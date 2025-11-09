AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics
AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics & Preisanalyse
AVIAH Protocol (AVIAH)-Informationen
AVIAH ist ein Utility-Token auf der Solana-Blockchain, der das AVIAH.ai-Ökosystem antreibt und es Entwicklern ermöglicht, KI-gesteuerte virtuelle Menschen zu erstellen, bereitzustellen und zu monetarisieren. Der Token erleichtert den Besitz virtueller Vermögenswerte, die Nutzung von APIs, NFT-Belohnungen und die dezentrale Governance und stellt so ein nachhaltiges und skalierbares, KI-gestütztes digitales Menschen-Ökosystem sicher.
AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von AVIAH Protocol (AVIAH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von AVIAH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele AVIAH-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von AVIAH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des AVIAH -Tokens!
AVIAH Protocol (AVIAH)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von AVIAH hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
AVIAH Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich AVIAH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose AVIAH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
