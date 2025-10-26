Der Echtzeitpreis von Alliance Games beträgt heute 0.00494 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Alliance Games beträgt heute 0.00494 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Alliance Games Logo

Alliance Games Kurs(COA)

1 COA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00494
$0.00494$0.00494
-3.32%1D
USD
Alliance Games (COA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:52:33 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00465
$ 0.00465$ 0.00465
24H Tief
$ 0.0052
$ 0.0052$ 0.0052
24H Hoch

$ 0.00465
$ 0.00465$ 0.00465

$ 0.0052
$ 0.0052$ 0.0052

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

-1.60%

-3.32%

-37.08%

-37.08%

Der Echtzeitpreis von Alliance Games (COA) beträgt $ 0.00494. In den letzten 24 Stunden wurde COA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00465 und einem Höchstpreis von $ 0.0052 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COA liegt bei $ 0.03474769210606202, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.003300711612594677.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COA im letzten Stunde um -1.60%, in den letzten 24 Stunden um -3.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alliance Games (COA) Marktinformationen

No.1819

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 9.88M
$ 9.88M$ 9.88M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alliance Games beträgt $ 2.05M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 3.59K. Das Umlaufangebot von COA liegt bei 414.42M, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.88M.

Alliance Games (COA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Alliance Games für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0001696-3.32%
30 Tage$ +0.0014+39.54%
60 Tage$ -0.00017-3.33%
90 Tage$ -0.00611-55.30%
Alliance Games-Preisänderung heute

Heute verzeichnete COA eine Veränderung von $ -0.0001696 (-3.32%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Alliance Games 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0014(+39.54%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Alliance Games 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete COA eine Veränderung von $ -0.00017 (-3.33%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Alliance Games 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00611 (-55.30%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Alliance Games (COA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Alliance Games-Preisverlauf an.

Was ist Alliance Games (COA)

Alliance Games ist ein dezentrales Netzwerk, das KI-gestützte Spieleentwicklung, ein blockchain-integriertes Multiplayer-Netzwerk und ein verteiltes Worker-Node-System kombiniert, um die Art und Weise, wie Spiele entwickelt, gehostet und monetarisiert werden, neu zu definieren. Der native Token $COA treibt das gesamte Ökosystem an – Entwickler nutzen ihn, um auf die Infrastruktur zuzugreifen, Node-Betreiber erhalten damit Belohnungen, und Benutzer können ihn staken, zur Governance beitragen und Premium-Funktionen freischalten.

Alliance Games ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Alliance Games Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- COA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Alliance Games auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Alliance Games-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Alliance Games-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Alliance Games (COA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Alliance Games-(COA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Alliance Games zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Alliance Games-Preisprognose an!

Alliance Games (COA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Alliance Games (COA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COA Token!

Wie kauft man Alliance Games COA

Suchen Sie nach wie man Alliance Games kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Alliance Games direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Alliance Games Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Alliance Games sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Alliance Games Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Alliance Games

Wie viel ist Alliance Games (COA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COA in USD beträgt 0.00494 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00494. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alliance Games?
Die Marktkapitalisierung von COA beträgt $ 2.05M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COA?
Das Umlaufangebot von COA beträgt 414.42M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COA?
COA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03474769210606202 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COA?
COA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.003300711612594677 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COA beträgt $ 3.59K USD.
Wird COA dieses Jahr noch steigen?
COA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:52:33 (UTC+8)

Alliance Games (COA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

