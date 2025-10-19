Was ist BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole ist eine dezentrale Börse (DEX) der nächsten Generation auf der Avalanche C-Chain. Blackhole ist eine dezentrale Börse (DEX) der nächsten Generation auf der Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.



Darüber hinaus können Sie:

- BLACK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu BLACKHOLE auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BLACKHOLE-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BLACKHOLE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BLACKHOLE (BLACK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BLACKHOLE-(BLACK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BLACKHOLE zu erkunden.

BLACKHOLE (BLACK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BLACKHOLE (BLACK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BLACK Token!

Wie kauft man BLACKHOLE BLACK

Suchen Sie nach wie man BLACKHOLE kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BLACKHOLE direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BLACK zu lokalen Währungen

BLACKHOLE Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BLACKHOLE sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BLACKHOLE Wie viel ist BLACKHOLE (BLACK) heute wert? Der Echtzeitpreis von BLACK in USD beträgt 0.1515 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle BLACK-zu-USD-Preis? $ 0.1515 . Nutzen Sie den Der aktuelle BLACK-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BLACKHOLE? Die Marktkapitalisierung von BLACK beträgt $ 0.00 USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von BLACK? Das Umlaufangebot von BLACK beträgt 0.00 USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BLACK? BLACK erreichte einen Allzeithochpreis von 1.542695123942573 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BLACK? BLACK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.13900268936037719 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von BLACK? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BLACK beträgt $ 57.12K USD . Wird BLACK dieses Jahr noch steigen? BLACK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BLACK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

BLACKHOLE (BLACK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-18 16:36:53 Branchen-Updates Krypto Fear & Greed Index aktuell bei 23, immer noch in der extremen Angstzone 10-18 09:33:00 Branchen-Updates 24-Stunden globale Liquidationen steigen auf 1,02 Milliarden US-Dollar, Bitcoin erreicht niedrigsten Preis seit Anfang Juli 10-17 19:52:08 Branchen-Updates Globale Risikoaversion steigt aufgrund von Problemen mit notleidenden Krediten bei zwei US-Banken 10-17 14:38:57 Branchen-Updates US-Kryptowährungsaktien verzeichnen breiten Rückgang, MSTR um 4,35% gefallen, SOL Treasury-Aktie HSDT um 36,49% gefallen 10-17 08:10:00 Branchen-Updates Die Bitcoin-Rendite im Oktober dieses Jahres wird vorläufig mit -4,74% angegeben, während die bisherige historische Durchschnittsrendite bei 21,89% lag 10-17 04:42:12 Branchen-Updates In den letzten 24 Stunden überstiegen die globalen Liquidationen 500 Millionen Dollar, hauptsächlich Long-Positionen

