Openverse Network (BTG) Tokenomics

Openverse Network (BTG) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Openverse Network (BTG), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:00:13 (UTC+8)
USD

Openverse Network (BTG) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Openverse Network (BTG), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 14.01M
$ 14.01M$ 14.01M
Gesamtangebot:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Umlaufangebot:
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 147.48M
$ 147.48M$ 147.48M
Allzeithoch:
$ 19
$ 19$ 19
Allzeittief:
$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058
Aktueller Preis:
$ 7.374
$ 7.374$ 7.374

Openverse Network (BTG)-Informationen

Openverse Network ist ein Layer-0-Hub-Netzwerk auf Basis von Blockchain-Technologie. Aufbauend auf bestehenden Blockchain-Frameworks führt es das Konzept eines „vollständig offenen, protokollbasierten Cross-Chain“-Systems ein. Ziel ist es, „den Transfer von Werten (Token/NFTs/Nachrichten) zwischen verschiedenen Blockchains und dem traditionellen Internet so einfach zu machen wie das Versenden einer E-Mail.“

Offizielle Website:
https://www.openverse.network
Whitepaper:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Openverse Network (BTG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Openverse Network (BTG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BTG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BTG-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BTG verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BTG -Tokens!

So kaufen Sie BTG

Möchten Sie Openverse Network (BTG) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf BTG, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Openverse Network (BTG)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von BTG hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

BTG Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BTG entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BTG kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung