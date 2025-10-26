Der Echtzeitpreis von Bachi on Base beträgt heute 0.0001403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BACHI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BACHI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bachi on Base beträgt heute 0.0001403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BACHI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BACHI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BACHI

BACHI-Preisinformationen

Offizielle BACHI-Website

BACHI-Tokenökonomie

BACHI-Preisprognose

BACHI Verlauf

BACHI Kaufanleitung

BACHI-zu-Fiat-Währungsrechner

BACHI Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Bachi on Base Logo

Bachi on Base Kurs(BACHI)

1 BACHI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0001396
$0.0001396$0.0001396
+2.42%1D
USD
Bachi on Base (BACHI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:48:08 (UTC+8)

Bachi on Base (BACHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000132
$ 0.000132$ 0.000132
24H Tief
$ 0.0001618
$ 0.0001618$ 0.0001618
24H Hoch

$ 0.000132
$ 0.000132$ 0.000132

$ 0.0001618
$ 0.0001618$ 0.0001618

$ 0.003823031716810274
$ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274

$ 0.000017265994794665
$ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665

-0.64%

+2.42%

-32.13%

-32.13%

Der Echtzeitpreis von Bachi on Base (BACHI) beträgt $ 0.0001403. In den letzten 24 Stunden wurde BACHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000132 und einem Höchstpreis von $ 0.0001618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BACHI liegt bei $ 0.003823031716810274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000017265994794665.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BACHI im letzten Stunde um -0.64%, in den letzten 24 Stunden um +2.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bachi on Base (BACHI) Marktinformationen

No.3131

$ 82.29K
$ 82.29K$ 82.29K

$ 18.85K
$ 18.85K$ 18.85K

$ 96.81K
$ 96.81K$ 96.81K

586.50M
586.50M 586.50M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

85.00%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bachi on Base beträgt $ 82.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 18.85K. Das Umlaufangebot von BACHI liegt bei 586.50M, das Gesamtangebot bei 690000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 96.81K.

Bachi on Base (BACHI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Bachi on Base für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000003298+2.42%
30 Tage$ -0.0000684-32.78%
60 Tage$ -0.0010607-88.32%
90 Tage$ -0.0011597-89.21%
Bachi on Base-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BACHI eine Veränderung von $ +0.000003298 (+2.42%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Bachi on Base 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000684(-32.78%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Bachi on Base 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BACHI eine Veränderung von $ -0.0010607 (-88.32%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Bachi on Base 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0011597 (-89.21%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Bachi on Base (BACHI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Bachi on Base-Preisverlauf an.

Was ist Bachi on Base (BACHI)

BACHI ist ein Meme-Coin auf der Base-Blockchain, inspiriert von einer echten Shiba Inu, die dafür bekannt ist, auf ihren Vorderbeinen zu laufen – eine seltene und verspielte Eigenschaft, die die zentrale Botschaft des Projekts verkörpert: Normen zu durchbrechen. Durch die Kombination aus viraler Meme-Kultur und realer Story setzt BACHI auf Community-Engagement, NFTs und kreative Inhalte, um ein unterhaltsames, dezentrales Ökosystem aufzubauen. Dabei legt das Projekt besonderen Wert auf Transparenz, Sicherheit und langfristigen Mehrwert über den Hype hinaus.

Bachi on Base ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Bachi on Base Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BACHI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Bachi on Base auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Bachi on Base-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Bachi on Base-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bachi on Base (BACHI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bachi on Base-(BACHI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bachi on Base zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bachi on Base-Preisprognose an!

Bachi on Base (BACHI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bachi on Base (BACHI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BACHI Token!

Wie kauft man Bachi on Base BACHI

Suchen Sie nach wie man Bachi on Base kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Bachi on Base direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BACHI zu lokalen Währungen

