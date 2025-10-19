Clip Coin Kurs(CLIP)
Der Echtzeitpreis von Clip Coin (CLIP) beträgt $ 0.00001889. In den letzten 24 Stunden wurde CLIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001754 und einem Höchstpreis von $ 0.00002116 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLIP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLIP im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clip Coin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.30K. Das Umlaufangebot von CLIP liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Clip Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ -0.0000005782
|-2.97%
|30 Tage
|$ -0.0000274
|-59.20%
|60 Tage
|$ -0.00248111
|-99.25%
|90 Tage
|$ -0.00248111
|-99.25%
Heute verzeichnete CLIP eine Veränderung von $ -0.0000005782 (-2.97%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000274(-59.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CLIP eine Veränderung von $ -0.00248111 (-99.25%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00248111 (-99.25%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Clip Coin (CLIP) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Clip Coin-Preisverlauf an.
Anreizsystem für Livestream-Content-Editing basierend auf dem @Pumpdotfun-Ökosystem.
Clip Coin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Clip Coin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- CLIP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Clip Coin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Clip Coin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird Clip Coin (CLIP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Clip Coin-(CLIP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Clip Coin zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Clip Coin-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Clip Coin (CLIP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CLIP Token!
Suchen Sie nach wie man Clip Coin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Clip Coin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von Clip Coin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
