt 12.61K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRCLON?
CRCLON erreichte einen Allzeithochpreis von 157.6281918017911 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRCLON?
CRCLON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 108.2495922443734 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRCLON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRCLON beträgt $ 56.74K USD.
Wird CRCLON dieses Jahr noch steigen?
CRCLON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRCLON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:30 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CRCLON-zu-USD-Rechner

Menge

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 142.11 USD

CRCLON handeln

CRCLON/USDT
$142.11
$142.11$142.11
+1.07%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.30
$3,957.30$3,957.30

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05012
$0.05012$0.05012

-26.93%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0354
$6.0354$6.0354

-17.79%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

+1.16%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.41
$111,820.41$111,820.41

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.30
$3,957.30$3,957.30

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6337
$2.6337$2.6337

+1.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.12
$194.12$194.12

+1.16%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

+0.45%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1000
$1.1000$1.1000

+1,733.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000105
$0.000000000000105$0.000000000000105

+5.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052526
$0.052526$0.052526

+6,903.46%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1355
$0.1355$0.1355

-87.48%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1000
$1.1000$1.1000

+1,733.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15957
$0.15957$0.15957

+95.31%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03389
$0.03389$0.03389

+37.42%