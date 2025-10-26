Der Echtzeitpreis von CarFi beträgt heute 0.4689 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CARFI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CARFI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CarFi beträgt heute 0.4689 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CARFI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CARFI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 CARFI zu USD Echtzeitpreis:

$0.4689
$0.4689$0.4689
+4.80%1D
USD
CarFi (CARFI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:12 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.4399
$ 0.4399$ 0.4399
24H Tief
$ 0.4798
$ 0.4798$ 0.4798
24H Hoch

$ 0.4399
$ 0.4399$ 0.4399

$ 0.4798
$ 0.4798$ 0.4798

--
----

--
----

+0.19%

+4.80%

+24.04%

+24.04%

Der Echtzeitpreis von CarFi (CARFI) beträgt $ 0.4689. In den letzten 24 Stunden wurde CARFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.4399 und einem Höchstpreis von $ 0.4798 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CARFI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CARFI im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +4.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CarFi (CARFI) Marktinformationen

--
----

$ 44.70K
$ 44.70K$ 44.70K

$ 46.89M
$ 46.89M$ 46.89M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CarFi beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 44.70K. Das Umlaufangebot von CARFI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.89M.

CarFi (CARFI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von CarFi für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.021476+4.80%
30 Tage$ +0.2949+169.48%
60 Tage$ +0.3189+212.60%
90 Tage$ +0.3189+212.60%
CarFi-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CARFI eine Veränderung von $ +0.021476 (+4.80%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

CarFi 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.2949(+169.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

CarFi 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CARFI eine Veränderung von $ +0.3189 (+212.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

CarFi 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.3189 (+212.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von CarFi (CARFI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem CarFi-Preisverlauf an.

Was ist CarFi (CARFI)

CarFi ist eine Infrastrukturplattform, die für die Ausgabe und den Handel von Real-World-Assets (RWA) entwickelt wurde und die On-Chain-Darstellung, Verifizierung und Zirkulation verschiedener rechtlich durchsetzbarer Real-World-Assets ermöglicht.

CarFi ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre CarFi Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CARFI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu CarFi auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr CarFi-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

CarFi-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CarFi (CARFI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CarFi-(CARFI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CarFi zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CarFi-Preisprognose an!

CarFi (CARFI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CarFi (CARFI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CARFI Token!

Wie kauft man CarFi CARFI

Suchen Sie nach wie man CarFi kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können CarFi direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CARFI zu lokalen Währungen

CarFi Ressource

Für ein tieferes Verständnis von CarFi sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle CarFi Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu CarFi

Wie viel ist CarFi (CARFI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CARFI in USD beträgt 0.4689 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CARFI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CARFI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.4689. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CarFi?
Die Marktkapitalisierung von CARFI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CARFI?
Das Umlaufangebot von CARFI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CARFI?
CARFI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CARFI?
CARFI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CARFI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CARFI beträgt $ 44.70K USD.
Wird CARFI dieses Jahr noch steigen?
CARFI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CARFI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:12 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

