Der Echtzeitpreis von Coinbase xStock beträgt heute 355.4 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COINX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COINX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Coinbase xStock Logo

Coinbase xStock Kurs(COINX)

1 COINX zu USD Echtzeitpreis:

-0.22%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:52:54 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.15%

-0.22%

+5.62%

+5.62%

Der Echtzeitpreis von Coinbase xStock (COINX) beträgt $ 355.4. In den letzten 24 Stunden wurde COINX zwischen einem Tiefstpreis von $ 353 und einem Höchstpreis von $ 357.85 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COINX liegt bei $ 444.5539034948311, der bisherige Tiefstpreis bei $ 292.4649785882087.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COINX im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Coinbase xStock (COINX) Marktinformationen

No.1166

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Coinbase xStock beträgt $ 9.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 62.98K. Das Umlaufangebot von COINX liegt bei 27.00K, das Gesamtangebot bei 26999.99653448. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.60M.

Coinbase xStock (COINX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Coinbase xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.7836-0.22%
30 Tage$ +47.45+15.40%
60 Tage$ +47.38+15.38%
90 Tage$ -40.42-10.22%
Coinbase xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete COINX eine Veränderung von $ -0.7836 (-0.22%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Coinbase xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +47.45(+15.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Coinbase xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete COINX eine Veränderung von $ +47.38 (+15.38%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Coinbase xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -40.42 (-10.22%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Coinbase xStock (COINX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Coinbase xStock-Preisverlauf an.

Was ist Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Coinbase xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- COINX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Coinbase xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Coinbase xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Coinbase xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Coinbase xStock (COINX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Coinbase xStock-(COINX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Coinbase xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Coinbase xStock-Preisprognose an!

Coinbase xStock (COINX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Coinbase xStock (COINX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COINX Token!

Wie kauft man Coinbase xStock COINX

Suchen Sie nach wie man Coinbase xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Coinbase xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

