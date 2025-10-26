Der Echtzeitpreis von Bnb Tiger Inu beträgt heute 0.000000000005168 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BNBTIGER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BNBTIGER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bnb Tiger Inu beträgt heute 0.000000000005168 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BNBTIGER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BNBTIGER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bnb Tiger Inu Logo

Bnb Tiger Inu Kurs(BNBTIGER)

1 BNBTIGER zu USD Echtzeitpreis:

$0.000000000005173
+9.64%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:28 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000000000004422
24H Tief
$ 0.000000000006681
24H Hoch

$ 0.000000000004422
$ 0.000000000006681
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-0.14%

+9.64%

-2.66%

-2.66%

Der Echtzeitpreis von Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) beträgt $ 0.000000000005168. In den letzten 24 Stunden wurde BNBTIGER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000000000004422 und einem Höchstpreis von $ 0.000000000006681 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNBTIGER liegt bei $ 0.000000000011449246, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000000000001738887.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNBTIGER im letzten Stunde um -0.14%, in den letzten 24 Stunden um +9.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Marktinformationen

No.3870

$ 3.04M
$ 40.06K
$ 5.17M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bnb Tiger Inu beträgt $ 3.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 40.06K. Das Umlaufangebot von BNBTIGER liegt bei 588,659.61T, das Gesamtangebot bei 588659610002000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.17M.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Bnb Tiger Inu für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00000000000045483+9.64%
30 Tage$ +0.000000000000168+3.36%
60 Tage$ +0.000000000000168+3.36%
90 Tage$ +0.000000000000168+3.36%
Bnb Tiger Inu-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BNBTIGER eine Veränderung von $ +0.00000000000045483 (+9.64%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Bnb Tiger Inu 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000000000000168(+3.36%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Bnb Tiger Inu 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BNBTIGER eine Veränderung von $ +0.000000000000168 (+3.36%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Bnb Tiger Inu 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000000000000168 (+3.36%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Bnb Tiger Inu-Preisverlauf an.

Was ist Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Bnb Tiger Inu Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BNBTIGER Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Bnb Tiger Inu auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Bnb Tiger Inu-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Bnb Tiger Inu-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bnb Tiger Inu-(BNBTIGER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bnb Tiger Inu zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bnb Tiger Inu-Preisprognose an!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BNBTIGER Token!

Wie kauft man Bnb Tiger Inu BNBTIGER

Suchen Sie nach wie man Bnb Tiger Inu kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Bnb Tiger Inu direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BNBTIGER zu lokalen Währungen

