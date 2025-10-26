Der Echtzeitpreis von Bluwhale Points beträgt heute 0.001688 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BLUP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BLUP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bluwhale Points beträgt heute 0.001688 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BLUP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BLUP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bluwhale Points Logo

Bluwhale Points Kurs(BLUP)

1 BLUP zu USD Echtzeitpreis:

$0.001688
$0.001688
-5.22%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:21 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.001616
$ 0.001616
24H Tief
$ 0.001816
$ 0.001816
24H Hoch

$ 0.001616
$ 0.001616

$ 0.001816
$ 0.001816

--
----

--
----

-0.06%

-5.22%

-16.73%

-16.73%

Der Echtzeitpreis von Bluwhale Points (BLUP) beträgt $ 0.001688. In den letzten 24 Stunden wurde BLUP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.001616 und einem Höchstpreis von $ 0.001816 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLUP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLUP im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -5.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bluwhale Points (BLUP) Marktinformationen

--
----

$ 8.08K
$ 8.08K

$ 1.69M
$ 1.69M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bluwhale Points beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 8.08K. Das Umlaufangebot von BLUP liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.69M.

Bluwhale Points (BLUP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Bluwhale Points für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00009297-5.22%
30 Tage$ -0.001807-51.71%
60 Tage$ -0.004006-70.36%
90 Tage$ -0.000812-32.48%
Bluwhale Points-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BLUP eine Veränderung von $ -0.00009297 (-5.22%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Bluwhale Points 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.001807(-51.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Bluwhale Points 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BLUP eine Veränderung von $ -0.004006 (-70.36%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Bluwhale Points 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000812 (-32.48%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Bluwhale Points (BLUP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Bluwhale Points-Preisverlauf an.

Was ist Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale ist die Intelligenzschicht von Web3, die intelligente Anwendungen, KI-Agenten und -Modelle durch Ressourcenorchestrierung unterstützt und dabei ein Model-Context-Protokoll nutzt, um On-Chain-Skalierung zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren hat BluWhale sein KI-Netzwerk (zweiseitiger Marktplatz) auf 4.780 Unternehmenskonten und über 3.500.000 einzigartige Wallets ausgebaut sowie mehr als 800 Mio. Wallets in eine universelle Graphstruktur über 37 Chains verarbeitet. Während The Graph, OriginTrail und MindNetwork eine ähnliche Infrastruktur entwickelt haben, ist deren Skalierbarkeit für KI stark durch die Anzahl und Geschwindigkeit der Nodes begrenzt, die Subgraphs erzeugen und betreiben können.

Bluwhale Points ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Bluwhale Points Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BLUP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Bluwhale Points auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Bluwhale Points-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Bluwhale Points-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bluwhale Points (BLUP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bluwhale Points-(BLUP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bluwhale Points zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bluwhale Points-Preisprognose an!

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bluwhale Points (BLUP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BLUP Token!

Wie kauft man Bluwhale Points BLUP

Suchen Sie nach wie man Bluwhale Points kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Bluwhale Points direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BLUP zu lokalen Währungen

Bluwhale Points Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Bluwhale Points sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Bluwhale Points Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Bluwhale Points

Wie viel ist Bluwhale Points (BLUP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BLUP in USD beträgt 0.001688 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BLUP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BLUP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001688. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bluwhale Points?
Die Marktkapitalisierung von BLUP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BLUP?
Das Umlaufangebot von BLUP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BLUP?
BLUP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BLUP?
BLUP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BLUP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BLUP beträgt $ 8.08K USD.
Wird BLUP dieses Jahr noch steigen?
BLUP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BLUP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:21 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BLUP-zu-USD-Rechner

Menge

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.001688 USD

BLUP handeln

BLUP/USDT
$0.001688
$0.001688
-5.16%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

$111,830.53

$3,957.53

$0.05155

$6.0616

$194.07

$111,830.53

$3,957.53

$2.6340

$194.07

$0.19700

$0.00000

$1.5342

$0.000000000000111

$0.052588

$0.1515

$1.5342

$0.0000000000000000000228

$0.15634

$0.000000000000000009020

$0.03379

