BNBird ist eine innovative NFT-Fi-Aggregationsplattform, die auf der BNB Chain aufgebaut ist und darauf abzielt, neuen Wert für digitale Sammler und DeFi-Enthusiasten zu erschließen. Hier treffen NFT-Sammlerstücke auf DeFi – staken, verleihen oder nutzen Sie Ihre NFTs, um Belohnungen und neue Chancen freizuschalten – alles in einem verspielten, benutzerfreundlichen Ökosystem. Mit BNBird können Sie mehrere NFT-Marktplätze erkunden und handeln, seltene Vögel entdecken und einzigartige Vermögenswerte finden, ohne jemals die Plattform zu verlassen. Ihre NFT-Vögel können sogar für Sie arbeiten – fügen Sie sie Liquiditätspools hinzu, verdienen Sie Anreize und fördern Sie den NFT-Handel in der gesamten Chain. Alles ist gemeinschaftsorientiert: Nehmen Sie an Events teil, gestalten Sie Upgrades mit und erschaffen Sie gemeinsam mit anderen Vogelliebhabern und DeFi-Bauern die Zukunft. Als erster NFT-Fi-Aggregator auf der BNB Chain ermöglicht Ihnen BNBird, das volle Potenzial Ihrer NFTs zu entfalten und das nächste Kapitel des Web3-Birdverse mitzugestalten.Sammeln, spielen, verdienen – und mit dem Schwarm abheben!
BNBird (BIRD) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von BNBird (BIRD) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BIRD-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BIRD-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
BNBird (BIRD)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von BIRD hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
BIRD Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BIRD entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BIRD kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
