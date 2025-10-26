Der Echtzeitpreis von Aster Inu beträgt heute 0.000339 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTERINU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTERINU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Aster Inu beträgt heute 0.000339 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTERINU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTERINU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Aster Inu Logo

Aster Inu Kurs(ASTERINU)

1 ASTERINU zu USD Echtzeitpreis:

$0.000339
-2.02%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:17 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000328
24H Tief
$ 0.000398
24H Hoch

$ 0.000328
$ 0.000398
$ 0.008002267526781424
$ 0.000259532459962941
+0.59%

-2.02%

-29.08%

-29.08%

Der Echtzeitpreis von Aster Inu (ASTERINU) beträgt $ 0.000339. In den letzten 24 Stunden wurde ASTERINU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000328 und einem Höchstpreis von $ 0.000398 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASTERINU liegt bei $ 0.008002267526781424, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000259532459962941.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASTERINU im letzten Stunde um +0.59%, in den letzten 24 Stunden um -2.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -29.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) Marktinformationen

No.2705

$ 335.61K
$ 7.79K
$ 339.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aster Inu beträgt $ 335.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 7.79K. Das Umlaufangebot von ASTERINU liegt bei 990.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 339.00K.

Aster Inu (ASTERINU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Aster Inu für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00000699-2.02%
30 Tage$ -0.001161-77.40%
60 Tage$ -0.001161-77.40%
90 Tage$ -0.001161-77.40%
Aster Inu-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ASTERINU eine Veränderung von $ -0.00000699 (-2.02%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Aster Inu 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.001161(-77.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Aster Inu 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ASTERINU eine Veränderung von $ -0.001161 (-77.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Aster Inu 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.001161 (-77.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Aster Inu (ASTERINU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Aster Inu-Preisverlauf an.

Was ist Aster Inu (ASTERINU)

Der gemeinschaftsgesteuerte Meme-Token, inspiriert von Asters Mission einer nahtlosen Cross-Chain-Konnektivität, der Krypto-Nutzen mit Meme-Kultur verbindet.

Aster Inu ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Aster Inu Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ASTERINU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Aster Inu auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Aster Inu-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Aster Inu-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aster Inu (ASTERINU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aster Inu-(ASTERINU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aster Inu zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Aster Inu-Preisprognose an!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aster Inu (ASTERINU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASTERINU Token!

Wie kauft man Aster Inu ASTERINU

Suchen Sie nach wie man Aster Inu kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Aster Inu direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ASTERINU zu lokalen Währungen

1 Aster Inu(ASTERINU) in VND
8.920785
1 Aster Inu(ASTERINU) in AUD
A$0.00051867
1 Aster Inu(ASTERINU) in GBP
0.00025425
1 Aster Inu(ASTERINU) in EUR
0.00029154
1 Aster Inu(ASTERINU) in USD
$0.000339
1 Aster Inu(ASTERINU) in MYR
RM0.00143058
1 Aster Inu(ASTERINU) in TRY
0.01421766
1 Aster Inu(ASTERINU) in JPY
¥0.051528
1 Aster Inu(ASTERINU) in ARS
ARS$0.50521509
1 Aster Inu(ASTERINU) in RUB
0.02698779
1 Aster Inu(ASTERINU) in INR
0.02976759
1 Aster Inu(ASTERINU) in IDR
Rp5.64999774
1 Aster Inu(ASTERINU) in PHP
0.01991625
1 Aster Inu(ASTERINU) in EGP
￡E.0.01610589
1 Aster Inu(ASTERINU) in BRL
R$0.00182382
1 Aster Inu(ASTERINU) in CAD
C$0.0004746
1 Aster Inu(ASTERINU) in BDT
0.04153767
1 Aster Inu(ASTERINU) in NGN
0.49488915
1 Aster Inu(ASTERINU) in COP
$1.31395044
1 Aster Inu(ASTERINU) in ZAR
R.0.00585114
1 Aster Inu(ASTERINU) in UAH
0.01425495
1 Aster Inu(ASTERINU) in TZS
T.Sh.0.84328284
1 Aster Inu(ASTERINU) in VES
Bs0.071868
1 Aster Inu(ASTERINU) in CLP
$0.318999
1 Aster Inu(ASTERINU) in PKR
Rs0.09524883
1 Aster Inu(ASTERINU) in KZT
0.1825515
1 Aster Inu(ASTERINU) in THB
฿0.01106835
1 Aster Inu(ASTERINU) in TWD
NT$0.01045476
1 Aster Inu(ASTERINU) in AED
د.إ0.00124413
1 Aster Inu(ASTERINU) in CHF
Fr0.00026781
1 Aster Inu(ASTERINU) in HKD
HK$0.00263064
1 Aster Inu(ASTERINU) in AMD
֏0.12983361
1 Aster Inu(ASTERINU) in MAD
.د.م0.00312558
1 Aster Inu(ASTERINU) in MXN
$0.00625455
1 Aster Inu(ASTERINU) in SAR
ريال0.00127125
1 Aster Inu(ASTERINU) in ETB
Br0.05176191
1 Aster Inu(ASTERINU) in KES
KSh0.04379541
1 Aster Inu(ASTERINU) in JOD
د.أ0.000240351
1 Aster Inu(ASTERINU) in PLN
0.00123735
1 Aster Inu(ASTERINU) in RON
лв0.00148143
1 Aster Inu(ASTERINU) in SEK
kr0.0031866
1 Aster Inu(ASTERINU) in BGN
лв0.00056952
1 Aster Inu(ASTERINU) in HUF
Ft0.11371755
1 Aster Inu(ASTERINU) in CZK
0.00708849
1 Aster Inu(ASTERINU) in KWD
د.ك0.000103734
1 Aster Inu(ASTERINU) in ILS
0.00111192
1 Aster Inu(ASTERINU) in BOB
Bs0.0023391
1 Aster Inu(ASTERINU) in AZN
0.0005763
1 Aster Inu(ASTERINU) in TJS
SM0.00315948
1 Aster Inu(ASTERINU) in GEL
0.00091869
1 Aster Inu(ASTERINU) in AOA
Kz0.31100877
1 Aster Inu(ASTERINU) in BHD
.د.ب0.000127464
1 Aster Inu(ASTERINU) in BMD
$0.000339
1 Aster Inu(ASTERINU) in DKK
kr0.00217638
1 Aster Inu(ASTERINU) in HNL
L0.00886146
1 Aster Inu(ASTERINU) in MUR
0.01543467
1 Aster Inu(ASTERINU) in NAD
$0.00585114
1 Aster Inu(ASTERINU) in NOK
kr0.00339
1 Aster Inu(ASTERINU) in NZD
$0.00058647
1 Aster Inu(ASTERINU) in PAB
B/.0.000339
1 Aster Inu(ASTERINU) in PGK
K0.00142719
1 Aster Inu(ASTERINU) in QAR
ر.ق0.00123396
1 Aster Inu(ASTERINU) in RSD
дин.0.03423561
1 Aster Inu(ASTERINU) in UZS
soʻm4.13414568
1 Aster Inu(ASTERINU) in ALL
L0.028137
1 Aster Inu(ASTERINU) in ANG
ƒ0.00060681
1 Aster Inu(ASTERINU) in AWG
ƒ0.00060681
1 Aster Inu(ASTERINU) in BBD
$0.000678
1 Aster Inu(ASTERINU) in BAM
KM0.00056952
1 Aster Inu(ASTERINU) in BIF
Fr0.999711
1 Aster Inu(ASTERINU) in BND
$0.00043731
1 Aster Inu(ASTERINU) in BSD
$0.000339
1 Aster Inu(ASTERINU) in JMD
$0.05435865
1 Aster Inu(ASTERINU) in KHR
1.36693275
1 Aster Inu(ASTERINU) in KMF
Fr0.143736
1 Aster Inu(ASTERINU) in LAK
7.36956507
1 Aster Inu(ASTERINU) in LKR
රු0.10294413
1 Aster Inu(ASTERINU) in MDL
L0.00575961
1 Aster Inu(ASTERINU) in MGA
Ar1.53393432
1 Aster Inu(ASTERINU) in MOP
P0.002712
1 Aster Inu(ASTERINU) in MVR
0.0051867
1 Aster Inu(ASTERINU) in MWK
MK0.58854129
1 Aster Inu(ASTERINU) in MZN
MT0.0216621
1 Aster Inu(ASTERINU) in NPR
रु0.04759221
1 Aster Inu(ASTERINU) in PYG
2.404188
1 Aster Inu(ASTERINU) in RWF
Fr0.491211
1 Aster Inu(ASTERINU) in SBD
$0.00280014
1 Aster Inu(ASTERINU) in SCR
0.00473922
1 Aster Inu(ASTERINU) in SRD
$0.01346847
1 Aster Inu(ASTERINU) in SVC
$0.00296286
1 Aster Inu(ASTERINU) in SZL
L0.00584097
1 Aster Inu(ASTERINU) in TMT
m0.00118989
1 Aster Inu(ASTERINU) in TND
د.ت0.000993609
1 Aster Inu(ASTERINU) in TTD
$0.00229842
1 Aster Inu(ASTERINU) in UGX
Sh1.181076
1 Aster Inu(ASTERINU) in XAF
Fr0.191196
1 Aster Inu(ASTERINU) in XCD
$0.0009153
1 Aster Inu(ASTERINU) in XOF
Fr0.191196
1 Aster Inu(ASTERINU) in XPF
Fr0.034578
1 Aster Inu(ASTERINU) in BWP
P0.00483753
1 Aster Inu(ASTERINU) in BZD
$0.00068139
1 Aster Inu(ASTERINU) in CVE
$0.03228636
1 Aster Inu(ASTERINU) in DJF
Fr0.060003
1 Aster Inu(ASTERINU) in DOP
$0.02171634
1 Aster Inu(ASTERINU) in DZD
د.ج0.04412763
1 Aster Inu(ASTERINU) in FJD
$0.00076953
1 Aster Inu(ASTERINU) in GNF
Fr2.947605
1 Aster Inu(ASTERINU) in GTQ
Q0.00259335
1 Aster Inu(ASTERINU) in GYD
$0.0709188
1 Aster Inu(ASTERINU) in ISK
kr0.041697

Aster Inu Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Aster Inu sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Aster Inu Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Aster Inu

Wie viel ist Aster Inu (ASTERINU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ASTERINU in USD beträgt 0.000339 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ASTERINU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ASTERINU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000339. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aster Inu?
Die Marktkapitalisierung von ASTERINU beträgt $ 335.61K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASTERINU?
Das Umlaufangebot von ASTERINU beträgt 990.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASTERINU?
ASTERINU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.008002267526781424 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASTERINU?
ASTERINU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000259532459962941 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASTERINU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASTERINU beträgt $ 7.79K USD.
Wird ASTERINU dieses Jahr noch steigen?
ASTERINU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASTERINU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Aster Inu (ASTERINU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ASTERINU-zu-USD-Rechner

Menge

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000339 USD

ASTERINU handeln

ASTERINU/USDT
$0.000339
$0.000339$0.000339
-2.02%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

