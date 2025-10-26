Was ist Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Autonomi Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- AUTONOMI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Autonomi auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Autonomi-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Autonomi-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Autonomi (AUTONOMI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Autonomi-(AUTONOMI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Autonomi zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Autonomi-Preisprognose an!

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Autonomi (AUTONOMI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AUTONOMI Token!

Wie kauft man Autonomi AUTONOMI

Suchen Sie nach wie man Autonomi kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Autonomi direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AUTONOMI zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Autonomi Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Autonomi sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Autonomi Wie viel ist Autonomi (AUTONOMI) heute wert? Der Echtzeitpreis von AUTONOMI in USD beträgt 0.03988 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle AUTONOMI-zu-USD-Preis? $ 0.03988 . Nutzen Sie den Der aktuelle AUTONOMI-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Autonomi? Die Marktkapitalisierung von AUTONOMI beträgt $ 5.45M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von AUTONOMI? Das Umlaufangebot von AUTONOMI beträgt 136.64M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AUTONOMI? AUTONOMI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.35756319057761676 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AUTONOMI? AUTONOMI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0342953235344726 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von AUTONOMI? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AUTONOMI beträgt $ 105.13K USD . Wird AUTONOMI dieses Jahr noch steigen? AUTONOMI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AUTONOMI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Autonomi (AUTONOMI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

