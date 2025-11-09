Ark of Panda (AOP) Tokenomics

Ark of Panda (AOP) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Ark of Panda (AOP), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Ark of Panda (AOP) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Ark of Panda (AOP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 12.45M
Gesamtangebot:
$ 2.00B
Umlaufangebot:
$ 300.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 82.98M
Allzeithoch:
$ 0.09233
Allzeittief:
$ 0.03443426501172903
Aktueller Preis:
$ 0.04149
Ark of Panda (AOP)-Informationen

Ark of Panda ist ein BNB-Chain-basiertes Ökosystem, das Web2 und Web3 durch KI-gesteuerte UGC für kollaborative digitale Vermögenswerte verbindet.

Offizielle Website:
https://arkofpanda.com/
Whitepaper:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Ark of Panda (AOP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Ark of Panda (AOP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von AOP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele AOP-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von AOP verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des AOP -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

