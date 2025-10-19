Der Echtzeitpreis von Clip Coin beträgt heute 0.00001889 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CLIP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CLIP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Clip Coin beträgt heute 0.00001889 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CLIP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CLIP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CLIP

CLIP-Preisinformationen

CLIP-Tokenökonomie

CLIP-Preisprognose

CLIP Verlauf

CLIP Kaufanleitung

CLIP-zu-Fiat-Währungsrechner

CLIP Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Clip Coin Logo

Clip Coin Kurs(CLIP)

1 CLIP zu USD Echtzeitpreis:

$0.00001889
$0.00001889$0.00001889
-2.97%1D
USD
Clip Coin (CLIP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:31:10 (UTC+8)

Clip Coin (CLIP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001754
$ 0.00001754$ 0.00001754
24H Tief
$ 0.00002116
$ 0.00002116$ 0.00002116
24H Hoch

$ 0.00001754
$ 0.00001754$ 0.00001754

$ 0.00002116
$ 0.00002116$ 0.00002116

--
----

--
----

+0.47%

-2.97%

-0.53%

-0.53%

Der Echtzeitpreis von Clip Coin (CLIP) beträgt $ 0.00001889. In den letzten 24 Stunden wurde CLIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001754 und einem Höchstpreis von $ 0.00002116 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLIP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLIP im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Clip Coin (CLIP) Marktinformationen

--
----

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clip Coin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.30K. Das Umlaufangebot von CLIP liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Clip Coin (CLIP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Clip Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000005782-2.97%
30 Tage$ -0.0000274-59.20%
60 Tage$ -0.00248111-99.25%
90 Tage$ -0.00248111-99.25%
Clip Coin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CLIP eine Veränderung von $ -0.0000005782 (-2.97%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Clip Coin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000274(-59.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Clip Coin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CLIP eine Veränderung von $ -0.00248111 (-99.25%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Clip Coin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00248111 (-99.25%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Clip Coin (CLIP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Clip Coin-Preisverlauf an.

Was ist Clip Coin (CLIP)

Anreizsystem für Livestream-Content-Editing basierend auf dem @Pumpdotfun-Ökosystem.

Clip Coin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Clip Coin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CLIP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Clip Coin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Clip Coin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Clip Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Clip Coin (CLIP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Clip Coin-(CLIP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Clip Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Clip Coin-Preisprognose an!

Clip Coin (CLIP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Clip Coin (CLIP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CLIP Token!

Wie kauft man Clip Coin CLIP

Suchen Sie nach wie man Clip Coin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Clip Coin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CLIP zu lokalen Währungen