COINX zu lokalen Währungen

1 Coinbase xStock(COINX) in VND
9,352,351
1 Coinbase xStock(COINX) in AUD
A$543.762
1 Coinbase xStock(COINX) in GBP
266.55
1 Coinbase xStock(COINX) in EUR
305.644
1 Coinbase xStock(COINX) in USD
$355.4
1 Coinbase xStock(COINX) in MYR
RM1,499.788
1 Coinbase xStock(COINX) in TRY
14,905.476
1 Coinbase xStock(COINX) in JPY
¥54,020.8
1 Coinbase xStock(COINX) in ARS
ARS$529,656.174
1 Coinbase xStock(COINX) in RUB
28,293.394
1 Coinbase xStock(COINX) in INR
31,207.674
1 Coinbase xStock(COINX) in IDR
Rp5,923,330.964
1 Coinbase xStock(COINX) in PHP
20,879.75
1 Coinbase xStock(COINX) in EGP
￡E.16,885.054
1 Coinbase xStock(COINX) in BRL
R$1,912.052
1 Coinbase xStock(COINX) in CAD
C$497.56
1 Coinbase xStock(COINX) in BDT
43,547.162
1 Coinbase xStock(COINX) in NGN
518,830.69
1 Coinbase xStock(COINX) in COP
$1,377,516.184
1 Coinbase xStock(COINX) in ZAR
R.6,134.204
1 Coinbase xStock(COINX) in UAH
14,944.57
1 Coinbase xStock(COINX) in TZS
T.Sh.884,078.824
1 Coinbase xStock(COINX) in VES
Bs75,344.8
1 Coinbase xStock(COINX) in CLP
$334,431.4
1 Coinbase xStock(COINX) in PKR
Rs99,856.738
1 Coinbase xStock(COINX) in KZT
191,382.9
1 Coinbase xStock(COINX) in THB
฿11,603.81
1 Coinbase xStock(COINX) in TWD
NT$10,960.536
1 Coinbase xStock(COINX) in AED
د.إ1,304.318
1 Coinbase xStock(COINX) in CHF
Fr280.766
1 Coinbase xStock(COINX) in HKD
HK$2,757.904
1 Coinbase xStock(COINX) in AMD
֏136,114.646
1 Coinbase xStock(COINX) in MAD
.د.م3,276.788
1 Coinbase xStock(COINX) in MXN
$6,557.13
1 Coinbase xStock(COINX) in SAR
ريال1,332.75
1 Coinbase xStock(COINX) in ETB
Br54,266.026
1 Coinbase xStock(COINX) in KES
KSh45,914.126
1 Coinbase xStock(COINX) in JOD
د.أ251.9786
1 Coinbase xStock(COINX) in PLN
1,297.21
1 Coinbase xStock(COINX) in RON
лв1,553.098
1 Coinbase xStock(COINX) in SEK
kr3,340.76
1 Coinbase xStock(COINX) in BGN
лв597.072
1 Coinbase xStock(COINX) in HUF
Ft119,218.93
1 Coinbase xStock(COINX) in CZK
7,431.414
1 Coinbase xStock(COINX) in KWD
د.ك108.7524
1 Coinbase xStock(COINX) in ILS
1,165.712
1 Coinbase xStock(COINX) in BOB
Bs2,452.26
1 Coinbase xStock(COINX) in AZN
604.18
1 Coinbase xStock(COINX) in TJS
SM3,312.328
1 Coinbase xStock(COINX) in GEL
963.134
1 Coinbase xStock(COINX) in AOA
Kz326,054.622
1 Coinbase xStock(COINX) in BHD
.د.ب133.6304
1 Coinbase xStock(COINX) in BMD
$355.4
1 Coinbase xStock(COINX) in DKK
kr2,281.668
1 Coinbase xStock(COINX) in HNL
L9,290.156
1 Coinbase xStock(COINX) in MUR
16,181.362
1 Coinbase xStock(COINX) in NAD
$6,134.204
1 Coinbase xStock(COINX) in NOK
kr3,554
1 Coinbase xStock(COINX) in NZD
$614.842
1 Coinbase xStock(COINX) in PAB
B/.355.4
1 Coinbase xStock(COINX) in PGK
K1,496.234
1 Coinbase xStock(COINX) in QAR
ر.ق1,293.656
1 Coinbase xStock(COINX) in RSD
дин.35,891.846
1 Coinbase xStock(COINX) in UZS
soʻm4,334,145.648
1 Coinbase xStock(COINX) in ALL
L29,498.2
1 Coinbase xStock(COINX) in ANG
ƒ636.166
1 Coinbase xStock(COINX) in AWG
ƒ636.166
1 Coinbase xStock(COINX) in BBD
$710.8
1 Coinbase xStock(COINX) in BAM
KM597.072
1 Coinbase xStock(COINX) in BIF
Fr1,048,074.6
1 Coinbase xStock(COINX) in BND
$458.466
1 Coinbase xStock(COINX) in BSD
$355.4
1 Coinbase xStock(COINX) in JMD
$56,988.39
1 Coinbase xStock(COINX) in KHR
1,433,061.65
1 Coinbase xStock(COINX) in KMF
Fr150,689.6
1 Coinbase xStock(COINX) in LAK
7,726,086.802
1 Coinbase xStock(COINX) in LKR
රු107,924.318
1 Coinbase xStock(COINX) in MDL
L6,038.246
1 Coinbase xStock(COINX) in MGA
Ar1,608,142.352
1 Coinbase xStock(COINX) in MOP
P2,843.2
1 Coinbase xStock(COINX) in MVR
5,437.62
1 Coinbase xStock(COINX) in MWK
MK617,013.494
1 Coinbase xStock(COINX) in MZN
MT22,710.06
1 Coinbase xStock(COINX) in NPR
रु49,894.606
1 Coinbase xStock(COINX) in PYG
2,520,496.8
1 Coinbase xStock(COINX) in RWF
Fr514,974.6
1 Coinbase xStock(COINX) in SBD
$2,935.604
1 Coinbase xStock(COINX) in SCR
4,968.492
1 Coinbase xStock(COINX) in SRD
$14,120.042
1 Coinbase xStock(COINX) in SVC
$3,106.196
1 Coinbase xStock(COINX) in SZL
L6,123.542
1 Coinbase xStock(COINX) in TMT
m1,247.454
1 Coinbase xStock(COINX) in TND
د.ت1,041.6774
1 Coinbase xStock(COINX) in TTD
$2,409.612
1 Coinbase xStock(COINX) in UGX
Sh1,238,213.6
1 Coinbase xStock(COINX) in XAF
Fr200,445.6
1 Coinbase xStock(COINX) in XCD
$959.58
1 Coinbase xStock(COINX) in XOF
Fr200,445.6
1 Coinbase xStock(COINX) in XPF
Fr36,250.8
1 Coinbase xStock(COINX) in BWP
P5,071.558
1 Coinbase xStock(COINX) in BZD
$714.354
1 Coinbase xStock(COINX) in CVE
$33,848.296
1 Coinbase xStock(COINX) in DJF
Fr62,905.8
1 Coinbase xStock(COINX) in DOP
$22,766.924
1 Coinbase xStock(COINX) in DZD
د.ج46,262.418
1 Coinbase xStock(COINX) in FJD
$806.758
1 Coinbase xStock(COINX) in GNF
Fr3,090,203
1 Coinbase xStock(COINX) in GTQ
Q2,718.81
1 Coinbase xStock(COINX) in GYD
$74,349.68
1 Coinbase xStock(COINX) in ISK
kr43,714.2

Coinbase xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Coinbase xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Coinbase xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Coinbase xStock

Wie viel ist Coinbase xStock (COINX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COINX in USD beträgt 355.4 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COINX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COINX-zu-USD-Preis beträgt $ 355.4. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Coinbase xStock?
Die Marktkapitalisierung von COINX beträgt $ 9.60M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COINX?
Das Umlaufangebot von COINX beträgt 27.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COINX?
COINX erreichte einen Allzeithochpreis von 444.5539034948311 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COINX?
COINX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 292.4649785882087 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COINX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COINX beträgt $ 62.98K USD.
Wird COINX dieses Jahr noch steigen?
COINX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COINX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Coinbase xStock (COINX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

