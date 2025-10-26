Der Echtzeitpreis von BETURA beträgt heute 0.00001771 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BETURA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BETURA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BETURA beträgt heute 0.00001771 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BETURA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BETURA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

BETURA Kurs(BETURA)

1 BETURA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00001763
-8.27%1D
USD
BETURA (BETURA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:48:52 (UTC+8)

BETURA (BETURA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001562
24H Tief
$ 0.00002046
24H Hoch

$ 0.00001562
$ 0.00002046
--
--
0.00%

-8.27%

-70.54%

-70.54%

Der Echtzeitpreis von BETURA (BETURA) beträgt $ 0.00001771. In den letzten 24 Stunden wurde BETURA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001562 und einem Höchstpreis von $ 0.00002046 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETURA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETURA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -8.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -70.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BETURA (BETURA) Marktinformationen

--
$ 108.86K
$ 108.86K$ 108.86K

$ 17.71K
$ 17.71K$ 17.71K

--
1,000,000,000
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BETURA beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 108.86K. Das Umlaufangebot von BETURA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.71K.

BETURA (BETURA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von BETURA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000015894-8.27%
30 Tage$ -0.00156129-98.88%
60 Tage$ -0.00123229-98.59%
90 Tage$ -0.00123229-98.59%
BETURA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BETURA eine Veränderung von $ -0.0000015894 (-8.27%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

BETURA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00156129(-98.88%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

BETURA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BETURA eine Veränderung von $ -0.00123229 (-98.59%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

BETURA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00123229 (-98.59%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von BETURA (BETURA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem BETURA-Preisverlauf an.

Was ist BETURA (BETURA)

Betura ist eine Next-Generation-Platform für Daily Fantasy Sports (DFS), gegründet im Dezember 2023, die Blockchain-Transparenz und KI-Innovation kombiniert, um ein globales, KYC-freies Erlebnis mit sofortigen Auszahlungen zu bieten. Auf Solana aufgebaut, mit Unterstützung für ETH, BNB und SOL, ermöglicht Betura Spielern, Teams zusammenzustellen, an Wettbewerben teilzunehmen und echte Belohnungen zu verdienen.

BETURA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre BETURA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BETURA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu BETURA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BETURA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BETURA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BETURA (BETURA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BETURA-(BETURA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BETURA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BETURA-Preisprognose an!

BETURA (BETURA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BETURA (BETURA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BETURA Token!

Wie kauft man BETURA BETURA

Suchen Sie nach wie man BETURA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BETURA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BETURA zu lokalen Währungen

