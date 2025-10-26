Der Echtzeitpreis von America Party beträgt heute 0.0009662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum APETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den APETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von America Party beträgt heute 0.0009662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum APETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den APETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über APETH

APETH-Preisinformationen

Offizielle APETH-Website

APETH-Tokenökonomie

APETH-Preisprognose

APETH Verlauf

APETH Kaufanleitung

APETH-zu-Fiat-Währungsrechner

APETH Spot

APETH USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

America Party Logo

America Party Kurs(APETH)

1 APETH zu USD Echtzeitpreis:

$0.0009662
$0.0009662$0.0009662
-1.47%1D
USD
America Party (APETH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:46:19 (UTC+8)

America Party (APETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000947
$ 0.000947$ 0.000947
24H Tief
$ 0.0009994
$ 0.0009994$ 0.0009994
24H Hoch

$ 0.000947
$ 0.000947$ 0.000947

$ 0.0009994
$ 0.0009994$ 0.0009994

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.34%

-1.47%

-18.06%

-18.06%

Der Echtzeitpreis von America Party (APETH) beträgt $ 0.0009662. In den letzten 24 Stunden wurde APETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000947 und einem Höchstpreis von $ 0.0009994 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APETH liegt bei $ 0.041828596012183014, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000003393228455216.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APETH im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um -1.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

America Party (APETH) Marktinformationen

No.2201

$ 966.20K
$ 966.20K$ 966.20K

$ 52.29K
$ 52.29K$ 52.29K

$ 966.20K
$ 966.20K$ 966.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von America Party beträgt $ 966.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 52.29K. Das Umlaufangebot von APETH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 966.20K.

America Party (APETH)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von America Party für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000014415-1.47%
30 Tage$ -0.0000778-7.46%
60 Tage$ -0.0016608-63.23%
90 Tage$ -0.0114058-92.20%
America Party-Preisänderung heute

Heute verzeichnete APETH eine Veränderung von $ -0.000014415 (-1.47%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

America Party 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000778(-7.46%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

America Party 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete APETH eine Veränderung von $ -0.0016608 (-63.23%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

America Party 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0114058 (-92.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von America Party (APETH) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem America Party-Preisverlauf an.

Was ist America Party (APETH)

$AP ist ein Meme-Token mit dem Thema „American Party“.

America Party ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre America Party Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- APETH Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu America Party auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr America Party-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

America Party-Preisprognose (USD)

Wie viel wird America Party (APETH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre America Party-(APETH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für America Party zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die America Party-Preisprognose an!

America Party (APETH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von America Party (APETH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von APETH Token!

Wie kauft man America Party APETH

Suchen Sie nach wie man America Party kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können America Party direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