1 Clip Coin(CLIP) in VND
0.49709035
1 Clip Coin(CLIP) in AUD
A$0.0000289017
1 Clip Coin(CLIP) in GBP
0.0000139786
1 Clip Coin(CLIP) in EUR
0.0000160565
1 Clip Coin(CLIP) in USD
$0.00001889
1 Clip Coin(CLIP) in MYR
RM0.0000797158
1 Clip Coin(CLIP) in TRY
0.0007909243
1 Clip Coin(CLIP) in JPY
¥0.0028335
1 Clip Coin(CLIP) in ARS
ARS$0.0266430227
1 Clip Coin(CLIP) in RUB
0.0015380238
1 Clip Coin(CLIP) in INR
0.0016626978
1 Clip Coin(CLIP) in IDR
Rp0.3148332074
1 Clip Coin(CLIP) in PHP
0.0010978868
1 Clip Coin(CLIP) in EGP
￡E.0.0008974639
1 Clip Coin(CLIP) in BRL
R$0.000102006
1 Clip Coin(CLIP) in CAD
C$0.000026446
1 Clip Coin(CLIP) in BDT
0.0023077913
1 Clip Coin(CLIP) in NGN
0.0277792562
1 Clip Coin(CLIP) in COP
$0.07293429
1 Clip Coin(CLIP) in ZAR
R.0.0003279304
1 Clip Coin(CLIP) in UAH
0.0007907354
1 Clip Coin(CLIP) in TZS
T.Sh.0.0466418657
1 Clip Coin(CLIP) in VES
Bs0.00379689
1 Clip Coin(CLIP) in CLP
$0.01815329
1 Clip Coin(CLIP) in PKR
Rs0.0053632488
1 Clip Coin(CLIP) in KZT
0.0101941774
1 Clip Coin(CLIP) in THB
฿0.0006199698
1 Clip Coin(CLIP) in TWD
NT$0.0005786007
1 Clip Coin(CLIP) in AED
د.إ0.0000693263
1 Clip Coin(CLIP) in CHF
Fr0.0000149231
1 Clip Coin(CLIP) in HKD
HK$0.0001467753
1 Clip Coin(CLIP) in AMD
֏0.007276428
1 Clip Coin(CLIP) in MAD
.د.م0.0001732213
1 Clip Coin(CLIP) in MXN
$0.0003470093
1 Clip Coin(CLIP) in SAR
ريال0.0000708375
1 Clip Coin(CLIP) in ETB
Br0.0028159323
1 Clip Coin(CLIP) in KES
KSh0.0024471995
1 Clip Coin(CLIP) in JOD
د.أ0.00001339301
1 Clip Coin(CLIP) in PLN
0.0000687596
1 Clip Coin(CLIP) in RON
лв0.0000823604
1 Clip Coin(CLIP) in SEK
kr0.0001785105
1 Clip Coin(CLIP) in BGN
лв0.0000315463
1 Clip Coin(CLIP) in HUF
Ft0.0063366505
1 Clip Coin(CLIP) in CZK
0.0003936676
1 Clip Coin(CLIP) in KWD
د.ك0.00000579923
1 Clip Coin(CLIP) in ILS
0.000062337
1 Clip Coin(CLIP) in BOB
Bs0.0001309077
1 Clip Coin(CLIP) in AZN
0.000032113
1 Clip Coin(CLIP) in TJS
SM0.0001747325
1 Clip Coin(CLIP) in GEL
0.000051003
1 Clip Coin(CLIP) in AOA
Kz0.0173143851
1 Clip Coin(CLIP) in BHD
.د.ب0.00000714042
1 Clip Coin(CLIP) in BMD
$0.00001889
1 Clip Coin(CLIP) in DKK
kr0.000120896
1 Clip Coin(CLIP) in HNL
L0.0004975626
1 Clip Coin(CLIP) in MUR
0.0008506167
1 Clip Coin(CLIP) in NAD
$0.0003303861
1 Clip Coin(CLIP) in NOK
kr0.0001900334
1 Clip Coin(CLIP) in NZD
$0.0000328686
1 Clip Coin(CLIP) in PAB
B/.0.00001889
1 Clip Coin(CLIP) in PGK
K0.0000806603
1 Clip Coin(CLIP) in QAR
ر.ق0.0000689485
1 Clip Coin(CLIP) in RSD
дин.0.0018995784
1 Clip Coin(CLIP) in UZS
soʻm0.2303658168
1 Clip Coin(CLIP) in ALL
L0.0015661699
1 Clip Coin(CLIP) in ANG
ƒ0.0000338131
1 Clip Coin(CLIP) in AWG
ƒ0.000034002
1 Clip Coin(CLIP) in BBD
$0.00003778
1 Clip Coin(CLIP) in BAM
KM0.0000315463
1 Clip Coin(CLIP) in BIF
Fr0.05587662
1 Clip Coin(CLIP) in BND
$0.0000243681
1 Clip Coin(CLIP) in BSD
$0.00001889
1 Clip Coin(CLIP) in JMD
$0.0030452569
1 Clip Coin(CLIP) in KHR
0.0761692025
1 Clip Coin(CLIP) in KMF
Fr0.00797158
1 Clip Coin(CLIP) in LAK
0.4106521657
1 Clip Coin(CLIP) in LKR
රු0.0057363263
1 Clip Coin(CLIP) in MDL
L0.0003164075
1 Clip Coin(CLIP) in MGA
Ar0.0843302492
1 Clip Coin(CLIP) in MOP
P0.0001514978
1 Clip Coin(CLIP) in MVR
0.000289017
1 Clip Coin(CLIP) in MWK
MK0.0328521657
1 Clip Coin(CLIP) in MZN
MT0.0012072599
1 Clip Coin(CLIP) in NPR
रु0.0026684014
1 Clip Coin(CLIP) in PYG
0.13491238
1 Clip Coin(CLIP) in RWF
Fr0.02748495
1 Clip Coin(CLIP) in SBD
$0.0001554647
1 Clip Coin(CLIP) in SCR
0.0002623821
1 Clip Coin(CLIP) in SRD
$0.0007444549
1 Clip Coin(CLIP) in SVC
$0.0001656653
1 Clip Coin(CLIP) in SZL
L0.0003301972
1 Clip Coin(CLIP) in TMT
m0.000066115
1 Clip Coin(CLIP) in TND
د.ت0.00005530992
1 Clip Coin(CLIP) in TTD
$0.000128452
1 Clip Coin(CLIP) in UGX
Sh0.06626612
1 Clip Coin(CLIP) in XAF
Fr0.01061618
1 Clip Coin(CLIP) in XCD
$0.000051003
1 Clip Coin(CLIP) in XOF
Fr0.01061618
1 Clip Coin(CLIP) in XPF
Fr0.00192678
1 Clip Coin(CLIP) in BWP
P0.0002538816
1 Clip Coin(CLIP) in BZD
$0.0000379689
1 Clip Coin(CLIP) in CVE
$0.001786994
1 Clip Coin(CLIP) in DJF
Fr0.00336242
1 Clip Coin(CLIP) in DOP
$0.0011981927
1 Clip Coin(CLIP) in DZD
د.ج0.0024483329
1 Clip Coin(CLIP) in FJD
$0.0000428803
1 Clip Coin(CLIP) in GNF
Fr0.16424855
1 Clip Coin(CLIP) in GTQ
Q0.0001450752
1 Clip Coin(CLIP) in GYD
$0.0039633109
1 Clip Coin(CLIP) in ISK
kr0.00228569