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in VND
0.00000013599592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AUD
A$0.00000000000790704
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in GBP
0.000000000003876
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in EUR
0.00000000000444448
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in USD
$0.000000000005168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MYR
RM0.00000000002180896
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TRY
0.00000000021674592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in JPY
¥0.000000000785536
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ARS
ARS$0.00000000770192208
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in RUB
0.00000000041142448
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in INR
0.00000000045380208
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in IDR
Rp0.00000008613329888
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PHP
0.00000000030362
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in EGP
￡E.0.00000000024553168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BRL
R$0.00000000002780384
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in CAD
C$0.0000000000072352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BDT
0.00000000063323504
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in NGN
0.0000000075445048
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in COP
$0.00000002003096128
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ZAR
R.0.00000000008919968
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in UAH
0.0000000002173144
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TZS
T.Sh.0.00000001285571008
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in VES
Bs0.000000001095616
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in CLP
$0.000000004863088
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PKR
Rs0.00000000145205296
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in KZT
0.000000002782968
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in THB
฿0.0000000001687352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TWD
NT$0.00000000015938112
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AED
د.إ0.00000000001896656
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in CHF
Fr0.00000000000408272
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in HKD
HK$0.00000000004010368
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AMD
֏0.00000000197929232
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MAD
.د.م0.00000000004764896
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MXN
$0.0000000000953496
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SAR
ريال0.00000000001938
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ETB
Br0.00000000078910192
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in KES
KSh0.00000000066765392
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in JOD
د.أ0.000000000003664112
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PLN
0.0000000000188632
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in RON
лв0.00000000002258416
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SEK
kr0.0000000000485792
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BGN
лв0.00000000000868224
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in HUF
Ft0.0000000017336056
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in CZK
0.00000000010806288
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in KWD
د.ك0.000000000001581408
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ILS
0.00000000001695104
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BOB
Bs0.0000000000356592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AZN
0.0000000000087856
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TJS
SM0.00000000004816576
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in GEL
0.00000000001400528
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AOA
Kz0.00000000474127824
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BHD
.د.ب0.000000000001943168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BMD
$0.000000000005168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in DKK
kr0.00000000003317856
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in HNL
L0.00000000013509152
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MUR
0.00000000023529904
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in NAD
$0.00000000008919968
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in NOK
kr0.00000000005168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in NZD
$0.00000000000894064
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PAB
B/.0.000000000005168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PGK
K0.00000000002175728
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in QAR
ر.ق0.00000000001881152
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in RSD
дин.0.00000000052191632
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in UZS
soʻm0.00000006302438016
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ALL
L0.000000000428944
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ANG
ƒ0.00000000000925072
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in AWG
ƒ0.00000000000925072
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BBD
$0.000000000010336
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BAM
KM0.00000000000868224
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BIF
Fr0.000000015240432
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BND
$0.00000000000666672
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BSD
$0.000000000005168
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in JMD
$0.0000000008286888
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in KHR
0.000000020838668
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in KMF
Fr0.000000002191232
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in LAK
0.00000011234782384
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in LKR
රු0.00000000156936656
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MDL
L0.00000000008780432
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MGA
Ar0.00000002338457984
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MOP
P0.000000000041344
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MVR
0.0000000000790704
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MWK
MK0.00000000897221648
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in MZN
MT0.0000000003302352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in NPR
रु0.00000000072553552
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in PYG
0.000000036651456
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in RWF
Fr0.000000007488432
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SBD
$0.00000000004268768
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SCR
0.00000000007224864
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SRD
$0.00000000020532464
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SVC
$0.00000000004516832
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in SZL
L0.00000000008904464
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TMT
m0.00000000001813968
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TND
د.ت0.000000000015147408
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in TTD
$0.00000000003503904
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in UGX
Sh0.000000018005312
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in XAF
Fr0.000000002914752
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in XCD
$0.0000000000139536
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in XOF
Fr0.000000002914752
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in XPF
Fr0.000000000527136
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BWP
P0.00000000007374736
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in BZD
$0.00000000001038768
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in CVE
$0.00000000049220032
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in DJF
Fr0.000000000914736
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in DOP
$0.00000000033106208
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in DZD
د.ج0.00000000067271856
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in FJD
$0.00000000001173136
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in GNF
Fr0.00000004493576
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in GTQ
Q0.0000000000395352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in GYD
$0.0000000010811456
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) in ISK
kr0.000000000635664

Für ein tieferes Verständnis von Bnb Tiger Inu sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Bnb Tiger Inu Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Bnb Tiger Inu

Wie viel ist Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BNBTIGER in USD beträgt 0.000000000005168 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BNBTIGER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BNBTIGER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000000000005168. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bnb Tiger Inu?
Die Marktkapitalisierung von BNBTIGER beträgt $ 3.04M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BNBTIGER?
Das Umlaufangebot von BNBTIGER beträgt 588,659.61T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BNBTIGER?
BNBTIGER erreichte einen Allzeithochpreis von 0.000000000011449246 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BNBTIGER?
BNBTIGER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000000000001738887 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BNBTIGER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BNBTIGER beträgt $ 40.06K USD.
Wird BNBTIGER dieses Jahr noch steigen?
BNBTIGER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BNBTIGER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:28 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