1 Bachi on Base(BACHI) in VND
3.6919945
1 Bachi on Base(BACHI) in AUD
A$0.000214659
1 Bachi on Base(BACHI) in GBP
0.000105225
1 Bachi on Base(BACHI) in EUR
0.000120658
1 Bachi on Base(BACHI) in USD
$0.0001403
1 Bachi on Base(BACHI) in MYR
RM0.000592066
1 Bachi on Base(BACHI) in TRY
0.005884182
1 Bachi on Base(BACHI) in JPY
¥0.0213256
1 Bachi on Base(BACHI) in ARS
ARS$0.209090493
1 Bachi on Base(BACHI) in RUB
0.011169283
1 Bachi on Base(BACHI) in INR
0.012319743
1 Bachi on Base(BACHI) in IDR
Rp2.338332398
1 Bachi on Base(BACHI) in PHP
0.008242625
1 Bachi on Base(BACHI) in EGP
￡E.0.006665653
1 Bachi on Base(BACHI) in BRL
R$0.000754814
1 Bachi on Base(BACHI) in CAD
C$0.00019642
1 Bachi on Base(BACHI) in BDT
0.017190959
1 Bachi on Base(BACHI) in NGN
0.204816955
1 Bachi on Base(BACHI) in COP
$0.543797188
1 Bachi on Base(BACHI) in ZAR
R.0.002421578
1 Bachi on Base(BACHI) in UAH
0.005899615
1 Bachi on Base(BACHI) in TZS
T.Sh.0.349004668
1 Bachi on Base(BACHI) in VES
Bs0.0297436
1 Bachi on Base(BACHI) in CLP
$0.1320223
1 Bachi on Base(BACHI) in PKR
Rs0.039420091
1 Bachi on Base(BACHI) in KZT
0.07555155
1 Bachi on Base(BACHI) in THB
฿0.004580795
1 Bachi on Base(BACHI) in TWD
NT$0.004326852
1 Bachi on Base(BACHI) in AED
د.إ0.000514901
1 Bachi on Base(BACHI) in CHF
Fr0.000110837
1 Bachi on Base(BACHI) in HKD
HK$0.001088728
1 Bachi on Base(BACHI) in AMD
֏0.053733497
1 Bachi on Base(BACHI) in MAD
.د.م0.001293566
1 Bachi on Base(BACHI) in MXN
$0.002588535
1 Bachi on Base(BACHI) in SAR
ريال0.000526125
1 Bachi on Base(BACHI) in ETB
Br0.021422407
1 Bachi on Base(BACHI) in KES
KSh0.018125357
1 Bachi on Base(BACHI) in JOD
د.أ0.0000994727
1 Bachi on Base(BACHI) in PLN
0.000512095
1 Bachi on Base(BACHI) in RON
лв0.000613111
1 Bachi on Base(BACHI) in SEK
kr0.00131882
1 Bachi on Base(BACHI) in BGN
лв0.000235704
1 Bachi on Base(BACHI) in HUF
Ft0.047063635
1 Bachi on Base(BACHI) in CZK
0.002933673
1 Bachi on Base(BACHI) in KWD
د.ك0.0000429318
1 Bachi on Base(BACHI) in ILS
0.000460184
1 Bachi on Base(BACHI) in BOB
Bs0.00096807
1 Bachi on Base(BACHI) in AZN
0.00023851
1 Bachi on Base(BACHI) in TJS
SM0.001307596
1 Bachi on Base(BACHI) in GEL
0.000380213
1 Bachi on Base(BACHI) in AOA
Kz0.128715429
1 Bachi on Base(BACHI) in BHD
.د.ب0.0000527528
1 Bachi on Base(BACHI) in BMD
$0.0001403
1 Bachi on Base(BACHI) in DKK
kr0.000900726
1 Bachi on Base(BACHI) in HNL
L0.003667442
1 Bachi on Base(BACHI) in MUR
0.006387859
1 Bachi on Base(BACHI) in NAD
$0.002421578
1 Bachi on Base(BACHI) in NOK
kr0.001403
1 Bachi on Base(BACHI) in NZD
$0.000242719
1 Bachi on Base(BACHI) in PAB
B/.0.0001403
1 Bachi on Base(BACHI) in PGK
K0.000590663
1 Bachi on Base(BACHI) in QAR
ر.ق0.000510692
1 Bachi on Base(BACHI) in RSD
дин.0.014168897
1 Bachi on Base(BACHI) in UZS
soʻm1.710975336
1 Bachi on Base(BACHI) in ALL
L0.0116449
1 Bachi on Base(BACHI) in ANG
ƒ0.000251137
1 Bachi on Base(BACHI) in AWG
ƒ0.000251137
1 Bachi on Base(BACHI) in BBD
$0.0002806
1 Bachi on Base(BACHI) in BAM
KM0.000235704
1 Bachi on Base(BACHI) in BIF
Fr0.4137447
1 Bachi on Base(BACHI) in BND
$0.000180987
1 Bachi on Base(BACHI) in BSD
$0.0001403
1 Bachi on Base(BACHI) in JMD
$0.022497105
1 Bachi on Base(BACHI) in KHR
0.565724675
1 Bachi on Base(BACHI) in KMF
Fr0.0594872
1 Bachi on Base(BACHI) in LAK
3.049999939
1 Bachi on Base(BACHI) in LKR
රු0.042604901
1 Bachi on Base(BACHI) in MDL
L0.002383697
1 Bachi on Base(BACHI) in MGA
Ar0.634840664
1 Bachi on Base(BACHI) in MOP
P0.0011224
1 Bachi on Base(BACHI) in MVR
0.00214659
1 Bachi on Base(BACHI) in MWK
MK0.243576233
1 Bachi on Base(BACHI) in MZN
MT0.00896517
1 Bachi on Base(BACHI) in NPR
रु0.019696717
1 Bachi on Base(BACHI) in PYG
0.9950076
1 Bachi on Base(BACHI) in RWF
Fr0.2032947
1 Bachi on Base(BACHI) in SBD
$0.001158878
1 Bachi on Base(BACHI) in SCR
0.001961394
1 Bachi on Base(BACHI) in SRD
$0.005574119
1 Bachi on Base(BACHI) in SVC
$0.001226222
1 Bachi on Base(BACHI) in SZL
L0.002417369
1 Bachi on Base(BACHI) in TMT
m0.000492453
1 Bachi on Base(BACHI) in TND
د.ت0.0004112193
1 Bachi on Base(BACHI) in TTD
$0.000951234
1 Bachi on Base(BACHI) in UGX
Sh0.4888052
1 Bachi on Base(BACHI) in XAF
Fr0.0791292
1 Bachi on Base(BACHI) in XCD
$0.00037881
1 Bachi on Base(BACHI) in XOF
Fr0.0791292
1 Bachi on Base(BACHI) in XPF
Fr0.0143106
1 Bachi on Base(BACHI) in BWP
P0.002002081
1 Bachi on Base(BACHI) in BZD
$0.000282003
1 Bachi on Base(BACHI) in CVE
$0.013362172
1 Bachi on Base(BACHI) in DJF
Fr0.0248331
1 Bachi on Base(BACHI) in DOP
$0.008987618
1 Bachi on Base(BACHI) in DZD
د.ج0.018262851
1 Bachi on Base(BACHI) in FJD
$0.000318481
1 Bachi on Base(BACHI) in GNF
Fr1.2199085
1 Bachi on Base(BACHI) in GTQ
Q0.001073295
1 Bachi on Base(BACHI) in GYD
$0.02935076
1 Bachi on Base(BACHI) in ISK
kr0.0172569

