Der Echtzeitpreis von Openverse Network beträgt heute 14.8 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BTG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BTG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Openverse Network beträgt heute 14.8 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BTG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BTG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BTG

BTG-Preisinformationen

BTG-Whitepaper

Offizielle BTG-Website

BTG-Tokenökonomie

BTG-Preisprognose

BTG Verlauf

BTG Kaufanleitung

BTG-zu-Fiat-Währungsrechner

BTG Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Openverse Network Logo

Openverse Network Kurs(BTG)

1 BTG zu USD Echtzeitpreis:

$14.8
$14.8$14.8
-3.24%1D
USD
Openverse Network (BTG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:50:52 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 14
$ 14$ 14
24H Tief
$ 16.194
$ 16.194$ 16.194
24H Hoch

$ 14
$ 14$ 14

$ 16.194
$ 16.194$ 16.194

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-0.38%

-3.23%

+28.02%

+28.02%

Der Echtzeitpreis von Openverse Network (BTG) beträgt $ 14.8. In den letzten 24 Stunden wurde BTG zwischen einem Tiefstpreis von $ 14 und einem Höchstpreis von $ 16.194 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTG liegt bei $ 18.80127296990911, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3.477213386513058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTG im letzten Stunde um -0.38%, in den letzten 24 Stunden um -3.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Openverse Network (BTG) Marktinformationen

No.738

$ 28.12M
$ 28.12M$ 28.12M

$ 546.23K
$ 546.23K$ 546.23K

$ 296.00M
$ 296.00M$ 296.00M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Openverse Network beträgt $ 28.12M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 546.23K. Das Umlaufangebot von BTG liegt bei 1.90M, das Gesamtangebot bei 20000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 296.00M.

Openverse Network (BTG)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Openverse Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.49558-3.23%
30 Tage$ +13.3+886.66%
60 Tage$ +13.3+886.66%
90 Tage$ +13.3+886.66%
Openverse Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BTG eine Veränderung von $ -0.49558 (-3.23%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Openverse Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +13.3(+886.66%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Openverse Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BTG eine Veränderung von $ +13.3 (+886.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Openverse Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +13.3 (+886.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Openverse Network (BTG) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Openverse Network-Preisverlauf an.

Was ist Openverse Network (BTG)

Openverse Network ist ein Layer-0-Hub-Netzwerk auf Basis von Blockchain-Technologie. Aufbauend auf bestehenden Blockchain-Frameworks führt es das Konzept eines „vollständig offenen, protokollbasierten Cross-Chain“-Systems ein. Ziel ist es, „den Transfer von Werten (Token/NFTs/Nachrichten) zwischen verschiedenen Blockchains und dem traditionellen Internet so einfach zu machen wie das Versenden einer E-Mail.“

Openverse Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Openverse Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BTG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Openverse Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Openverse Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Openverse Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Openverse Network (BTG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Openverse Network-(BTG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Openverse Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Openverse Network-Preisprognose an!

Openverse Network (BTG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Openverse Network (BTG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BTG Token!

Wie kauft man Openverse Network BTG

Suchen Sie nach wie man Openverse Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Openverse Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BTG zu lokalen Währungen

