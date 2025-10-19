Der Echtzeitpreis von BLACKHOLE beträgt heute 0.1515 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BLACK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BLACK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BLACKHOLE beträgt heute 0.1515 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BLACK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BLACK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

BLACKHOLE Logo

BLACKHOLE Kurs(BLACK)

1 BLACK zu USD Echtzeitpreis:

$0.1508
+2.65%1D
+2.65%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:40:01 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1414
24H Tief
24H Tief
$ 0.1576
24H Hoch
24H Hoch

$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414

$ 0.1576
$ 0.1576$ 0.1576

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.13900268936037719
$ 0.13900268936037719$ 0.13900268936037719

+1.06%

+2.65%

-20.93%

-20.93%

Der Echtzeitpreis von BLACKHOLE (BLACK) beträgt $ 0.1515. In den letzten 24 Stunden wurde BLACK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1414 und einem Höchstpreis von $ 0.1576 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLACK liegt bei $ 1.542695123942573, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.13900268936037719.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLACK im letzten Stunde um +1.06%, in den letzten 24 Stunden um +2.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BLACKHOLE (BLACK) Marktinformationen

No.3721

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

$ 17.28M
$ 17.28M$ 17.28M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BLACKHOLE beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.12K. Das Umlaufangebot von BLACK liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 114083333. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.28M.

BLACKHOLE (BLACK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von BLACKHOLE für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.003893+2.65%
30 Tage$ -0.1886-55.46%
60 Tage$ -0.1634-51.89%
90 Tage$ -1.1405-88.28%
BLACKHOLE-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BLACK eine Veränderung von $ +0.003893 (+2.65%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

BLACKHOLE 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.1886(-55.46%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

BLACKHOLE 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BLACK eine Veränderung von $ -0.1634 (-51.89%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

BLACKHOLE 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -1.1405 (-88.28%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von BLACKHOLE (BLACK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem BLACKHOLE-Preisverlauf an.

Was ist BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole ist eine dezentrale Börse (DEX) der nächsten Generation auf der Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre BLACKHOLE Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BLACK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu BLACKHOLE auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BLACKHOLE-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BLACKHOLE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BLACKHOLE (BLACK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BLACKHOLE-(BLACK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BLACKHOLE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BLACKHOLE-Preisprognose an!

BLACKHOLE (BLACK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BLACKHOLE (BLACK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BLACK Token!

Wie kauft man BLACKHOLE BLACK

Suchen Sie nach wie man BLACKHOLE kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BLACKHOLE direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BLACK zu lokalen Währungen

