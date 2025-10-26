Der Echtzeitpreis von AVIAH Protocol beträgt heute 6.146 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AVIAH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AVIAH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AVIAH Protocol beträgt heute 6.146 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AVIAH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AVIAH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AVIAH Protocol Logo

AVIAH Protocol Kurs(AVIAH)

1 AVIAH zu USD Echtzeitpreis:

$6.147
+0.09%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:53 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 6.07
24H Tief
$ 6.149
24H Hoch

$ 6.07
$ 6.149
--
--
+0.17%

+0.09%

-2.42%

-2.42%

Der Echtzeitpreis von AVIAH Protocol (AVIAH) beträgt $ 6.146. In den letzten 24 Stunden wurde AVIAH zwischen einem Tiefstpreis von $ 6.07 und einem Höchstpreis von $ 6.149 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AVIAH liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AVIAH im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) Marktinformationen

--
$ 68.33K
$ 30.73B
--
5,000,000,000
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AVIAH Protocol beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 68.33K. Das Umlaufangebot von AVIAH liegt bei --, das Gesamtangebot bei 5000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.73B.

AVIAH Protocol (AVIAH)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AVIAH Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00553+0.09%
30 Tage$ +3.646+145.84%
60 Tage$ +3.646+145.84%
90 Tage$ +3.646+145.84%
AVIAH Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AVIAH eine Veränderung von $ +0.00553 (+0.09%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AVIAH Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +3.646(+145.84%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AVIAH Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AVIAH eine Veränderung von $ +3.646 (+145.84%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AVIAH Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +3.646 (+145.84%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AVIAH Protocol (AVIAH) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AVIAH Protocol-Preisverlauf an.

Was ist AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH ist ein Utility-Token auf der Solana-Blockchain, der das AVIAH.ai-Ökosystem antreibt und es Entwicklern ermöglicht, KI-gesteuerte virtuelle Menschen zu erstellen, bereitzustellen und zu monetarisieren. Der Token erleichtert den Besitz virtueller Vermögenswerte, die Nutzung von APIs, NFT-Belohnungen und die dezentrale Governance und stellt so ein nachhaltiges und skalierbares, KI-gestütztes digitales Menschen-Ökosystem sicher.

AVIAH Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AVIAH Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AVIAH Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AVIAH Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AVIAH Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AVIAH Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AVIAH Protocol (AVIAH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AVIAH Protocol-(AVIAH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AVIAH Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AVIAH Protocol-Preisprognose an!

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AVIAH Protocol (AVIAH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AVIAH Token!

Wie kauft man AVIAH Protocol AVIAH

Suchen Sie nach wie man AVIAH Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AVIAH Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AVIAH zu lokalen Währungen

1 AVIAH Protocol(AVIAH) in VND
161,731.99
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AUD
A$9.40338
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in GBP
4.6095
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in EUR
5.28556
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in USD
$6.146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MYR
RM25.93612
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TRY
257.76324
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in JPY
¥934.192
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ARS
ARS$9,159.44526
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in RUB
489.28306
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in INR
539.68026
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in IDR
Rp102,433.29236
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PHP
361.0775
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in EGP
￡E.291.99646
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BRL
R$33.06548
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in CAD
C$8.6044
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BDT
753.06938
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in NGN
8,972.2381
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in COP
$23,821.65016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ZAR
R.106.07996
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in UAH
258.4393
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TZS
T.Sh.15,288.54376
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in VES
Bs1,302.952
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in CLP
$5,783.386
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PKR
Rs1,726.84162
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in KZT
3,309.621
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in THB
฿200.6669
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TWD
NT$189.54264
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AED
د.إ22.55582
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in CHF
Fr4.85534
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in HKD
HK$47.69296
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AMD
֏2,353.85654
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MAD
.د.م56.66612
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MXN
$113.3937
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SAR
ريال23.0475
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ETB
Br938.43274
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in KES
KSh794.00174
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in JOD
د.أ4.357514
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PLN
22.4329
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in RON
лв26.85802
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SEK
kr57.7724
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BGN
лв10.32528
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in HUF
Ft2,061.6757
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in CZK
128.51286
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in KWD
د.ك1.880676
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ILS
20.15888
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BOB
Bs42.4074
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AZN
10.4482
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TJS
SM57.28072
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in GEL
16.65566
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AOA
Kz5,638.52478
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BHD
.د.ب2.310896
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BMD
$6.146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in DKK
kr39.45732
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in HNL
L160.65644
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MUR
279.82738
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in NAD
$106.07996
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in NOK
kr61.46
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in NZD
$10.63258
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PAB
B/.6.146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PGK
K25.87466
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in QAR
ر.ق22.37144
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in RSD
дин.620.68454
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in UZS
soʻm74,951.20752
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ALL
L510.118
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ANG
ƒ11.00134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in AWG
ƒ11.00134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BBD
$12.292
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BAM
KM10.32528
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BIF
Fr18,124.554
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BND
$7.92834
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BSD
$6.146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in JMD
$985.5111
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in KHR
24,782.2085
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in KMF
Fr2,605.904
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in LAK
133,608.69298
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in LKR
රු1,866.35582
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MDL
L104.42054
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MGA
Ar27,809.91248
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MOP
P49.168
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MVR
94.0338
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MWK
MK10,670.13206
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in MZN
MT392.7294
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in NPR
रु862.83694
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in PYG
43,587.432
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in RWF
Fr8,905.554
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SBD
$50.76596
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SCR
85.92108
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SRD
$244.18058
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SVC
$53.71604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in SZL
L105.89558
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TMT
m21.57246
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TND
د.ت18.013926
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in TTD
$41.66988
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in UGX
Sh21,412.664
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in XAF
Fr3,466.344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in XCD
$16.5942
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in XOF
Fr3,466.344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in XPF
Fr626.892
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BWP
P87.70342
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in BZD
$12.35346
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in CVE
$585.34504
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in DJF
Fr1,087.842
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in DOP
$393.71276
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in DZD
د.ج800.02482
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in FJD
$13.95142
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in GNF
Fr53,439.47
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in GTQ
Q47.0169
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in GYD
$1,285.7432
1 AVIAH Protocol(AVIAH) in ISK
kr755.958

AVIAH Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AVIAH Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle AVIAH Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AVIAH Protocol

Wie viel ist AVIAH Protocol (AVIAH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AVIAH in USD beträgt 6.146 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AVIAH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AVIAH-zu-USD-Preis beträgt $ 6.146. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AVIAH Protocol?
Die Marktkapitalisierung von AVIAH beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AVIAH?
Das Umlaufangebot von AVIAH beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AVIAH?
AVIAH erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AVIAH?
AVIAH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AVIAH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AVIAH beträgt $ 68.33K USD.
Wird AVIAH dieses Jahr noch steigen?
AVIAH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AVIAH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AVIAH Protocol (AVIAH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AVIAH-zu-USD-Rechner

Menge

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.146 USD

AVIAH handeln

AVIAH/USDT
$6.147
+0.09%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

