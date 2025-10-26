Der Echtzeitpreis von Cirrca beträgt heute 0.00112 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CIRRCA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CIRRCA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cirrca beträgt heute 0.00112 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CIRRCA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CIRRCA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Cirrca Logo

Cirrca Kurs(CIRRCA)

1 CIRRCA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00112
$0.00112$0.00112
-22.75%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:35:18 (UTC+8)

Cirrca (CIRRCA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102
24H Tief
$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152
24H Hoch

$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102

$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152

--
----

--
----

-9.68%

-22.75%

-58.52%

-58.52%

Der Echtzeitpreis von Cirrca (CIRRCA) beträgt $ 0.00112. In den letzten 24 Stunden wurde CIRRCA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00102 und einem Höchstpreis von $ 0.00152 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CIRRCA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CIRRCA im letzten Stunde um -9.68%, in den letzten 24 Stunden um -22.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -58.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cirrca (CIRRCA) Marktinformationen

--
----

$ 14.69K
$ 14.69K$ 14.69K

$ 112.00K
$ 112.00K$ 112.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cirrca beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 14.69K. Das Umlaufangebot von CIRRCA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 112.00K.

Cirrca (CIRRCA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Cirrca für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003298-22.75%
30 Tage$ -0.00888-88.80%
60 Tage$ -0.00888-88.80%
90 Tage$ -0.00888-88.80%
Cirrca-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CIRRCA eine Veränderung von $ -0.0003298 (-22.75%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Cirrca 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00888(-88.80%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Cirrca 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CIRRCA eine Veränderung von $ -0.00888 (-88.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Cirrca 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00888 (-88.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Cirrca (CIRRCA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Cirrca-Preisverlauf an.

Was ist Cirrca (CIRRCA)

Cirrca ermöglicht das Staking von tokenisierten Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Rohstoffen, Krypto und anderen realen Vermögenswerten, um flexible passive Renditen und Belohnungen freizuschalten.

Cirrca ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Cirrca Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CIRRCA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Cirrca auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Cirrca-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Cirrca-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cirrca (CIRRCA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cirrca-(CIRRCA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cirrca zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cirrca-Preisprognose an!

Cirrca (CIRRCA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cirrca (CIRRCA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CIRRCA Token!

Wie kauft man Cirrca CIRRCA

Suchen Sie nach wie man Cirrca kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Cirrca direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Cirrca Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cirrca sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Cirrca Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Cirrca

Wie viel ist Cirrca (CIRRCA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CIRRCA in USD beträgt 0.00112 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CIRRCA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CIRRCA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00112. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cirrca?
Die Marktkapitalisierung von CIRRCA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CIRRCA?
Das Umlaufangebot von CIRRCA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CIRRCA?
CIRRCA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CIRRCA?
CIRRCA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CIRRCA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CIRRCA beträgt $ 14.69K USD.
Wird CIRRCA dieses Jahr noch steigen?
CIRRCA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CIRRCA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:35:18 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