1 BETURA(BETURA) in VND
0.46603865
1 BETURA(BETURA) in AUD
A$0.0000270963
1 BETURA(BETURA) in GBP
0.0000132825
1 BETURA(BETURA) in EUR
0.0000152306
1 BETURA(BETURA) in USD
$0.00001771
1 BETURA(BETURA) in MYR
RM0.0000747362
1 BETURA(BETURA) in TRY
0.0007427574
1 BETURA(BETURA) in JPY
¥0.00269192
1 BETURA(BETURA) in ARS
ARS$0.0263933901
1 BETURA(BETURA) in RUB
0.0014098931
1 BETURA(BETURA) in INR
0.0015551151
1 BETURA(BETURA) in IDR
Rp0.2951665486
1 BETURA(BETURA) in PHP
0.0010404625
1 BETURA(BETURA) in EGP
￡E.0.0008414021
1 BETURA(BETURA) in BRL
R$0.0000952798
1 BETURA(BETURA) in CAD
C$0.000024794
1 BETURA(BETURA) in BDT
0.0021700063
1 BETURA(BETURA) in NGN
0.0258539435
1 BETURA(BETURA) in COP
$0.0686432516
1 BETURA(BETURA) in ZAR
R.0.0003056746
1 BETURA(BETURA) in UAH
0.0007447055
1 BETURA(BETURA) in TZS
T.Sh.0.0440546876
1 BETURA(BETURA) in VES
Bs0.00375452
1 BETURA(BETURA) in CLP
$0.01666511
1 BETURA(BETURA) in PKR
Rs0.0049759787
1 BETURA(BETURA) in KZT
0.009536835
1 BETURA(BETURA) in THB
฿0.0005782315
1 BETURA(BETURA) in TWD
NT$0.0005461764
1 BETURA(BETURA) in AED
د.إ0.0000649957
1 BETURA(BETURA) in CHF
Fr0.0000139909
1 BETURA(BETURA) in HKD
HK$0.0001374296
1 BETURA(BETURA) in AMD
֏0.0067827529
1 BETURA(BETURA) in MAD
.د.م0.0001632862
1 BETURA(BETURA) in MXN
$0.0003267495
1 BETURA(BETURA) in SAR
ريال0.0000664125
1 BETURA(BETURA) in ETB
Br0.0027041399
1 BETURA(BETURA) in KES
KSh0.0022879549
1 BETURA(BETURA) in JOD
د.أ0.00001255639
1 BETURA(BETURA) in PLN
0.0000646415
1 BETURA(BETURA) in RON
лв0.0000773927
1 BETURA(BETURA) in SEK
kr0.000166474
1 BETURA(BETURA) in BGN
лв0.0000297528
1 BETURA(BETURA) in HUF
Ft0.0059408195
1 BETURA(BETURA) in CZK
0.0003703161
1 BETURA(BETURA) in KWD
د.ك0.00000541926
1 BETURA(BETURA) in ILS
0.0000580888
1 BETURA(BETURA) in BOB
Bs0.000122199
1 BETURA(BETURA) in AZN
0.000030107
1 BETURA(BETURA) in TJS
SM0.0001650572
1 BETURA(BETURA) in GEL
0.0000479941
1 BETURA(BETURA) in AOA
Kz0.0162476853
1 BETURA(BETURA) in BHD
.د.ب0.00000665896
1 BETURA(BETURA) in BMD
$0.00001771
1 BETURA(BETURA) in DKK
kr0.0001136982
1 BETURA(BETURA) in HNL
L0.0004629394
1 BETURA(BETURA) in MUR
0.0008063363
1 BETURA(BETURA) in NAD
$0.0003056746
1 BETURA(BETURA) in NOK
kr0.0001771
1 BETURA(BETURA) in NZD
$0.0000306383
1 BETURA(BETURA) in PAB
B/.0.00001771
1 BETURA(BETURA) in PGK
K0.0000745591
1 BETURA(BETURA) in QAR
ر.ق0.0000644644
1 BETURA(BETURA) in RSD
дин.0.0017885329
1 BETURA(BETURA) in UZS
soʻm0.2159755752
1 BETURA(BETURA) in ALL
L0.00146993
1 BETURA(BETURA) in ANG
ƒ0.0000317009
1 BETURA(BETURA) in AWG
ƒ0.0000317009
1 BETURA(BETURA) in BBD
$0.00003542
1 BETURA(BETURA) in BAM
KM0.0000297528
1 BETURA(BETURA) in BIF
Fr0.05222679
1 BETURA(BETURA) in BND
$0.0000228459
1 BETURA(BETURA) in BSD
$0.00001771
1 BETURA(BETURA) in JMD
$0.0028397985
1 BETURA(BETURA) in KHR
0.0714111475
1 BETURA(BETURA) in KMF
Fr0.00750904
1 BETURA(BETURA) in LAK
0.3849999923
1 BETURA(BETURA) in LKR
රු0.0053779957
1 BETURA(BETURA) in MDL
L0.0003008929
1 BETURA(BETURA) in MGA
Ar0.0801356248
1 BETURA(BETURA) in MOP
P0.00014168
1 BETURA(BETURA) in MVR
0.000270963
1 BETURA(BETURA) in MWK
MK0.0307465081
1 BETURA(BETURA) in MZN
MT0.001131669
1 BETURA(BETURA) in NPR
रु0.0024863069
1 BETURA(BETURA) in PYG
0.12559932
1 BETURA(BETURA) in RWF
Fr0.02566179
1 BETURA(BETURA) in SBD
$0.0001462846
1 BETURA(BETURA) in SCR
0.0002475858
1 BETURA(BETURA) in SRD
$0.0007036183
1 BETURA(BETURA) in SVC
$0.0001547854
1 BETURA(BETURA) in SZL
L0.0003051433
1 BETURA(BETURA) in TMT
m0.0000621621
1 BETURA(BETURA) in TND
د.ت0.00005190801
1 BETURA(BETURA) in TTD
$0.0001200738
1 BETURA(BETURA) in UGX
Sh0.06170164
1 BETURA(BETURA) in XAF
Fr0.00998844
1 BETURA(BETURA) in XCD
$0.000047817
1 BETURA(BETURA) in XOF
Fr0.00998844
1 BETURA(BETURA) in XPF
Fr0.00180642
1 BETURA(BETURA) in BWP
P0.0002527217
1 BETURA(BETURA) in BZD
$0.0000355971
1 BETURA(BETURA) in CVE
$0.0016867004
1 BETURA(BETURA) in DJF
Fr0.00313467
1 BETURA(BETURA) in DOP
$0.0011345026
1 BETURA(BETURA) in DZD
د.ج0.0023053107
1 BETURA(BETURA) in FJD
$0.0000402017
1 BETURA(BETURA) in GNF
Fr0.15398845
1 BETURA(BETURA) in GTQ
Q0.0001354815
1 BETURA(BETURA) in GYD
$0.003704932
1 BETURA(BETURA) in ISK
kr0.00217833

BETURA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BETURA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle BETURA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BETURA

Wie viel ist BETURA (BETURA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BETURA in USD beträgt 0.00001771 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BETURA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BETURA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001771. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BETURA?
Die Marktkapitalisierung von BETURA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BETURA?
Das Umlaufangebot von BETURA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BETURA?
BETURA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BETURA?
BETURA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BETURA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BETURA beträgt $ 108.86K USD.
Wird BETURA dieses Jahr noch steigen?
BETURA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BETURA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
BETURA (BETURA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BETURA-zu-USD-Rechner

Menge

BETURA
BETURA
USD
USD

1 BETURA = 0.00001771 USD

BETURA handeln

BETURA/USDT
$0.00001763
-8.27%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

