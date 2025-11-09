Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)-Informationen
BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BNBTIGER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BNBTIGER-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BNBTIGER verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BNBTIGER -Tokens!
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von BNBTIGER hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
BNBTIGER Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BNBTIGER entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BNBTIGER kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
