Der Echtzeitpreis von Pacu Jalur beträgt heute 0.0002399 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOATKID-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOATKID-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.0002399
-8.67%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:35 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001559
24H Tief
$ 0.0002627
24H Hoch

$ 0.0001559
$ 0.0002627
--
--
0.00%

-8.67%

+9.04%

+9.04%

Der Echtzeitpreis von Pacu Jalur (BOATKID) beträgt $ 0.0002399. In den letzten 24 Stunden wurde BOATKID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001559 und einem Höchstpreis von $ 0.0002627 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOATKID liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOATKID im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -8.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) Marktinformationen

--
$ 6.08
$ 239.36K
--
997,735,729
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pacu Jalur beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.08. Das Umlaufangebot von BOATKID liegt bei --, das Gesamtangebot bei 997735729. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 239.36K.

Pacu Jalur (BOATKID)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Pacu Jalur für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000022774-8.67%
30 Tage$ -0.0002831-54.14%
60 Tage$ -0.0015011-86.23%
90 Tage$ -0.0021061-89.78%
Pacu Jalur-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BOATKID eine Veränderung von $ -0.000022774 (-8.67%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Pacu Jalur 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0002831(-54.14%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Pacu Jalur 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BOATKID eine Veränderung von $ -0.0015011 (-86.23%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Pacu Jalur 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0021061 (-89.78%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Pacu Jalur (BOATKID) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Pacu Jalur-Preisverlauf an.

Was ist Pacu Jalur (BOATKID)

Schließe dich dem Tanz an. Farme die Aura. #BoatKid

Pacu Jalur ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Pacu Jalur Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BOATKID Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Pacu Jalur auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Pacu Jalur-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Pacu Jalur-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pacu Jalur (BOATKID) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pacu Jalur-(BOATKID)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pacu Jalur zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pacu Jalur-Preisprognose an!

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pacu Jalur (BOATKID) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOATKID Token!

Wie kauft man Pacu Jalur BOATKID

Suchen Sie nach wie man Pacu Jalur kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Pacu Jalur direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOATKID zu lokalen Währungen