1 Openverse Network(BTG) in VND
389,462
1 Openverse Network(BTG) in AUD
A$22.644
1 Openverse Network(BTG) in GBP
11.1
1 Openverse Network(BTG) in EUR
12.728
1 Openverse Network(BTG) in USD
$14.8
1 Openverse Network(BTG) in MYR
RM62.456
1 Openverse Network(BTG) in TRY
620.712
1 Openverse Network(BTG) in JPY
¥2,249.6
1 Openverse Network(BTG) in ARS
ARS$22,056.588
1 Openverse Network(BTG) in RUB
1,178.228
1 Openverse Network(BTG) in INR
1,299.588
1 Openverse Network(BTG) in IDR
Rp246,666.568
1 Openverse Network(BTG) in PHP
869.5
1 Openverse Network(BTG) in EGP
￡E.703.148
1 Openverse Network(BTG) in BRL
R$79.624
1 Openverse Network(BTG) in CAD
C$20.72
1 Openverse Network(BTG) in BDT
1,813.444
1 Openverse Network(BTG) in NGN
21,605.78
1 Openverse Network(BTG) in COP
$57,364.208
1 Openverse Network(BTG) in ZAR
R.255.448
1 Openverse Network(BTG) in UAH
622.34
1 Openverse Network(BTG) in TZS
T.Sh.36,815.888
1 Openverse Network(BTG) in VES
Bs3,137.6
1 Openverse Network(BTG) in CLP
$13,926.8
1 Openverse Network(BTG) in PKR
Rs4,158.356
1 Openverse Network(BTG) in KZT
7,969.8
1 Openverse Network(BTG) in THB
฿483.22
1 Openverse Network(BTG) in TWD
NT$456.432
1 Openverse Network(BTG) in AED
د.إ54.316
1 Openverse Network(BTG) in CHF
Fr11.692
1 Openverse Network(BTG) in HKD
HK$114.848
1 Openverse Network(BTG) in AMD
֏5,668.252
1 Openverse Network(BTG) in MAD
.د.م136.456
1 Openverse Network(BTG) in MXN
$273.06
1 Openverse Network(BTG) in SAR
ريال55.5
1 Openverse Network(BTG) in ETB
Br2,259.812
1 Openverse Network(BTG) in KES
KSh1,912.012
1 Openverse Network(BTG) in JOD
د.أ10.4932
1 Openverse Network(BTG) in PLN
54.02
1 Openverse Network(BTG) in RON
лв64.676
1 Openverse Network(BTG) in SEK
kr139.12
1 Openverse Network(BTG) in BGN
лв24.864
1 Openverse Network(BTG) in HUF
Ft4,964.66
1 Openverse Network(BTG) in CZK
309.468
1 Openverse Network(BTG) in KWD
د.ك4.5288
1 Openverse Network(BTG) in ILS
48.544
1 Openverse Network(BTG) in BOB
Bs102.12
1 Openverse Network(BTG) in AZN
25.16
1 Openverse Network(BTG) in TJS
SM137.936
1 Openverse Network(BTG) in GEL
40.108
1 Openverse Network(BTG) in AOA
Kz13,577.964
1 Openverse Network(BTG) in BHD
.د.ب5.5648
1 Openverse Network(BTG) in BMD
$14.8
1 Openverse Network(BTG) in DKK
kr95.016
1 Openverse Network(BTG) in HNL
L386.872
1 Openverse Network(BTG) in MUR
673.844
1 Openverse Network(BTG) in NAD
$255.448
1 Openverse Network(BTG) in NOK
kr148
1 Openverse Network(BTG) in NZD
$25.604
1 Openverse Network(BTG) in PAB
B/.14.8
1 Openverse Network(BTG) in PGK
K62.308
1 Openverse Network(BTG) in QAR
ر.ق53.872
1 Openverse Network(BTG) in RSD
дин.1,494.652
1 Openverse Network(BTG) in UZS
soʻm180,487.776
1 Openverse Network(BTG) in ALL
L1,228.4
1 Openverse Network(BTG) in ANG
ƒ26.492
1 Openverse Network(BTG) in AWG
ƒ26.492
1 Openverse Network(BTG) in BBD
$29.6
1 Openverse Network(BTG) in BAM
KM24.864
1 Openverse Network(BTG) in BIF
Fr43,645.2
1 Openverse Network(BTG) in BND
$19.092
1 Openverse Network(BTG) in BSD
$14.8
1 Openverse Network(BTG) in JMD
$2,373.18
1 Openverse Network(BTG) in KHR
59,677.3
1 Openverse Network(BTG) in KMF
Fr6,275.2
1 Openverse Network(BTG) in LAK
321,739.124
1 Openverse Network(BTG) in LKR
රු4,494.316
1 Openverse Network(BTG) in MDL
L251.452
1 Openverse Network(BTG) in MGA
Ar66,968.224
1 Openverse Network(BTG) in MOP
P118.4
1 Openverse Network(BTG) in MVR
226.44
1 Openverse Network(BTG) in MWK
MK25,694.428
1 Openverse Network(BTG) in MZN
MT945.72
1 Openverse Network(BTG) in NPR
रु2,077.772
1 Openverse Network(BTG) in PYG
104,961.6
1 Openverse Network(BTG) in RWF
Fr21,445.2
1 Openverse Network(BTG) in SBD
$122.248
1 Openverse Network(BTG) in SCR
206.904
1 Openverse Network(BTG) in SRD
$588.004
1 Openverse Network(BTG) in SVC
$129.352
1 Openverse Network(BTG) in SZL
L255.004
1 Openverse Network(BTG) in TMT
m51.948
1 Openverse Network(BTG) in TND
د.ت43.3788
1 Openverse Network(BTG) in TTD
$100.344
1 Openverse Network(BTG) in UGX
Sh51,563.2
1 Openverse Network(BTG) in XAF
Fr8,347.2
1 Openverse Network(BTG) in XCD
$39.96
1 Openverse Network(BTG) in XOF
Fr8,347.2
1 Openverse Network(BTG) in XPF
Fr1,509.6
1 Openverse Network(BTG) in BWP
P211.196
1 Openverse Network(BTG) in BZD
$29.748
1 Openverse Network(BTG) in CVE
$1,409.552
1 Openverse Network(BTG) in DJF
Fr2,619.6
1 Openverse Network(BTG) in DOP
$948.088
1 Openverse Network(BTG) in DZD
د.ج1,926.516
1 Openverse Network(BTG) in FJD
$33.596
1 Openverse Network(BTG) in GNF
Fr128,686
1 Openverse Network(BTG) in GTQ
Q113.22
1 Openverse Network(BTG) in GYD
$3,096.16
1 Openverse Network(BTG) in ISK
kr1,820.4

Openverse Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Openverse Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Openverse Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Openverse Network

Wie viel ist Openverse Network (BTG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BTG in USD beträgt 14.8 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BTG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BTG-zu-USD-Preis beträgt $ 14.8. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Openverse Network?
Die Marktkapitalisierung von BTG beträgt $ 28.12M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BTG?
Das Umlaufangebot von BTG beträgt 1.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BTG?
BTG erreichte einen Allzeithochpreis von 18.80127296990911 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BTG?
BTG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 3.477213386513058 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BTG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BTG beträgt $ 546.23K USD.
Wird BTG dieses Jahr noch steigen?
BTG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BTG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:50:52 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BTG-zu-USD-Rechner

Menge

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 14.8 USD

BTG handeln

BTG/USDT
$14.8
$14.8$14.8
-3.17%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,829.34
$111,829.34$111,829.34

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.19
$3,958.19$3,958.19

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05087
$0.05087$0.05087

-25.84%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0665
$6.0665$6.0665

-17.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,829.34
$111,829.34$111,829.34

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.19
$3,958.19$3,958.19

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6329
$2.6329$2.6329

+1.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19709
$0.19709$0.19709

+0.43%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1020
$1.1020$1.1020

+1,736.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000111
$0.000000000000111$0.000000000000111

+11.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052588
$0.052588$0.052588

+6,911.73%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1422
$0.1422$0.1422

-86.86%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1020
$1.1020$1.1020

+1,736.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000237
$0.0000000000000000000237$0.0000000000000000000237

+115.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15941
$0.15941$0.15941

+95.11%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03362
$0.03362$0.03362

+36.33%