APETH zu lokalen Währungen

1 America Party(APETH) in VND
25.425553
1 America Party(APETH) in AUD
A$0.001478286
1 America Party(APETH) in GBP
0.00072465
1 America Party(APETH) in EUR
0.000830932
1 America Party(APETH) in USD
$0.0009662
1 America Party(APETH) in MYR
RM0.004077364
1 America Party(APETH) in TRY
0.040522428
1 America Party(APETH) in JPY
¥0.1468624
1 America Party(APETH) in ARS
ARS$1.439937522
1 America Party(APETH) in RUB
0.076919182
1 America Party(APETH) in INR
0.084842022
1 America Party(APETH) in IDR
Rp16.103326892
1 America Party(APETH) in PHP
0.05676425
1 America Party(APETH) in EGP
￡E.0.045904162
1 America Party(APETH) in BRL
R$0.005198156
1 America Party(APETH) in CAD
C$0.00135268
1 America Party(APETH) in BDT
0.118388486
1 America Party(APETH) in NGN
1.41050707
1 America Party(APETH) in COP
$3.744952552
1 America Party(APETH) in ZAR
R.0.016676612
1 America Party(APETH) in UAH
0.04062871
1 America Party(APETH) in TZS
T.Sh.2.403480472
1 America Party(APETH) in VES
Bs0.2048344
1 America Party(APETH) in CLP
$0.9091942
1 America Party(APETH) in PKR
Rs0.271473214
1 America Party(APETH) in KZT
0.5202987
1 America Party(APETH) in THB
฿0.03154643
1 America Party(APETH) in TWD
NT$0.029797608
1 America Party(APETH) in AED
د.إ0.003545954
1 America Party(APETH) in CHF
Fr0.000763298
1 America Party(APETH) in HKD
HK$0.007497712
1 America Party(APETH) in AMD
֏0.370044938
1 America Party(APETH) in MAD
.د.م0.008908364
1 America Party(APETH) in MXN
$0.01782639
1 America Party(APETH) in SAR
ريال0.00362325
1 America Party(APETH) in ETB
Br0.147529078
1 America Party(APETH) in KES
KSh0.124823378
1 America Party(APETH) in JOD
د.أ0.0006850358
1 America Party(APETH) in PLN
0.00352663
1 America Party(APETH) in RON
лв0.004222294
1 America Party(APETH) in SEK
kr0.00908228
1 America Party(APETH) in BGN
лв0.001623216
1 America Party(APETH) in HUF
Ft0.32411179
1 America Party(APETH) in CZK
0.020203242
1 America Party(APETH) in KWD
د.ك0.0002956572
1 America Party(APETH) in ILS
0.003169136
1 America Party(APETH) in BOB
Bs0.00666678
1 America Party(APETH) in AZN
0.00164254
1 America Party(APETH) in TJS
SM0.009004984
1 America Party(APETH) in GEL
0.002618402
1 America Party(APETH) in AOA
Kz0.886420866
1 America Party(APETH) in BHD
.د.ب0.0003632912
1 America Party(APETH) in BMD
$0.0009662
1 America Party(APETH) in DKK
kr0.006203004
1 America Party(APETH) in HNL
L0.025256468
1 America Party(APETH) in MUR
0.043991086
1 America Party(APETH) in NAD
$0.016676612
1 America Party(APETH) in NOK
kr0.009662
1 America Party(APETH) in NZD
$0.001671526
1 America Party(APETH) in PAB
B/.0.0009662
1 America Party(APETH) in PGK
K0.004067702
1 America Party(APETH) in QAR
ر.ق0.003516968
1 America Party(APETH) in RSD
дин.0.097576538
1 America Party(APETH) in UZS
soʻm11.782924944
1 America Party(APETH) in ALL
L0.0801946
1 America Party(APETH) in ANG
ƒ0.001729498
1 America Party(APETH) in AWG
ƒ0.001729498
1 America Party(APETH) in BBD
$0.0019324
1 America Party(APETH) in BAM
KM0.001623216
1 America Party(APETH) in BIF
Fr2.8493238
1 America Party(APETH) in BND
$0.001246398
1 America Party(APETH) in BSD
$0.0009662
1 America Party(APETH) in JMD
$0.15493017
1 America Party(APETH) in KHR
3.89595995
1 America Party(APETH) in KMF
Fr0.4096688
1 America Party(APETH) in LAK
21.004347406
1 America Party(APETH) in LKR
රු0.293405954
1 America Party(APETH) in MDL
L0.016415738
1 America Party(APETH) in MGA
Ar4.371939056
1 America Party(APETH) in MOP
P0.0077296
1 America Party(APETH) in MVR
0.01478286
1 America Party(APETH) in MWK
MK1.677429482
1 America Party(APETH) in MZN
MT0.06174018
1 America Party(APETH) in NPR
रु0.135644818
1 America Party(APETH) in PYG
6.8522904
1 America Party(APETH) in RWF
Fr1.4000238
1 America Party(APETH) in SBD
$0.007980812
1 America Party(APETH) in SCR
0.013507476
1 America Party(APETH) in SRD
$0.038387126
1 America Party(APETH) in SVC
$0.008444588
1 America Party(APETH) in SZL
L0.016647626
1 America Party(APETH) in TMT
m0.003391362
1 America Party(APETH) in TND
د.ت0.0028319322
1 America Party(APETH) in TTD
$0.006550836
1 America Party(APETH) in UGX
Sh3.3662408
1 America Party(APETH) in XAF
Fr0.5449368
1 America Party(APETH) in XCD
$0.00260874
1 America Party(APETH) in XOF
Fr0.5449368
1 America Party(APETH) in XPF
Fr0.0985524
1 America Party(APETH) in BWP
P0.013787674
1 America Party(APETH) in BZD
$0.001942062
1 America Party(APETH) in CVE
$0.092020888
1 America Party(APETH) in DJF
Fr0.1710174
1 America Party(APETH) in DOP
$0.061894772
1 America Party(APETH) in DZD
د.ج0.125770254
1 America Party(APETH) in FJD
$0.002193274
1 America Party(APETH) in GNF
Fr8.401109
1 America Party(APETH) in GTQ
Q0.00739143
1 America Party(APETH) in GYD
$0.20212904
1 America Party(APETH) in ISK
kr0.1188426

America Party Ressource

Für ein tieferes Verständnis von America Party sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle America Party Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu America Party

Wie viel ist America Party (APETH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von APETH in USD beträgt 0.0009662 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle APETH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle APETH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0009662. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von America Party?
Die Marktkapitalisierung von APETH beträgt $ 966.20K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von APETH?
Das Umlaufangebot von APETH beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von APETH?
APETH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.041828596012183014 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von APETH?
APETH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000003393228455216 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von APETH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für APETH beträgt $ 52.29K USD.
Wird APETH dieses Jahr noch steigen?
APETH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die APETH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:46:19 (UTC+8)

America Party (APETH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

APETH-zu-USD-Rechner

Menge

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0009662 USD

APETH handeln

APETH/USDT
$0.0009662
$0.0009662$0.0009662
-1.44%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.80
$111,838.80$111,838.80

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.43
$3,958.43$3,958.43

+0.65%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05060
$0.05060$0.05060

-26.23%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0646
$6.0646$6.0646

-17.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.80
$111,838.80$111,838.80

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.43
$3,958.43$3,958.43

+0.65%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6336
$2.6336$2.6336

+1.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19684
$0.19684$0.19684

+0.31%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0019
$1.0019$1.0019

+1,569.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000104
$0.000000000000104$0.000000000000104

+4.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052084
$0.052084$0.052084

+6,844.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1427
$0.1427$0.1427

-86.81%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0019
$1.0019$1.0019

+1,569.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15588
$0.15588$0.15588

+90.79%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009020
$0.000000000000000009020$0.000000000000000009020

+64.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03394
$0.03394$0.03394

+37.63%