1 Pacu Jalur(BOATKID) in VND
6.3129685
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AUD
A$0.000367047
1 Pacu Jalur(BOATKID) in GBP
0.000179925
1 Pacu Jalur(BOATKID) in EUR
0.000206314
1 Pacu Jalur(BOATKID) in USD
$0.0002399
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MYR
RM0.001012378
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TRY
0.010061406
1 Pacu Jalur(BOATKID) in JPY
¥0.0364648
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ARS
ARS$0.357525369
1 Pacu Jalur(BOATKID) in RUB
0.019098439
1 Pacu Jalur(BOATKID) in INR
0.021065619
1 Pacu Jalur(BOATKID) in IDR
Rp3.998331734
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PHP
0.014094125
1 Pacu Jalur(BOATKID) in EGP
￡E.0.011397649
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BRL
R$0.001290662
1 Pacu Jalur(BOATKID) in CAD
C$0.00033586
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BDT
0.029394947
1 Pacu Jalur(BOATKID) in NGN
0.350218015
1 Pacu Jalur(BOATKID) in COP
$0.929842804
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ZAR
R.0.004140674
1 Pacu Jalur(BOATKID) in UAH
0.010087795
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TZS
T.Sh.0.596765644
1 Pacu Jalur(BOATKID) in VES
Bs0.0508588
1 Pacu Jalur(BOATKID) in CLP
$0.2257459
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PKR
Rs0.067404703
1 Pacu Jalur(BOATKID) in KZT
0.12918615
1 Pacu Jalur(BOATKID) in THB
฿0.007832735
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TWD
NT$0.007398516
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AED
د.إ0.000880433
1 Pacu Jalur(BOATKID) in CHF
Fr0.000189521
1 Pacu Jalur(BOATKID) in HKD
HK$0.001861624
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AMD
֏0.091879301
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MAD
.د.م0.002211878
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MXN
$0.004426155
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SAR
ريال0.000899625
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ETB
Br0.036630331
1 Pacu Jalur(BOATKID) in KES
KSh0.030992681
1 Pacu Jalur(BOATKID) in JOD
د.أ0.0001700891
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PLN
0.000875635
1 Pacu Jalur(BOATKID) in RON
лв0.001048363
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SEK
kr0.00225506
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BGN
лв0.000403032
1 Pacu Jalur(BOATKID) in HUF
Ft0.080474455
1 Pacu Jalur(BOATKID) in CZK
0.005016309
1 Pacu Jalur(BOATKID) in KWD
د.ك0.0000734094
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ILS
0.000786872
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BOB
Bs0.00165531
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AZN
0.00040783
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TJS
SM0.002235868
1 Pacu Jalur(BOATKID) in GEL
0.000650129
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AOA
Kz0.220091457
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BHD
.د.ب0.0000902024
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BMD
$0.0002399
1 Pacu Jalur(BOATKID) in DKK
kr0.001540158
1 Pacu Jalur(BOATKID) in HNL
L0.006270986
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MUR
0.010922647
1 Pacu Jalur(BOATKID) in NAD
$0.004140674
1 Pacu Jalur(BOATKID) in NOK
kr0.002399
1 Pacu Jalur(BOATKID) in NZD
$0.000415027
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PAB
B/.0.0002399
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PGK
K0.001009979
1 Pacu Jalur(BOATKID) in QAR
ر.ق0.000873236
1 Pacu Jalur(BOATKID) in RSD
дин.0.024227501
1 Pacu Jalur(BOATKID) in UZS
soʻm2.925609288
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ALL
L0.0199117
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ANG
ƒ0.000429421
1 Pacu Jalur(BOATKID) in AWG
ƒ0.000429421
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BBD
$0.0004798
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BAM
KM0.000403032
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BIF
Fr0.7074651
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BND
$0.000309471
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BSD
$0.0002399
1 Pacu Jalur(BOATKID) in JMD
$0.038467965
1 Pacu Jalur(BOATKID) in KHR
0.967336775
1 Pacu Jalur(BOATKID) in KMF
Fr0.1017176
1 Pacu Jalur(BOATKID) in LAK
5.215217287
1 Pacu Jalur(BOATKID) in LKR
රු0.072850433
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MDL
L0.004075901
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MGA
Ar1.085518712
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MOP
P0.0019192
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MVR
0.00367047
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MWK
MK0.416492789
1 Pacu Jalur(BOATKID) in MZN
MT0.01532961
1 Pacu Jalur(BOATKID) in NPR
रु0.033679561
1 Pacu Jalur(BOATKID) in PYG
1.7013708
1 Pacu Jalur(BOATKID) in RWF
Fr0.3476151
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SBD
$0.001981574
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SCR
0.003353802
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SRD
$0.009531227
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SVC
$0.002096726
1 Pacu Jalur(BOATKID) in SZL
L0.004133477
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TMT
m0.000842049
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TND
د.ت0.0007031469
1 Pacu Jalur(BOATKID) in TTD
$0.001626522
1 Pacu Jalur(BOATKID) in UGX
Sh0.8358116
1 Pacu Jalur(BOATKID) in XAF
Fr0.1353036
1 Pacu Jalur(BOATKID) in XCD
$0.00064773
1 Pacu Jalur(BOATKID) in XOF
Fr0.1353036
1 Pacu Jalur(BOATKID) in XPF
Fr0.0244698
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BWP
P0.003423373
1 Pacu Jalur(BOATKID) in BZD
$0.000482199
1 Pacu Jalur(BOATKID) in CVE
$0.022848076
1 Pacu Jalur(BOATKID) in DJF
Fr0.0424623
1 Pacu Jalur(BOATKID) in DOP
$0.015367994
1 Pacu Jalur(BOATKID) in DZD
د.ج0.031227783
1 Pacu Jalur(BOATKID) in FJD
$0.000544573
1 Pacu Jalur(BOATKID) in GNF
Fr2.0859305
1 Pacu Jalur(BOATKID) in GTQ
Q0.001835235
1 Pacu Jalur(BOATKID) in GYD
$0.05018708
1 Pacu Jalur(BOATKID) in ISK
kr0.0295077

Pacu Jalur Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Pacu Jalur sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Pacu Jalur

Wie viel ist Pacu Jalur (BOATKID) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BOATKID in USD beträgt 0.0002399 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BOATKID-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BOATKID-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0002399. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pacu Jalur?
Die Marktkapitalisierung von BOATKID beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOATKID?
Das Umlaufangebot von BOATKID beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOATKID?
BOATKID erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOATKID?
BOATKID verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOATKID?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOATKID beträgt $ 6.08 USD.
Wird BOATKID dieses Jahr noch steigen?
BOATKID könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOATKID-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Pacu Jalur (BOATKID) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