Bachi on Base Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Bachi on Base sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Bachi on Base Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Bachi on Base

Wie viel ist Bachi on Base (BACHI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BACHI in USD beträgt 0.0001403 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BACHI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BACHI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0001403. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bachi on Base?
Die Marktkapitalisierung von BACHI beträgt $ 82.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BACHI?
Das Umlaufangebot von BACHI beträgt 586.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BACHI?
BACHI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.003823031716810274 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BACHI?
BACHI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000017265994794665 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BACHI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BACHI beträgt $ 18.85K USD.
Wird BACHI dieses Jahr noch steigen?
BACHI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BACHI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:48:08 (UTC+8)

Bachi on Base (BACHI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BACHI-zu-USD-Rechner

Menge

BACHI
BACHI
USD
USD

1 BACHI = 0.0001403 USD

BACHI handeln

BACHI/USDT
$0.0001396
$0.0001396$0.0001396
+1.23%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.80
$111,838.80$111,838.80

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.65
$3,959.65$3,959.65

+0.68%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05079
$0.05079$0.05079

-25.96%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0163
$6.0163$6.0163

-18.05%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.80
$111,838.80$111,838.80

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.65
$3,959.65$3,959.65

+0.68%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6348
$2.6348$2.6348

+1.41%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19710
$0.19710$0.19710

+0.44%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.2416
$1.2416$1.2416

+1,969.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000111
$0.000000000000111$0.000000000000111

+11.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052041
$0.052041$0.052041

+6,838.80%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1374
$0.1374$0.1374

-87.30%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.2416
$1.2416$1.2416

+1,969.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15596
$0.15596$0.15596

+90.89%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009020
$0.000000000000000009020$0.000000000000000009020

+64.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03349
$0.03349$0.03349

+35.80%