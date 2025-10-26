CarFi Kurs(CARFI)
Der Echtzeitpreis von CarFi (CARFI) beträgt $ 0.4689. In den letzten 24 Stunden wurde CARFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.4399 und einem Höchstpreis von $ 0.4798 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CARFI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CARFI im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +4.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von CarFi beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 44.70K. Das Umlaufangebot von CARFI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.89M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von CarFi für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.021476
|+4.80%
|30 Tage
|$ +0.2949
|+169.48%
|60 Tage
|$ +0.3189
|+212.60%
|90 Tage
|$ +0.3189
|+212.60%
Heute verzeichnete CARFI eine Veränderung von $ +0.021476 (+4.80%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.2949(+169.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CARFI eine Veränderung von $ +0.3189 (+212.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.3189 (+212.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von CarFi (CARFI) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem CarFi-Preisverlauf an.
CarFi ist eine Infrastrukturplattform, die für die Ausgabe und den Handel von Real-World-Assets (RWA) entwickelt wurde und die On-Chain-Darstellung, Verifizierung und Zirkulation verschiedener rechtlich durchsetzbarer Real-World-Assets ermöglicht.
CarFi ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre CarFi Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- CARFI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu CarFi auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr CarFi-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird CarFi (CARFI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CarFi-(CARFI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CarFi zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die CarFi-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von CarFi (CARFI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CARFI Token!
Suchen Sie nach wie man CarFi kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können CarFi direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von CarFi sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