Clip Coin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Clip Coin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Clip Coin

Wie viel ist Clip Coin (CLIP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CLIP in USD beträgt 0.00001889 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CLIP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CLIP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001889. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Clip Coin?
Die Marktkapitalisierung von CLIP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CLIP?
Das Umlaufangebot von CLIP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CLIP?
CLIP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CLIP?
CLIP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CLIP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CLIP beträgt $ 54.30K USD.
Wird CLIP dieses Jahr noch steigen?
CLIP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CLIP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:31:10 (UTC+8)

Clip Coin (CLIP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-18 16:36:53Branchen-Updates
Krypto Fear & Greed Index aktuell bei 23, immer noch in der extremen Angstzone
10-18 09:33:00Branchen-Updates
24-Stunden globale Liquidationen steigen auf 1,02 Milliarden US-Dollar, Bitcoin erreicht niedrigsten Preis seit Anfang Juli
10-17 19:52:08Branchen-Updates
Globale Risikoaversion steigt aufgrund von Problemen mit notleidenden Krediten bei zwei US-Banken
10-17 14:38:57Branchen-Updates
US-Kryptowährungsaktien verzeichnen breiten Rückgang, MSTR um 4,35% gefallen, SOL Treasury-Aktie HSDT um 36,49% gefallen
10-17 08:10:00Branchen-Updates
Die Bitcoin-Rendite im Oktober dieses Jahres wird vorläufig mit -4,74% angegeben, während die bisherige historische Durchschnittsrendite bei 21,89% lag
10-17 04:42:12Branchen-Updates
In den letzten 24 Stunden überstiegen die globalen Liquidationen 500 Millionen Dollar, hauptsächlich Long-Positionen

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CLIP-zu-USD-Rechner

Menge

CLIP
CLIP
USD
USD

1 CLIP = 0.00001889 USD

CLIP handeln

CLIP/USDT
$0.00001889
$0.00001889$0.00001889
-3.11%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr