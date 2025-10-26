Was ist Aster Inu (ASTERINU)

Der gemeinschaftsgesteuerte Meme-Token, inspiriert von Asters Mission einer nahtlosen Cross-Chain-Konnektivität, der Krypto-Nutzen mit Meme-Kultur verbindet.

Aster Inu-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aster Inu (ASTERINU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aster Inu-(ASTERINU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aster Inu zu erkunden.

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aster Inu (ASTERINU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASTERINU Token!

Aster Inu Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Aster Inu sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Aster Inu Wie viel ist Aster Inu (ASTERINU) heute wert? Der Echtzeitpreis von ASTERINU in USD beträgt 0.000339 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle ASTERINU-zu-USD-Preis? $ 0.000339 . Nutzen Sie den Der aktuelle ASTERINU-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aster Inu? Die Marktkapitalisierung von ASTERINU beträgt $ 335.61K USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASTERINU? Das Umlaufangebot von ASTERINU beträgt 990.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASTERINU? ASTERINU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.008002267526781424 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASTERINU? ASTERINU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000259532459962941 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASTERINU? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASTERINU beträgt $ 7.79K USD . Wird ASTERINU dieses Jahr noch steigen? ASTERINU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASTERINU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Aster Inu (ASTERINU) – Wichtige Branchen‑Updates