1 BLACKHOLE(BLACK) in VND
3,986.7225
1 BLACKHOLE(BLACK) in AUD
A$0.231795
1 BLACKHOLE(BLACK) in GBP
0.11211
1 BLACKHOLE(BLACK) in EUR
0.128775
1 BLACKHOLE(BLACK) in USD
$0.1515
1 BLACKHOLE(BLACK) in MYR
RM0.63933
1 BLACKHOLE(BLACK) in TRY
6.343305
1 BLACKHOLE(BLACK) in JPY
¥22.725
1 BLACKHOLE(BLACK) in ARS
ARS$213.680145
1 BLACKHOLE(BLACK) in RUB
12.33513
1 BLACKHOLE(BLACK) in INR
13.33503
1 BLACKHOLE(BLACK) in IDR
Rp2,524.99899
1 BLACKHOLE(BLACK) in PHP
8.80518
1 BLACKHOLE(BLACK) in EGP
￡E.7.197765
1 BLACKHOLE(BLACK) in BRL
R$0.8181
1 BLACKHOLE(BLACK) in CAD
C$0.2121
1 BLACKHOLE(BLACK) in BDT
18.508755
1 BLACKHOLE(BLACK) in NGN
222.79287
1 BLACKHOLE(BLACK) in COP
$584.9415
1 BLACKHOLE(BLACK) in ZAR
R.2.63004
1 BLACKHOLE(BLACK) in UAH
6.34179
1 BLACKHOLE(BLACK) in TZS
T.Sh.374.073195
1 BLACKHOLE(BLACK) in VES
Bs30.4515
1 BLACKHOLE(BLACK) in CLP
$145.5915
1 BLACKHOLE(BLACK) in PKR
Rs43.01388
1 BLACKHOLE(BLACK) in KZT
81.75849
1 BLACKHOLE(BLACK) in THB
฿4.97223
1 BLACKHOLE(BLACK) in TWD
NT$4.640445
1 BLACKHOLE(BLACK) in AED
د.إ0.556005
1 BLACKHOLE(BLACK) in CHF
Fr0.119685
1 BLACKHOLE(BLACK) in HKD
HK$1.177155
1 BLACKHOLE(BLACK) in AMD
֏58.3578
1 BLACKHOLE(BLACK) in MAD
.د.م1.389255
1 BLACKHOLE(BLACK) in MXN
$2.783055
1 BLACKHOLE(BLACK) in SAR
ريال0.568125
1 BLACKHOLE(BLACK) in ETB
Br22.584105
1 BLACKHOLE(BLACK) in KES
KSh19.626825
1 BLACKHOLE(BLACK) in JOD
د.أ0.1074135
1 BLACKHOLE(BLACK) in PLN
0.55146
1 BLACKHOLE(BLACK) in RON
лв0.66054
1 BLACKHOLE(BLACK) in SEK
kr1.431675
1 BLACKHOLE(BLACK) in BGN
лв0.253005
1 BLACKHOLE(BLACK) in HUF
Ft50.820675
1 BLACKHOLE(BLACK) in CZK
3.15726
1 BLACKHOLE(BLACK) in KWD
د.ك0.0465105
1 BLACKHOLE(BLACK) in ILS
0.49995
1 BLACKHOLE(BLACK) in BOB
Bs1.049895
1 BLACKHOLE(BLACK) in AZN
0.25755
1 BLACKHOLE(BLACK) in TJS
SM1.401375
1 BLACKHOLE(BLACK) in GEL
0.40905
1 BLACKHOLE(BLACK) in AOA
Kz138.863385
1 BLACKHOLE(BLACK) in BHD
.د.ب0.057267
1 BLACKHOLE(BLACK) in BMD
$0.1515
1 BLACKHOLE(BLACK) in DKK
kr0.9696
1 BLACKHOLE(BLACK) in HNL
L3.99051
1 BLACKHOLE(BLACK) in MUR
6.822045
1 BLACKHOLE(BLACK) in NAD
$2.649735
1 BLACKHOLE(BLACK) in NOK
kr1.52409
1 BLACKHOLE(BLACK) in NZD
$0.26361
1 BLACKHOLE(BLACK) in PAB
B/.0.1515
1 BLACKHOLE(BLACK) in PGK
K0.646905
1 BLACKHOLE(BLACK) in QAR
ر.ق0.552975
1 BLACKHOLE(BLACK) in RSD
дин.15.23484
1 BLACKHOLE(BLACK) in UZS
soʻm1,847.56068
1 BLACKHOLE(BLACK) in ALL
L12.560865
1 BLACKHOLE(BLACK) in ANG
ƒ0.271185
1 BLACKHOLE(BLACK) in AWG
ƒ0.2727
1 BLACKHOLE(BLACK) in BBD
$0.303
1 BLACKHOLE(BLACK) in BAM
KM0.253005
1 BLACKHOLE(BLACK) in BIF
Fr448.137
1 BLACKHOLE(BLACK) in BND
$0.195435
1 BLACKHOLE(BLACK) in BSD
$0.1515
1 BLACKHOLE(BLACK) in JMD
$24.423315
1 BLACKHOLE(BLACK) in KHR
610.885875
1 BLACKHOLE(BLACK) in KMF
Fr63.933
1 BLACKHOLE(BLACK) in LAK
3,293.478195
1 BLACKHOLE(BLACK) in LKR
රු46.006005
1 BLACKHOLE(BLACK) in MDL
L2.537625
1 BLACKHOLE(BLACK) in MGA
Ar676.33842
1 BLACKHOLE(BLACK) in MOP
P1.21503
1 BLACKHOLE(BLACK) in MVR
2.31795
1 BLACKHOLE(BLACK) in MWK
MK263.478195
1 BLACKHOLE(BLACK) in MZN
MT9.682365
1 BLACKHOLE(BLACK) in NPR
रु21.40089
1 BLACKHOLE(BLACK) in PYG
1,082.013
1 BLACKHOLE(BLACK) in RWF
Fr220.4325
1 BLACKHOLE(BLACK) in SBD
$1.246845
1 BLACKHOLE(BLACK) in SCR
2.104335
1 BLACKHOLE(BLACK) in SRD
$5.970615
1 BLACKHOLE(BLACK) in SVC
$1.328655
1 BLACKHOLE(BLACK) in SZL
L2.64822
1 BLACKHOLE(BLACK) in TMT
m0.53025
1 BLACKHOLE(BLACK) in TND
د.ت0.443592
1 BLACKHOLE(BLACK) in TTD
$1.0302
1 BLACKHOLE(BLACK) in UGX
Sh531.462
1 BLACKHOLE(BLACK) in XAF
Fr85.143
1 BLACKHOLE(BLACK) in XCD
$0.40905
1 BLACKHOLE(BLACK) in XOF
Fr85.143
1 BLACKHOLE(BLACK) in XPF
Fr15.453
1 BLACKHOLE(BLACK) in BWP
P2.03616
1 BLACKHOLE(BLACK) in BZD
$0.304515
1 BLACKHOLE(BLACK) in CVE
$14.3319
1 BLACKHOLE(BLACK) in DJF
Fr26.967
1 BLACKHOLE(BLACK) in DOP
$9.609645
1 BLACKHOLE(BLACK) in DZD
د.ج19.635915
1 BLACKHOLE(BLACK) in FJD
$0.343905
1 BLACKHOLE(BLACK) in GNF
Fr1,317.2925
1 BLACKHOLE(BLACK) in GTQ
Q1.16352
1 BLACKHOLE(BLACK) in GYD
$31.786215
1 BLACKHOLE(BLACK) in ISK
kr18.3315

BLACKHOLE Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BLACKHOLE sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle BLACKHOLE Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BLACKHOLE

Wie viel ist BLACKHOLE (BLACK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BLACK in USD beträgt 0.1515 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BLACK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BLACK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1515. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BLACKHOLE?
Die Marktkapitalisierung von BLACK beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BLACK?
Das Umlaufangebot von BLACK beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BLACK?
BLACK erreichte einen Allzeithochpreis von 1.542695123942573 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BLACK?
BLACK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.13900268936037719 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BLACK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BLACK beträgt $ 57.12K USD.
Wird BLACK dieses Jahr noch steigen?
BLACK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BLACK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:40:01 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BLACK-zu-USD-Rechner

Menge

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.1515 USD

BLACK handeln

BLACK/USDT
$0.1508
$0.1508$0.1508
+2.86%

