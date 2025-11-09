Alliance Games (COA) Tokenomics

Alliance Games (COA) Tokenomics

Alliance Games (COA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Alliance Games (COA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.16M
Gesamtangebot:
$ 2.00B
Umlaufangebot:
$ 414.42M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 5.60M
Allzeithoch:
$ 0.027
Allzeittief:
$ 0.002555577236628028
Aktueller Preis:
$ 0.0028
Alliance Games (COA)-Informationen

Alliance Games ist ein dezentrales Netzwerk, das KI-gestützte Spieleentwicklung, ein blockchain-integriertes Multiplayer-Netzwerk und ein verteiltes Worker-Node-System kombiniert, um die Art und Weise, wie Spiele entwickelt, gehostet und monetarisiert werden, neu zu definieren. Der native Token $COA treibt das gesamte Ökosystem an – Entwickler nutzen ihn, um auf die Infrastruktur zuzugreifen, Node-Betreiber erhalten damit Belohnungen, und Benutzer können ihn staken, zur Governance beitragen und Premium-Funktionen freischalten.

Offizielle Website:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Alliance Games (COA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Alliance Games (COA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von COA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele COA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von COA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COA -Tokens!

So kaufen Sie COA

Möchten Sie Alliance Games (COA) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf COA, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Alliance Games (COA)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von COA hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

COA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich COA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose COA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

